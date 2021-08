Cosurile de fum profesionale: siguranta pentru caminul tau!

Daca iti doresti sa ai parte de siguranta si eficienta in asigurarea necesarului termic al caminului tau, atunci noi vom avea grija ca tu sa poti achizitiona un cos de fum (horn) eficient si economic, la un pret atractiv! Indiferent ca vorbim despre un cos realizat din material ceramic, inox, caramida, samota, sau ca este construit la interior sau exterior, te poti baza pe noi pentru a-ti oferi cele mai ieftine variante, insa cu o performanta ridicata si randament crescut! Achizitioneaza cosul de fum ideal pentru nevoile tale si ale caminului tau, ceramic sau din inox, pentru a pune bazele unui sistem termic optim pentru casa ta!

Asadar, cosurile de fum profesionale ceramice (cu tubulatura de samota) si de inox reprezinta modul ideal pentru asigurarea confortului si garantarea sigurantei caminului tau, cu o durabilitate ridicata in timp, indiferent de tipul sursei termice: semineu, centrala, soba dambovita, etc.

COSURI DE FUM CERAMICE

Aceasta categorie include cele mai profesionale si eficiente solutii de constructie pentru evacuarea corespunzatoare a gazelor de pe piata termicelor, produse la nivel superior in ceea ce priveste siguranta, durabilitatea si confortul! Datorita experientei indelungate in domeniul termicelor, putem afirma ca suntem printre brandurile de top din Europa, dovedind performanta datorata calitatii si caracteristicilor pe care le insumeaza dispozitivele noastre si furnizand sisteme testate si certificate in conformitate cu standarde ridicate in vigoare!

Oferim o gama variata de forme si diametre ale cosurilor de fum (intre 100 si fi 400), cosuri simple sau duble, cu cate 2 canale de evacuare a fumului! Montajul si zidirea cosurilor de fum reprezinta un proces rapid si usor de realizat, datorita faptului ca sunt sisteme modulare foarte precise si cu greutati reduse!

AVANTAJE:

Siguranta garantata in utilizare. Cosurile ceramice elimina orice risc al unor incendii, observate in general in cazul cosurilor de fum defecte, sau riscul intoxicarii cu dioxid de carbon, rezultat al folosirii unor cosuri de fum neetansate sau construite in mod necorespunzator!

Asigurarea unui tiraj optim de functionare pentru un randament maxim al centralei. Acelasi lucru este valabil si in cazul semineu lemne ialomita sau sobei pe lemne/peleti.

Efectuarea rapida si eficienta a constructiei si montajului. Mai mult, si pretul acestor servicii este unul minim, multumita elementelor prefabricare (beton semi-usor, componente modulare, accesorii incluse in kit, instructiuni montaj, etc.)

Sisteme economice, fiabile si ecologice. Pot fi montate atat in interiorul cat si in exteriorul locuintelor! Sistemele de horn sunt proiectate la o temperature foarte ridicata, asfel ca samota aflata in componenta lor este supusa deja focului, inainte de instalarea propriu-zisa!

Dovedesc durabilitate in timp, fara niciun fel de reparatii sau interventii.

Prezinta rezistenta mecanica si la abraziune.

Au posibilitate de reciclare, fiind produse ecologice.

Rezistenta mare la temperaturi ridicate.

Raport excelent calitate-pret.

COSURI DE FUM DIN INOX

Iti punem la dispozitie cosuri de fum prefesionale, confectionate din inox, izolate, cu sectiune circulara, un design inovativ si o tehnica speciala de evacuare! Intreaga selectie de sisteme si kituri de cos de fum de inox, prezente in catalogul PE FOC, contin semnatura de producator Schiedel si Darco, branduri de incredere in domeniul securitatii si eficientei de evacuare a gazelor arse, provenite de la sisteme termice pe combustibil solid, lichid sau gazos, toate acestea la preturi accesibile, chiar mai scazute decat in cazul hornului standard!

Achizitioneaza un kit de cos fum ceramic calarasi sau de inox daca vrei sa ai parte de durabilitate maxima si afla mai multe informatii despre posibilitatea de configurare si design-ul modernist!

Toate sistemele noastre prezinta rapiditate si eficienta la montaj si manipulare, multumita greutatii reduse si a tehnicii performante de imbinare ce tine de producator, lucru care determina aceste produse sa fie surse perfecte de racordare a dispozitivelor termice! Vei descoperi in catalogul notru branduri si producatori recunoscuti la nivel european, consacrati in productia de cosuri de fum din inox profesionale! In acest mod, oferim calitate superioara, siguranta si eficienta tuturor clientilor PE FOC!

Conform fiecarui proiect, kiturile cosurilor de inox au posibilitatea de configurare in diferite feluri, cu optiune de deviere a traseului de fum, putand fi astfel amplasate chiar si in locuri unde cosurile traditionale nu pot fi zidite!

AVANTAJE:

Tehnologie performanta de fabricare cu otel inoxidabil special.

Combinatie subtila intre tehnica sigura de evacuare si design-ul inovativ.

Posibilitatea de folosire atat la casa privata, cat si in domeniul industrial. Pot fi suspendate pe exteriorul caselor, halelot sau a altor feluri de cladiri, avand o greutate mica si sisteme avansate de prindere.

Sunt certificate si testate, oferind si preturi accesibile. Cosurile de fum din inox prezinta certificate in conformitate cu reglementarile europene in vigoare.

Prezinta avantajul izolatiei continue. In special iarna cand temperaturile scad sub -20ºC!

Posibilitate de functionare atat in regim uscat, cat si umed.

Montaj rapid si facil.

Invesitie inteligenta. Puteti gasi si variante care se livreaza vopsite electrostatic pe exterior in negru, cu o rezistenta ridicata la zgarieturi si cu un aspect estetic deosebit, indiferent de locul de montare (perete exterior, la interios, streasina, etc.)

ACCESORII COSURI DE FUM

Accesoriile pot determina o diferenta mare! Datorita faptului ca un cos de fum giurgiu poate reprezenta componenta esentiala pentru integritatea caminului tau, acesoriile devin astfel la fel de importante ca produsul principal (hornul ceramic sau cosul de fum din inox).

Evacuarea gazelor pe cosurile de fum trebuie de asemenea sa aiba parte de atentie deosebita ca sursele de caldura sa functioneze la capacitate ridicata si in parametrii optimi! Pentru acest lucru, este necesara asigurarea acesoriilor potrivite care au ca scop eficientizarea functionarii intregului sistem, evacuarea fiind astfel realizata in siguranta maxima, indiferent ca ne referim la cosuri de fum care asigura evacuarea unei centrale pe lemne, a unui semineu giurgiu sau a unei sobe pe peleti! Accesoriile cosuri de fum influenteaza in mod pozitiv calitatea intregului sistem, eficienta sau pot rezolva chiar si probleme de functionalitate, la preturi scazute!

Iti punem la dispozitie o gama completa de accesorii cosuri de fum prezente in catalogul PE FOC, printre care:

Palarii cos de fum;

Racorduri cos de fum;

Etansari cos de fum;

Accesorii montaj;

Usi vizitare cos de fum.

Prin urmare, dispunem de toate tipurile de accesorizare pentru o gama variata de cosuri de fum, printre care cele fabricate din inox sau ceramice, la preturi accesibile si care faciliteaza montajul si imbunatatesc functionalitatea cosului de fum!

Asadar, in cazul in care vrei sa-i asiguri familiei tale toata siguranta in ceea ce priveste un dispozitiv termic si de asemenea sa ai garantia integritatii caminului tau, cel mai important element din cadrul unui sistem de incalzire este cosul de fum! Alege sa achizitionezi solutii performante de evacuare, la preturi accesibile si pe gusturile si nevoile tutuor, la un pret atractiv si transport oriunde in tara!