Ministrul care a adormit la conferința de presă la Sibiu, și-a cerut scuze publice

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, și-a cerut scuze după ce, joi, a ațipit la o conferință de presă în timp ce vorbea Dacian Cioloș: „Este un rezultat al oboselii și tracasării din ultimele luni”.

„Regret situația apărută la conferința de presă de la Sibiu, unde, din cauza oboselii acumulate, am avut câteva momente de somnolență. Le cer scuze colegilor cu care eram la respectiva conferință și le cer scuze și colegilor de partid care au citit în presă relatarea incidentului. Consider că este cel puțin normal să adresez aceste scuze și publicului pentru o situație neplăcută care n-ar fi trebuit să se petreacă”, transmite Ciprian Teleman.

El consideră că episodul a fost unul „fără importanță”.

„Înțeleg dorința de a pune în centrul atenției acel incident, îl consider lipsit de importanța care i se dă, dar cine simte nevoia de a-l considera relevant are, desigur, această libertate. În ceea ce mă privește, știu că este un rezultat al oboselii și tracasării din ultimele luni și consider că responsabilitatea îmi revine întru totul. Din acest motiv, sper ca situația să fie înțeleasă și din perspectiva umană și nu-mi rămâne decât să le mulțumesc celor care înțeleg ce s-a întâmplat, după cum îmi prezint încă o dată scuze față de cei care au considerat situația ca o lipsă de respect din partea mea. Vă asigur că nu este nici pe departe așa. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, conchide Teleman.

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Ciprian Teleman, a ațipit în timpul unei conferințe de presă la care participa alături Dacian Cioloș și Anca Dragu, președintele Senatului.