Maraton al artelor spectacolului la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu prezintă duminică un maraton al artelor spectacolului, cu teatru, dans, muzică, lansări de carte, expoziții și acrobații.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă în 22 august 2021 – cea de-a treia zi a manifestării – cu un program menit să bucure iubitorii artelor și ai frumosului. În cetatea Sibiului, transformată într-o uriașă scenă, dar și în împrejurimi, sunt prezentate spectacole de teatru, concerte de muzică variate, conferințe, lansări de carte și expoziții în zeci de spații și în piețele publice ale orașului.

Pentru cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care se desfășoară în perioada 20-29 august 2021, sunt programate peste 600 de evenimente în săli de spectacole, în biserici, în săli de conferințe, în spații deschise și în localitățile din vecinătatea Sibiului.

Publicul are la dispoziție și aplicația de mobil FITS, care poate fi descărcată gratuit din APP Store și Google Play. Aceasta cuprinde programul, locațiile de desfășurare, oferă opțiunea de personalizare a agendei zilnice, include informațiile cele mai relevante despre acces, posibilitatea de a achiziționa bilete la reprezentațiile fizice și abonament online, precum și răspunsurile la întrebările frecvente, alături de multe alte surprize. FITS APP este un proiect realizat în parteneriat cu UniCredit Bank.

În continuare, publicul poate urmări o serie de evenimente și spectacole și în mediul online, pe www.sibfest.ro, spectacole care sunt disponibile pentru vizionare doar în intervalul orar programat. Pentru vizionarea spectacolelor online, accesați www.sibfest.ro și selectați din meniu secțiunea program. În secțiune, selectați butonul FITS ONLINE. Se va afișa programul spectacolelor online disponibile în abonament, pe care vă rugăm să îl cumpărați de pe www.entertix.ro, pentru a primi acces.

Selecție de spectacole din programul FITS 2021, din 22 august 2021

DE CEALALTĂ PARTE A LUMII

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

Un spectacol de Alexandra Badea

Scenografie: Cosmin Florea

Muzica originală: Claudiu Urse

Regia tehnică: Nicușor Văcariu

Sunet: Costin Todirenchi

Lumini: Dorin Părău, Ioan Macrea

Video: Claudiu Mihăilescu

Recuzită: Ana Dumitru

Cabine: Adriana Moga

Asistent regie și sufleor: Corina Predescu

Manager de proiect: Ioana Nistorescu

Traducerea în limba engleză: Silvana Vulcan

Sincronizarea: Diana Merlan

Spectacol realizat cu sprijinul proiectului european Be SpectACTive!

Distribuție: Oana Brânzan/Gabriela Pîrlițeanu, Ioana Cosma, Ali Deac, Horia Fedorca, Alexandru Malaicu, Fabiola Petri, Cristina Ragos, Arina Ioana Trif, Cendana Trifan, Ștefan Tunsoiu, Iustinian Turcu, Marius Turdeanu

„De cealaltă parte a lumii” este un road-trip teatral, un spectacol inițiatic la sfârșitul căruia personajele își recapătă puterea de a acționa și de a schimba ceva în ele și în exterior. După ce și-a pierdut prietenul în incendiul de la Colectiv, Iris se lasă antrenată la Viena de întâlnirea cu o fată enigmatică Zoé într-o călătorie cu rulota prin Europa. Această experiență îi va permite să întâlnească oameni speciali care construiesc noi utopii acolo unde statul renunță să îi mai protejeze pe cei vulnerabili.

Spectacolul este programat în data de 22 august, ora 16:00, la sediul TNRS, Sala Mare.

MESAJE SPRE UNIVERS

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

De: Wolfram Lotz

Regia: Josef Maria Krasanovsky

Dramaturgia: Genia Enzelberger

Asistent regie/: Paula Breuer

Traducere: Eva Frățilă

Scenografie: Josef Maria Krasanovsky

Costume: Andreea Săndulescu

Video: Dan Basu (video mapping) / Oszkár Mucha (trailer)

Muzica: Claudiu Urse

Manager proiect: Hunor Horvath

Cu sprijinul: REBTIC Company, Forumul Cultural Austriac Bucuresti, IFA – German Institute for International Cultural Affairs

Distribuţie: Cătălin Neghină (Ingo), Johanna Adam (Purl), Emőke Boldizsár (Rafinesque; un spirit), Daniel Bucher (Klaus Alberts; Kleist), Anca Cipariu (Unhold), Cristina Juks (Politician), Cătălin Neghină, Karina Pele (Lum), Daniel Plier (Femeia grasă, Unhold), Valentin Späth (LdF), Ana Tiepac (Hilda).

Cu participarea copiilor din Trupa „Artattack”, Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu”, Sibiu.

Ai un mesaj pe care ai vrea să-l trimiți în univers? Prin SMS, prin WhatsApp sau poate ca mail? Care este acest mesaj atât de vital existenței tale pe Pământ? Care este sensul vieții? Ce se întâmplă după moarte? Cum combați senzația de vid interior? Merită să te chinui, să te revolți, pentru propriile dorințe și interese? Ce ne dă permisiunea să fim aici? Se petrece totul întâmplător? Ce este trecător, ce va supraviețui: prezentul nostru nebun sau viitorul? Ce este real, ce este important și ce este „toxic”?

FLACĂRA NOPȚII

Barcelona Flamenco Ballet

Regia și coregrafia: David Gutiérrez

Muzica: Luxurîa

Regizor tehnic Salvador Llorca

Regizor muzical: Jose Gómez Castilla

Dramaturgia: David Gutiérrez & Paula Reyes

Scenografia & light design: Salvador Llorca

Sound design: Mauro S. Rizzo

Costumen: Producciones Gutierrez and Hokerty Man

Management: Flamenco Agency, Jaime Trancoso, Ph.D.

Tehnician sunet: Mauro Rizo

Technician lumini: Salvador Llorca

Distribuția:

Dansatori: David Gutiérrez, Paula Reyes, Judit Perez, Andrea Amaya, Alba Soto, Claudia Martinell & Estefanía Maiz.

Muzicieni: Jose Gómez Castilla, Rafael Bueno, Jordi Centeno, Antonio Villaverde & Alejandro Martínez

Barcelona Flamenco Ballet încorporează trei stiluri de dans bine cunoscute: jazz, dans contemporan și, desigur, flamenco, iar din contopirea celor trei rezultă o prezență scenică de-a dreptul inovatoare. Sunetul metalic al pașilor de dans ne umplu trupurile și creează o stare de tensiune cu adevărat electrizantă, făcându-ne să ne întrebăm ce înseamnă, de fapt, „Flacăra nopții”? Strălucita companie Barcelona Flamenco Ballet are o latură simbolică, aproape expresionistă, vizibilă în reflexia evocatoare a nopții. Spectacolul exprimă toate stările prin care trece un artist în seara reprezentației, de la frică la succes, redând adevărul despre viața de artist și descoperindu-ne aspectele întunecate din experiența de culise, frustrările și eforturile de auto îmbunătățire. Faima reprezintă dorința și ambiția supremă. Astfel, Barcelona Flamenco Ballet creează mai mult decât un spectacol de dans, o adevărată operă de artă.

Spectacolul va fi prezentat în 22 august, ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu! din Sibiu și online în același interval.

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU SILVIU PURCĂRETE, VASILE ȘIRLI, DRAGOȘ BUHAGIAR ȘI HELMUT STÜRMER

Invitat: Mihaela Marin

Silviu Purcărete a creat pentru Teatrul Național „Radu Stanca” o serie de spectacole extrem de apreciate: „Pilafuri și parfum de măgar” (după „O mie și una de nopți”), „Lulu” (după Wedekind), „Metamorfoze” (după Ovidiu), „Călătoriile lui Gulliver” (după Jonathan Swift), „D’ale carnavalului” (după I.L. Caragiale), „Oidip” (după Sofocle), „Așteptându-l pe Godot” (după Samuel Beckett), celebrul „Faust” (după Goethe), și „Povestea prințesei deocheate”.

Vasile Șirli este compozitor, născut la Variaș, România, trăiește la Paris din 1986. Educat la Timișoara și la Universitatea de Muzică din București, și-a dedicat creația teatrului, filmului, dansului și cântecului, ceea ce i-a permis să se exprime în stiluri diverse: de la pop-rock și jazz, la muzica contemporană. A obținut numeroase premii naționale și internaționale. Din 1990 este directorul muzical al Disneyland Paris, pentru care a compus muzică originală, a produs și a scris aranjamente pentru numeroase spectacole.

Helmut Stürmer, unul dintre cei mai apreciați scenografi români, a colaborat cu teatre din București, Cluj, Arad, Brașov, Iași, Pitești, Timișoara, Ploiești, dar și cu instituții de prestigiu internațional, precum Théâtre de la Ville din Paris, Deutsches Schauspielhaus din Hamburg, Théâtre de l’Union din Limoges, Opera din Karlsruhe, Opera din Bonn, Royal Shakespeare Company.

Dragoș Buhagiar este scenograf de teatru, operă, balet și film, a realizat concepte scenografice și pentru spoturi publicitare sau alte evenimente indoor sau outdoor. De-a lungul timpului, a colaborat cu mai multe teatre din România, Europa și Asia, fiind unul dintre cei mai apreciați și premiați scenografi români ai momentului. În 2018, scenografului Dragoș Buhagiar i s-a decernat Premiul Academiei Române – Aristizza Romanescu – Secțiunea teatru, pentru spectacolele „Cafeneaua” (regia Silviu Purcărete, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) și „În Adâncuri” (după Maxim Gorki, regia Yuri Kordonsky, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca).

Lansare de carte Mihaela Marin, „Povestea prințesei deocheate”, Editura Nemira, 2020.

Evenimentul are loc în 22 august, ora 13:00, la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, sala mică.

FEERIE DE VARĂ

Sonics

Un spectacol de: Alessandro Pietrolini

Acrobații la înălțime ce-ți taie răsuflarea, mașinării impresionante și fantezia complexă și ingenioasă a circului nouveau într-o poveste despre călătoria spre imaginația umană atât de imprevizibilă și de inventivă. Datorită uniunii geniale între mișcare, sunet și culoare, spectacolul „Feerie de vară” uimește și energizează spectatorul, transpunându-l în lumea basmului, a metamorfozei, prin infinite și minunate spații ale fanteziei, animate de creaturi bizare și flori ieșite din comun, în care se desfășoară o frumoasă poveste de dragoste.

Va avea loc în Piața Mare din Sibiu, în 22 august, ora 22:15.

PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU

22 AUGUST 2021

Spectacole fizice

Indoor+ outdoor

08:00

Piața Mică

HAIDEŢI SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ!

PARTICIPATORY MONUMENTAL CONSTRUCTION IN CARDBOARD

Olivier Grossetête et les Bâtisses Soeurs

FRA / instalație / 16h

ACCES GRATUIT

11:00

Parcul Sub Arini

CETATEA POVEȘTILOR

THE CITY OF TALES

Fundația Abracadabra

ROU / teatru / 2h

ACCES GRATUIT

12:00

Pietonala Nicolae Bălcescu

RITM, GRAȚIE ȘI TINEREȚE

LVIV FANFARE & MAJORETTES

Fanfares of Lviv and Mazoretki Feyeriya

UKR / muzică / 30min

ACCES GRATUIT

12:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

ALOHA TAHITI

Exotic Group from Polynesia

PYF / muzică / 30min

ACCES GRATUIT

13:00

Muzeul în Aer Liber ASTRA (Târgul de țară)

TRADIŢII TO GO / TRADITIONS TO GO

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu / Serenela Mureşan

ROU / teatru / 30min ACCES GRATUIT

16:00

TNRS – Sala Mare

DE CEALALTĂ PARTE A LUMII

ON THE OTHER SIDE OF THE WORLD

Un spectacol de: Alexandra Badea

Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu / BeSpectACTive

ROU / teatru / 1h55min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

BILETE: 60 / 40 RON

16:00

Teatrul Gong (Sala etaj)

HERMANN VISEAZĂ

HERMANN, THE DREAMER

De: Daniel Chirilă

REGIA: ELIZA PĂUNA

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong

ROU / teatru / 45min

Nerecomandat celor sub 5 ani

Spectacol în limba română, trad. în engleză

BILETE: 30 / 20 RON

17:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Eugenio Barba”)

LA SERVA PADRONA

MAID TURNED MISTRESS

Muzica: Giovanni Battista Pergolesi

Libretul: Gennaro Federico

REGIA: SILVIU PURCĂRETE

Opera Națională Română din Timișoara

ROU / operă / 1h

Nerecomandat celor sub 10 ani

Spectacol în limba italiană

Traducere în română și engleză

BILETE: 100 / 60 RON

17:00

CAVAS – ULBS

CÂNTĂREAȚA CHEALĂ

THE BALD SOPRANO

De: Eugène Ionesco

REGIA: FLORIN VIDAMSKI

Athanor Akademie für Theater und Film

DEU / teatru studențesc / 1h25min (pauză)

Spectacol în limba germană

Traducere în română și engleză

ACCES GRATUIT

18:00

Centrul Cultural „Ion Besoiu”

FLACĂRA NOPȚII

FLAMENCO NIGHTS

UN SPECTACOL DE: DAVID GUTIÉRREZ

Barcelona Flamenco Ballet

ESP / dans / 1h20min

BILETE: 100 / 60 RON

18:00

Catedrala Evanghelică C.A. “Sfânta Maria”

ORIGINI /ORIGINS

Inês Graça

PRT / muzică (fado) / 50min

BILETE: 40 / 30 RON

19:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Lulu”)

ITINERARII. ÎNTR-O ZI, LUMEA SE VA SCHIMBA

ITINERARY. ONE DAY THE WORLD WILL CHANGE

De: Yann Verburgh

REGIA: EUGEN JEBELEANU

ARCUB & Compagnie des Ogres

ROU-FRA / teatru / 2h30min

Nerecomandat celor sub 18 ani

Spectacol în română, franceză, germană și berberă, traducere în română şi engleză

BILETE: 100 / 60 RON

19:00

Filarmonica de Stat

OH OH

REGIA: VALERIO FASSARI & LOUIS SPAGNA  Compagnia Baccalà

CHE / circ contemporan / 1h

Nerecomandat celor sub 10 ani

BILETE: 100 / 60 RON

19:00

Biserica Evanghelică din Gușterița

CONCERT DE ORGĂ

ORGAN CONCERT

De: Cristian Roșoagă

ROU / muzică / 50min

BILETE: 40 / 30 RON

19:00

Pietonala Nicolae Bălcescu

ROBOȚII SĂLTĂREȚI

JUMPING PERFORMANCE

Jumping Robots

RUS / circ / 30min

ACCES GRATUIT

19:00

Piața Huet – Terasa Atrium

SUMMER BLUES

AG Weinberger

ROU / muzică / 3h

ACCES GRATUIT

19:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

RITM, GRAȚIE ȘI TINEREȚE

LVIV FANFARE & MAJORETTES

Fanfares of Lviv and Mazoretki Feyeriya

UKR / muzică / 30min

ACCES GRATUIT

19:30

Piața Habermann

INTERFERENŢE /OQDA

Etta Ermini Dance Theatre

GBR-CHE-AUT-MAR / circ / 25min

ACCES GRATUIT

20:00

Biserica Reformată Calvină

BIRMINGHAM COMMUNITY GOSPEL CHOIR

De: Maxine Brooks & The Birmingham Community Gospel Choir

BIRMINGHAM COMMUNITY GOSPEL CHOIR Z GBR / muzică / 50min

BILETE: 40 / 30 RON

20:00

Pietonala Nicolae Bălcescu

ALOHA TAHITI

Exotic Group from Polynesia

PYF / muzică / 30min

ACCES GRATUIT

20:00

Piața Habermann

ACROBAŢII LA SUPERLATIV

THEY ARE BACK IN BLACK

The Black Blues Brothers

KEN-ITA / circ / 25min

ACCES GRATUIT

20:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

ROBOȚII SĂLTĂREȚI

JUMPING PERFORMANCE

Jumping Robots

RUS / circ / 30min

ACCES GRATUIT

20:45

Piața Habermann

FOCUL IUBIRII

FIRE, DANCE & ROMANCE

Creme & Brulè

ITA / spectacol de circ cu foc / 40min

ACCES GRATUIT

21:00

Teatrul Gong (Sala parter)

VERTÈBRE

Coregrafia: Michèle Noiret  Cie Michèle Noiret

BEL / dans / 25min

BILETE: 60 / 40 RON

21:00

CAVAS – ULBS

CÂNTĂREAȚA CHEALĂ

THE BALD SOPRANO

De: Eugène Ionesco

REGIA: FLORIN VIDAMSKI

Athanor Akademie für Theater und Film

DEU / teatru studențesc / 1h25min (pauză)

Spectacol în limba germană, traducere în română și engleză

ACCES GRATUIT

21:00

Piața Mare

SUBCARPAȚI ÎN PIAȚA MARE

SUBCARPAȚI IN THE BIG SQUARE Subcarpați

ROU / muzică / 1h10min

ACCES GRATUIT

21:30

Piața Habermann

INTERFERENŢE

OQDA

Etta Ermini Dance Theatre

GBR-CHE-AUT-MAR / circ / 25min

ACCES GRATUIT

22:00

TNRS – Sala Mare

MESAJE SPRE UNIVERS

MESSAGES FOR THE UNIVERSE

De: Wolfram Lotz

REGIA: JOSEF MARIA KRASANOVSKY

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 1h30min

Spectacol în limba germană

Traducere în română și engleză

BILETE: 60 / 40 RON

22:00

Teatrul Gong (Sala etaj)

FREAK SHOW VOL. 2

UN SPECTACOL DE FLORIN PIERSIC JR.

ROU / teatru / 1h45min

Spectacol în limba română

BILETE: 100 / 60 RON

22:00

Piața Habermann

ACROBAŢII LA SUPERLATIV

THEY ARE BACK IN BLACK

The Black Blues Brothers

KEN-ITA / circ / 25min

ACCES GRATUIT

22:15

Piața Mare

FEERIE DE VARĂ / MERAVIGLIA

Sonics

ITA / circ contemporan / 50min

ACCES GRATUIT

22:30

Piața Habermann

FOCUL IUBIRII

FIRE, DANCE & ROMANCE

Creme & Brulè

ITA / spectacol de circ cu foc / 40min

ACCES GRATUIT

Evenimente speciale

Fizic

Zidul exterior TNRS

SOFT ESCAPE

Instalație

ȘTEFAN RADU CREȚU / Be SpectACTive

ROU / expoziții / 24h

ACCES GRATUIT

Zidul exterior TNRS

ZIARUL ORIZONTAL VOL. 8

THE HORIZONTAL NEWSPAPER, VOL. 8

DAN PERJOVSCHI

ROU / Platforma de Arte Vizuale / 24h

ACCES GRATUIT

Teatrul Național „Radu Stanca”

CERUL DE MAGNEȚI

THE MAGNET SKY

DAN PERJOVSCHI

ROU / Platforma de Arte Vizuale / 24h

ACCES GRATUIT

Piața Mică, Podul Minciunilor

IGNIS

Sculptură textilă

IDA BLAZICKO / Be SpectACTive HRV / expoziții / 24h

ACCES GRATUIT

09:00

Muzeul de Artă Contemporană

DE LA CIORAN – TREI ECOURI ARTISTICE LA SCRIERILE LUI CIORAN

FROM CIORAN – THREE ARTISTIC ECHOES TO CIORAN’S WRITINGS

Expoziție de pictură, grafică și tablouri de sticlă

LAURENCE BOURGEOIS, JEAN-MARC BARRIER ȘI MIRELA VASILE

FRA-ROU / expoziție / 8h

BILETELE SE GĂSESC LA INTRARE

09:00

Muzeul Brukenthal, Palatul de Cartografie

MONUMENTAL – DRAWING INSIDE AND OUT

Expoziție de grafică

BRUNO MARIA BRANDT

ROU / expoziție / 8h

BILETELE SE GĂSESC LA INTRARE

09:00

Muzeul de Artă Contemporană

MONUMENTAL – DRAWING INSIDE AND OUT

Expoziție de grafică

BRUNO MARIA BRANDT

ROU / expoziție / 8h

BILETELE SE GĂSESC LA INTRARE

09:00

Muzeul Brukenthal

TREI SECOLE BRUKENTHAL, ARTA EUROPEANĂ 1500-1800

THREE CENTURIES OF BRUKENTHAL, EUROPEAN ART 1500-1800

Expoziție de gravură

COLECȚIA AV. GEORGE ȘERBAN

Expoziție / 8h

BILETELE SE GĂSESC LA INTRARE

09:00

Primăria Municipiului Sibiu (Centrul de Informare Turistică)

DESENE ÎN SPATELE SCENEI. STÜRMER – PURCĂRETE

DRAWINGS BEHIND THE STAGE. STÜRMER – PURCĂRETE

Expoziție de desene

HELMUT STÜRMER & SILVIU PURCĂRETE Z Vernisajul va avea loc la ora 14:30

ROU-FRA-DEU / expoziție / 11h

ACCES GRATUIT

09:00

Muzeul Brukenthal

SALONUL INTERJUDEȚEAN DE ARTE VIZUALE AL FILIALEI UAP ȘI INVITAȚII

Expoziție de pictură, grafică, fotografie, artă decorativă și sculptură

ROU / expoziție / 8h

BILETELE SE GĂSESC LA INTRARE

10:00

Cercul Militar – Sala Festivă

OGLINZILE LUI BRÂNCUȘI

MIRRORS OF BRÂNCUȘI

Expoziție interactivă

SILVANA DULAMĂ-POPA, ALIN POPA, DIANA PERRION, VIOREL PETRIC, DILMA YORDANOVA, ZOLI TOTH

Fundația Art Production

ROU / expoziție / 8h

ACCES GRATUIT

10:00

Biblioteca ASTRA – Sala Festivă

THINKING IN ACTIONS

EUGENIO BARBA & JULIA VARLEY

DNK / ateliere / 2h30min

Eveniment în limba engleză

ACCES GRATUIT, pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile

10:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ FITS

PRESS CONFERENCE FITS

Moderator: Octavian Saiu

conferințe și seminarii / 1h

Eveniment în limbile română și engleză

Traducere în limbile română și engleză

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

10:00

Centrul Cultural Habitus

CHIMONOUL ÎNTÂLNEȘTE IA

THE KIMONO MEETS IA

Expoziție de textile tradiționale de colecție

IULIA GORNEANU – CURATOR

LAURA CARAMAN – DESIGNER DE CHIMONO

ROU / expoziție / 8h

ACCES GRATUIT

10:00

Teatrul Gong

CUVINTE INTRUPATE 2.0. SCENE LA CUTIE. EXTRASE DIN UNIVERSUL DRAMATURGIC AL LUI MATEI VISNIEC

EMBODIED WORDS 2.0. SCENES IN A BOX. EXCERPTS FROM MATEI VISNIEC’S DRAMATURGICAL UNIVERSE

Expoziție de fotografie, arta instalației și muzică

LUANA POPA, DUMITRU DINEL TEODORESCU, TIBOR CARI

ROU / expoziție / 12h

ACCES GRATUIT

10:00

Facultatea de Litere și Arte (ULBS)

GENICA ATHANASIOU: MUZĂ ȘI PARTENERĂ A LUI ANTONIN ARTAUD

GENICA ATHANASIOU: MUSE AND PARTNER OF ANTONIN ARTAUD

Expoziție de fotografie

Muzeul Național al Literaturii Române

ROU / expoziție / 12h

ACCES GRATUIT

11:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU CONSTANTIN CHIRIAC ȘI RADU BOROIANU

GEORGE BANU IN DIALOGUE WITH CONSTANTIN CHIRIAC AND RADU BOROIANU

TEATRUL SI SPIRITUL VREMII

THEATER AND THE SPIRIT OF THE TIME

ROU / conferințe și seminarii / 1h

Eveniment în limba română

Traducere în limba engleză

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

11:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

TEATRUL ȘI SPIRITUL VREMII

De: George Banu

Editura Junimea, 2021

INVITAȚI: GEORGE BANU, RADU BOROIANU

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

11:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

DESPOVĂRAREA. SIMȚURI ȘI INSTINCTE, VOL. I ȘI II

De: Radu Boroianu

Editura Tracus Arte, 2019

INVITAȚI: GEORGE BANU, RADU BOROIANU

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

12:00

NO!HAI Ambasada Creativă (Piața Mică, nr. 3)

EYE SB-YOU!

Expoziție de pictură

ALEXANDRU CÎNEAN

ROU / expoziție / 10h

ACCES GRATUIT

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU SILVIU PURCĂRETE, VASILE ȘIRLI, DRAGOȘ BUHAGIAR ȘI HELMUT STÜRMER

OCTAVIAN SAIU IN DIALOGUE WITH SILVIU PURCĂRETE, VASILE ȘIRLI, DRAGOȘ BUHAGIAR ȘI HELMUT STÜRMER

ROU / conferințe și seminarii / 1h

Eveniment în limba română

Traducere în limba engleză

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

ALBUM „POVESTEA PRINȚESEI DEOCHEATE”

Fotografii de: Mihaela Marin

Editura Nemira, 2020

INVITAȚI: OCTAVIAN SAIU, MIHAELA MARIN, SILVIU PURCĂRETE, VASILE ȘIRLI,

DRAGOȘ BUHAGIAR, HELMUT STÜRMER

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

16:00

Centrul Cultural Habitus

MICRO-FOLIE SIBIU – HOTSPOT CULTURAL BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Muzeu digital, realitate virtuală

ROU-FRA / expoziție / 5h

ACCES GRATUIT

Spectacole online

04:00

UNCERTAIN OUTLINES

De: Stefania Buraschi

REGIA: ANDREA PIAZZA

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

ITA / teatru studențesc / 56min

Spectacol în limba italiană

Traducere în română și engleză

online – înregistrat

ACCES GRATUIT

05:00

DEMONII (II)

THE DEMONS (II)

De: Feodor Dostoievski

REGIA: LEV DODIN

Maly Drama Theatre

RUS / teatru / 2h28min

Spectacol în limba rusă

Traducere în română și engleză  online – înregistrat

ACCES GRATUIT

07:00

FORȚA IUBIRII

THE FLUID FORCE OF LOVE

COREGRAFIA: JAN FABRE

Troubleyn/Jan Fabre

BEL / dans / 1h20min

online – înregistrat

BILET: 30 RON

10:00

ORFEU

ORPHEUS

UN SPECTACOL DE: AKIHIRO YAMAMOTO

Yamamoto Noh Theater

JPN / teatru / 1h10min

Spectacol în japoneză

Traducere în română și engleză

online – în direct

BILET: 30 RON

10:00

CEA MAI FRUMOASĂ ZI

THE BEST DAY

De: Sławomir Mrożek

REGIA: OFELIA POPII

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 1h

Nerecomandat celor sub 14 ani

Spectacol în limba română, trad. în engleză

online – înregistrat

BILET: 25 RON

14:00

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

De: Hideki Noda

După: William Shakespeare

REGIA: SILVIU PURCĂRETE

Tokyo Metropolitan Theatre

JPN / teatru / 2h

Spectacol în japoneză

Traducere în română și engleză

online – înregistrat

BILET: 75 RON

16:00

ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI

THE TAMING OF THE SHREW

The Central Academy of Drama in Beijing

CHN / teatru studențesc / 1h

Spectacol în limba chineză

Traducere în română și engleză

online – înregistrat

ACCES GRATUIT

17:00

LA SERVA PADRONA

MAID TURNED MISTRESS

Muzica: Giovanni Battista Pergolesi Libretul: Gennaro Federico

REGIA: SILVIU PURCĂRETE

Opera Națională Română din Timișoara

ROU / operă / 1h

Nerecomandat celor sub 10 ani

Spectacol în limba italiană

Traducere în română și engleză

online – în direct

BILET: 40 RON

17:00

DEMONII (III)

THE DEMONS (III)

De: Feodor Dostoievski

REGIA: LEV DODIN

Maly Drama Theatre

RUS / teatru / 1h18min

Spectacol în limba rusă

Traducere în română și engleză

online – înregistrat

ACCES GRATUIT

18:00

FLACĂRA NOPȚII

FLAMENCO NIGHTS

UN SPECTACOL DE: DAVID GUTIÉRREZ

Barcelona Flamenco Ballet

ESP / dans / 1h20min

online – în direct

BILET: 30 RON

20:00

BIRMINGHAM COMMUNITY GOSPEL CHOIR

De: Maxine Brooks & The Birmingham Community Gospel Choir

BIRMINGHAM COMMUNITY GOSPEL CHOIR

GBR / muzică / 50min

online – în direct

BILET: 20 RON

21:00

IDIOTUL / THE IDIOT

De: Feodor Dostoievski

REGIA: ANDREY PRIKOTENKO

The “Stary Dom” Theatre

RUS / teatru / 3h45min

Nerecomandat celor sub 18 ani Z Spectacol în limba rusă

Traducere în română și engleză

online – înregistrat

BILET: 30 RON

22:00

ORB DE MINĂ / MINEBLINDNESS

De: Csaba Székely

REGIA: BOGDAN SĂRĂTEAN

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 1h30min

Nerecomandat celor sub 16 ani

Spectacol în limba română, trad. în engleză

online – înregistrat

BILET: 25 RON

Evenimente speciale

Online

02:00

ROMACEN: VREMEA VRĂJITOAREI

ROMACENE: THE AGE OF THE WITCH

Un spectacol-lectură de: Mihaela Drăgan

ROU / spectacole- lectură / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT

Online înregistrat

03:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU MIHAELA DRĂGAN

OCTAVIAN SAIU IN DIALOGUE WITH MIHAELA DRĂGAN

ROU / conferințe speciale / 1h

Eveniment în limba engleză, trad. în română

ACCES GRATUIT

Online înregistrat

14:00

REVOLUȚIA MEA ESTE MAI IMPORTANTĂ DECÂT A TA

MY REVOLUTION IS BETTER THAN YOURS

De: Sanja Mitrović

Traducerea de: Camelia Oană

REGIA: ALEXANDRA BADEA

SRB / spectacole-lectură / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT

Online înregistrat

15:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU ALEXANDRA BADEA

GEORGE BANU IN DIALOGUE WITH ALEXANDRA BADEA

ROU / conferințe speciale / 1h11min

Eveniment în limba română, trad. în engleză

ACCES GRATUIT

Online înregistrat