Polițiștii caută un biciclist care a lovit o fetiță în Valea Aurie

Polițiștii sibieni caută un copil în vârstă de aproximativ 13 ani care, în cursul zilei de sâmbătă, a acroșat o fetiță. Băiatul se afla pe bicicletă și a fugit de la fața locului.

Politiștii Biroului Rutier Sibiu solicitată sprijinul cetățenilor in vederea identificării unui tânăr implicat în această după-masă într-un accident rutier produs în zona parcului din cartierul Valea Aurie. Totodata, fac apel și la acesta pentru a se prezenta la sediul Poliției în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs evenimetul.

“În aceasta după-masa, in jurul orei 18:30, in parcul situat in spatele Bisericii din cartierul Valea Aurie a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicați un biciclist si o fetița in vârsta de 5 ani, soldat cu ranirea acesteia din urma”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

După producerea accidentului și până la sosirea poliției la fata locului, biciclistul a parasit locul producerii evenimentului rutier.

Din informațiile obtinute de catre politiștii rutieri, se pare ca biciclistul ar avea vârsta de 13 ani, purta un tricou alb si pantaloni negri, s-ar numi „Alex” și ar fi condus o bicicleta albastru cu rosu, posibil avand atasat un motor electric.

Orice informații dețineti referitor la acest accident rutier va rugam sa le comunicați polițiștilor rutieri apelând numărul de telefon 0269/208211.