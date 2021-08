Bogdan Trif – ”Cumpărând produse locale sprijinim producătorii autohtoni!”

Recomand tuturor sibienilor să sprijine producătorii autohtoni, cumpărând produse românești.

Duminica trecută am participat la Festivalul Gastronomic Mangalița, de la Racovița, eveniment organizat de cel mai mare crescător de porci și procesator de carne de Mangalița din județul nostru și dedicat promovării producătorilor locali de carne și bere, dar și a tradițiilor și muzicii populare sibiene.

Aici am reîntâlnit și cunoscut oameni gospodari, care iubesc agricultura și își investesc banii și toată energia în micile lor afaceri.

Am stat de vorbă cu mulți dintre ei și ne-au încurajat să continuăm lupta împotriva guvernului PNL-USR, care efectiv a pus zootehnia și întreaga agricultură la pământ: a tăiat majoritatea subvențiilor și a programelor pentru fermieri, nu a plătit nici acum despăgubirile pentru agricultorii afectați de seceta de anul trecut, nu are nicio viziune și nici măcar o intenție de sprijinire reală a agriculturii românești.

Toate preparatele etalate de producători au fost apetisante, dar am ales să beau o bere românească produsă în Avrig și să gust din cârnatul de Racovița, făcut din porc de Mangalița, care are un gust extraordinar.

Mi s-a confirmat încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că ipocrizia PNL-USR nu are margini: una le spun oamenilor și alta fac în Parlament. Cu puțin timp înainte de vacanța parlamentară, în această vară, am avut în dezbatere, în Camera Deputaților, un proiect de lege care susținea puternic producătorii români și stimula consumul produselor românești. Printre inițiatorii acestei legi, care a trecut prin vot în comisiile parlamentare, au fost și membri PNL. La nivelul fiecărui județ au fost demarate campanii pentru susținerea respectivei legi de consum a produselor românești și chiar președinta Consiliului Județean Sibiu a dus o astfel de campanie, inclusiv pe Facebook. În momentul în care legea a ajuns în plenul Camerei Deputaților, pentru dezbateri și vot, toți reprezentanții PNL și USR au luat cuvântul, susținând cât de necesară și benefică este această lege.

Doar că, la vot, peneliștii și useriștii, cu excepția unui deputat PNL dintr-un județ învecinat, au votat ĪMPOTRIVA acestei legi, alături de aliații lor din UDMR, astfel că legea a fost respinsă și a picat, prin vot, în Camera Deputaților, în pofida voturilor PENTRU date de parlamentarii PSD. Oricine poate verifica pe site-ul Camerei Deputaților (inclusiv nominal) acest vot împotrivă, dat de coaliția anti-românească aflată la guvernare.

Deputat Bogdan Trif, Președintele Organizației Județene PSD Sibiu