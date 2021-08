Constructori auto scad producţia de maşini din cauza lipsei de cipuri şi a crizei COVID

Când Toyota, din Japonia, şi Volkswagen, din Germania, liderii industriei auto mondiale, anunţă că sunt obligaţi să taie producţia înseamnă că ceva merge foarte rău.

Însă problemele lor nu rămân doar în sectorul de profil. De ei depind extinse ecosisteme de producători de componente auto, dar şi economii. Volkswagen, spre exemplu, prin Audi, este un motor principal al economiei maghiare.

Toyota va tăia producţia în sep­tem­brie, scrie BBC. În loc de 900.000 de maşini va livra doar 540.000, ceea ce înseamnă o reducere de 45%. Însă con­structorul chinez a lăsat indicii că tăierile pot începe chiar de luna aceasta la unele fabrici, mai ales din Japonia. Motivele principale sunt reiz­buc­nirea cu forţe proaspete a pandemiei de COVID în Asia şi lipsa acută de semiconductori, sau micro­cipuri, piese pe bază de tranzistori care sunt folosite astăzi în mai toate dis­po­zitivele electronice, chiar şi în becuri, pentru a efectua diferite operaţiuni.

VW, principalul concurent al Toyota pentru supremaţia în pro­ducţia mondială de maşini, a efectuat deja reduceri de livrări şi a avertizat că pot urma şi alţi astfel de paşi.

Compania a explicat că se aşteaptă ca oferta de cipuri să fie foarte restrânsă în trimestrul III. Uzina din Wolfsburg, Germania, cea mai mare a grupului, va reporni după vacanţa de vară cu doar un schimb săptămâna viitoare. Acolo lucrează 60.000 de oameni.

Audi, subsidiara care aduce cel mai mult profit, va extinde pauza de vară cu o săptămână la cele două fabrici pe care le are în Germania. Pat Gelsinger, şeful producătorului de microprocesoare Intel, aprecia luna trecută că partea cea mai rea din criza cipurilor încă nu a trecut. El a prezis că apogeul va fi atins în a doua jumătate a acestui an şi că va dura un an sau doi pentru ca livrările să ajungă la normal.

Firma de analiză a pieţei IHS Markit, una dintre cele mai urmărite din lume, a estimat că din cauza penuriei de semiconductori pro­ducţia mondială de maşini se va reduce cu până la 7,1 milioane de unităţi anul acesta.

Însă aceste prognoze au fost făcute înainte ca Toyota să anunţe reducerera activităţii la 14 fabrici. De asemenea, perturbările cauzate de pandemie se vor simţi şi anul viitor, scrie Bloomberg. Producţia de cipuri îşi va reveni abia în semestrul doi din 2022. Totodată, eventuale măsuri de lockdown în Malaysia, o verigă importantă a industriei mondiale a cipurilor, ar putea deveni noi provocări. Ratele reduse de vaccinare şi creşterea numărului de infectări în Asia de Sud-Est forţează închiderea fabricilor unde se asamblează toate tipurile de semiconductori. Reduceri în producţia auto va efectua şi Stellantis, numărul patru în topul constructorilor de maşini, această măsură urmând să afecteze fabrici din Franţa. Ford va face economie de cipuri oprind temporar asamblarea celebrei camionete F-150 la o uzină din Kansas.Însă în SUA numeroase linii de producţie s-au oprite din cauza lipsei de microprocesoare