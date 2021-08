Elevii din Sibiu pot solicita activarea abonamentelor gratuite Tursib

Toţi elevii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv), cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu sau care frecventează o unitate de învăţământ de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, beneficiază de gratuitate la transportul public, ȊN BAZA UNUI CARD TURSIB DE ELEV.

Ȋncepând cu ziua de luni, 23 august 2021, Tursib va da posibilitatea tuturor doritorilor, să solicite activarea abonamentelor gratuite pentru elevi pe anul şcolar 2021-2022.

„Invităm aşadar toţi elevii care vor să beneficieze de gratuitate, să acceseze site-ul nostru la adresa https://www.tursib.ro/page/abonamente-gratuite-elevi .”, transmite Tursib

Solicitanţii care au beneficiat de gratuitate în anul şcolar 2020-2021, vor completa o cerere simplă, online, fără a mai fi necesar să ataşeze acte doveditoare, iar la finalizarea formularului vor putea solicita activarea abonamentului gratuit pentru tot anul şcolar 2021-2022. Dacă nu aveţi posibilitatea de a activa abonamentul online, vă puteţi adresa colegelor noastre de la Agenţia, Casieria Tursib sau chioşcurile Tursib.

Ȋn cazul celor care NU au beneficiat până acum de gratuitate, aceştia se împart în două categorii:

Prima categorie este cea a elevilor care au deja un card Tursib. În cazul acestora, acordarea gratuităţii se va face pe cardul deja existent, în urma unei cereri formulate de titularul cardului sau de reprezentanţii legali ai acestuia (părinţi, tutori legali). Această procedură se poate face online. Va trebui să intraţi pe site-ul www.tursib.ro, la capitolul “Abonamente gratuite elevi”/ “Nu am avut abonament gratuit până în prezent”/”Deţin un card Tursib”. Aici veţi putea completa “Cererea pentru acordarea dreptului la transport gratuit pentru elevi”. Tot pe site se ataşează şi documentele necesare – C.I. în cazul elevilor peste 14 ani, respectiv C.I. al părintelui / reprezentantului legal, certificatul de naştere al copilului în cazul elevilor sub 14 ani şî carnetul de elev (chiar dacă nu este vizat).

Dacă nu doriţi să activaţi gratuitatea pe site, o puteţi face deplasându-vă personal la Agenţia din calea Dumbrăvii nr. 135, sau la Casieria de la sediul central Tursib de pe strada Munchen nr. 1, unde va trebui să completaţi cererea şi vă vor fi solicitate aceleaşi documente ca şi pe site. În cazul în care alegeţi a doua modalitate, gratuitatea vă va fi activată pe loc, de către casieriţele noastre. În cazul transmiterii pe site a cererii respectiv a documentelor ataşate, acestea vor fi procesate la sediul nostru în câteva zile, iar dumneavoastră puteţi verifica pe site când vi se activează abonamentul gratuit la adresa https://tursib.ro/legitimatii. Până la activarea gratuităţii, documentul de călătorie în baza căruia puteţi circula este “Cererea pentru acordarea dreptului la transport gratuit pentru elevi”. Valabilitatea acesteia este de 15 zile de la data completării. Puteţi descărca cererea de pe site-ul nostru, după ce aţi completat-o.

Cea de a doua categorie de beneficiari ai gratuităţii sunt elevii care nu au un card Tursib, dar doresc să îşi facă. Pentru aceşti elevi care nu deţin un card Tursib, în baza solicitării dumneavoastră, se vor emite carduri nominale şi netransmisibile.

Cheltuielile privind emiterea cardurilor Tursib sunt suportate integral de către TURSIB S.A. Procedura de solicitare a unui card nou se poate face de asemenea în două moduri: online sau personal la agenţia sau caseria Tursib.

În cazul în care doriţi să parcurgeţi paşii necesari online, va trebui să intraţi pe site-ul Tursib la capitolul “Abonamente gratuite elevi/“Nu am avut abonament gratuit până în prezent”/”Nu am avut niciodată un card Tursib” unde va trebui să completaţi formularul “Cerere pentru emiterea unui card Tursib de elev”. Se vor ataşa şi documentele necesare: C.I. în cazul elevilor peste 14 ani sau C.I. al părintelui / reprezentantului legal, poza tip buletin a titularului cardului, certificatul de naştere al copilului în cazul elevilor sub 14 ani şi carnetul de elev (chiar dacă nu este vizat).

Cardurile vor fi emise la sediul Tursib în urma procesării cererilor clienţilor şi vor fi distribuite săptămânal unităţilor de învăţământ, în aşa fel încât fiecare copil / părinte / reprezentant legal să le poată ridica direct de la unitatea de învăţământ unde este înmatriculat titularul respectivului card.

Dacă nu doriţi să parcurgeţi paşii online, puteţi solicita emiterea unui card gratuit deplasându-vă personal la Agenţia noastră din Calea Dumbrăvii nr. 135, sau la Casieria de la sediul central Tursib de pe strada Munchen nr. 1, unde va trebui să completaţi cererea şi vă vor fi solicitate aceleaşi documente ca şi pe site. În cazul în care alegeţi a doua modalitate, cardul vă va fi emis şi înmânat pe loc.

Pentru a evita aglomeraţia la punctele noastre de vânzare, vă invităm pe toţi cei care puteţi, să depuneţi actele necesare online. Dacă acest lucru însă vă este imposibil, vă aşteptăm la punctele noastre de vănzare unde colegii noştri sunt gata să vă ajute.