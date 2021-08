La Promenada Sibiu, începutul toamnei aduce super premii și experiențe cool

Promenada Sibiu transformă experiența de pregătire a noului an școlar, cu premii smart în fiecare săptămână și cu activități pe măsură, între 23 august și 30 septembrie. Odată cu pregătirile pentru începerea școlii, cumpărăturile de minimum 100 lei pe un singur bon fiscal le aduc surprize clienților.

Clienții pot participa la tragerea la sorți pentru câștigarea premiilor în ton cu sezonul Back to School: XBOX, laptop, tabletă, trotinetă, PlayStation și SmartWatch. Din această toamnă, școala poate fi cool!

Clienții sunt așteptați să se înscrie la Info Point în campania „School is Cool”, pe baza bonurilor de cumpărături achiziționate în ziua înscrierii. Premiile se acordă săptămânal, tragerile la sorți având loc în zilele de luni.

Promenada Sibiu este destinația ideală atât pentru fashion, cât și pentru experiențe, și își așteaptă vizitatorii cu noile colecții de toamnă, cu sesiuni foto adresate tinerilor, concursuri online și zone special amenajate pentru cele mai instagramabile fotografii, desfășurate în condiții de maximă siguranță. Mai mult, elevii și studenții sunt așteptați să descopere noile trend-uri ale toamnei: dintre acestea, vedeta este, fără urmă de îndoială, stilul Athleisure. Acesta a luat amploare în ultimul an și combină în mod inteligent hainele de sport cu piese casual pentru a crea un look comod, dar hip și la modă, un stil căutat și preferat de toți tinerii. Un alt trend care ia amploare toamna aceasta este cel cut-out. Decupajele strategic plasate ale articolelor vestimentare (de la pantaloni, până la bluze și rochii) aduc accente îndrăznețe ținutelor și scot la iveală personalitatea celor care aleg să le poarte. Imprimeurile colorate continuă și ele să se regăsească în aproape toate colecțiile dedicate sezonului back-to-school.

Magazinele Bershka, Stradivarius, Vagabond, Sinsay din Promenada își așteaptă vizitatorii cu articole vestimentare în ton cu cele mai hot tendințe ale momentului. Pe rafturile magazinelor de încălțăminte precum Grid și Buzz, vor găsi cele mai cool perechi de sneakers pentru un început de toamnă trendy.

Toamna aceasta, noul an școlar are stil, culoare și farmec cu noile colecții din magazine, alături de super premiile oferite de Promenada Sibiu.

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Sibiu a implementat toate măsurile necesare de prevenție, în linie cu recomandările autorităților, pentru ca vizitatorii să beneficieze de o experiență la cumpărături în siguranță în contextul crizei sanitare.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.