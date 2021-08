Legislație învechită, probleme mari pentru universități

Legislația învechită aduce probleme mari pentru universități, care nu au destui profesori de informatică. La Timișoara, spre exemplu, în loc de profesori se folosesc specialiști IT din diferite companii.

Vrem elevi de 10, dar când vine vorba de investiţii în educaţie suntem de nota 4. România nu mai are destui profesori care pregătească tinerii în domeniul care finanţează 6 la sută din produsul intern brut – specialiştii în IT.

De vină e legislaţia învechită care permite doar doctorilor în IT să ţină cursuri. Asta face ca profesorilor care ies la pensie să nu aibă cine să le ia locul. Până la modificarea legii, universităţile se descurcă aşa cum pot. Timişoara aduce specialişti din companiile IT, măcar pentru laboratoare şi seminarii. La Suceava, sunt cam 50 de profesori, la 1.200 de studenţi care urmează specializări de IT. Prorectorul spune că se descurcă, dar nu poate creşte cifra de şcolarizare.

Florin Drăgan, rector – Universitatea Politehnica Timişoara: „Dacă am vrea să-l invităm pe Bill Gates, am putea să-l invităm doar să ţină o prelegere, nu un curs cap-coadă, un semestru, bine, în cazul în care ar putea veni, pentru că nu ar îndeplini condiţiile să ţină acel curs. Pe partea de cursuri nu putem acoperi decât cu persoane cu doctorat, cu doctorat finalizat, care au déjà titlul de doctor”

Mihai Diminan, prorector – Universitatea Ştefan cel Mare: „Datorită diferenţelor salariale, în principal, foarte mari dintre domeniul IT industrial versus domeniul IT academic, această lipsă de personal nu va putea fi suplinită prea curând”

Ioan Bistran, inginer software: „Colaborarea cu Universitatea Politehnica, în ceea ce mă priveşte pe mine, constă în susţinerea unui laborator, la anul IV. Este o muncă benevolă. Nu este niciun fel de remuneraţie”

Cristian Coşariu, manager de proiect: „Ce facem concret este să mergem cu aplicaţii, să mergem cu teme de proiect, pe care le implementăm împreună cu studenţii”