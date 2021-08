Programul FITS pentru 23 august – „Călătoriile lui Gulliver” de Silviu Purcărete, spectacolul zilei

„Călătoriile lui Gulliver”, „Itinerarii. Într-o zi, lumea se va schimba”, „OMMA”, deschiderea Bursei de Spectacole de la Sibiu, Festivalul Universităților de Teatru, și spectacole stradale, în cea de-a patra zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

„Călătoriile lui Gulliver”, un spectacol coordonat de Silviu Purcărete, „OMMA”, de Josef Nadj, deschiderea Bursei de Spectacole de la Sibiu, o reprezentație în cadrul Festivalului Universităților de Teatru și Management Cultural sunt doar o mică parte din programul bogat pe care cea de-a patra zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu îl oferă publicului.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se desfășoară în perioada 20-29 august 2021, cu tema „Construim speranța împreună”, iar spectatorii au la dispoziție aplicația de mobil FITS, care poate fi descărcată gratuit din APP Store și Google Play, un proiect realizat în parteneriat cu UniCredit Bank.

Evenimentul de deschidere a Bursei de Spectacole de la Sibiu va avea loc la MyContinental (fostul Ibis) – sala Turandot, luni, 23 august, ora 10.00. Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura de acest fel din România, este o structură asociată a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Aceasta a fost creată din nevoia festivalului de a acorda șanse tuturor artiștilor, operatorilor culturali, instituțiilor de spectacole sau rețelelor culturale să întâlnească producători importanți din întreaga lume.

„Călătoriile lui Gulliver”, în regia lui Silviu Purcărete

Seria de exerciţii scenice coordonate de regizorul Silviu Purcărete își propune o abordare inedită a romanului lui J. Swift, în care fantezia se împletește cu o aspră satiră politică. O operă viscerală și curajoasă, ce prezintă imagini percutante, cu personaje stranii ce mobilează această lume bolnavă și nebună. Spectacolul alternează între scene pline de inocență și un vizual dur și memorabil.

„Călătoriile lui Gulliver”, o producție a Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu, este un proiect cultural demarat în parteneriat cu Festivalul de la Edinburgh și finanţat cu sprijin de la Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Spectacolul va avea loc în 23 august, ora 18:00, în Sala Mare TNRS.

Itinerarii. Într-o zi, lumea se va schimba

Producție a ARCUB – The Centre for Cultural Projects of Bucharest Municipality, Compagnie des Ogres, în regia lui Eugen Jebeleanu, spectacolul se va juca în 23 august, ora 16:00, la Fabrica de Cultură IACM Construcții SA– UniCredit – Sala Lulu.

Spectacolul se deschide cu o fabulă care descrie plecarea unei familii de pinguini imperiali din Țara Ghețurilor spre alte meleaguri, unde speră să găsească o viață mai bună și să le asigure un viitor puilor lor. De aici decurg, într-o scriitură mozaicată și documentată, scene multilingve, în care limbile se confruntă, se înțeleg și își răspund, ca niște du-te-vino-uri între realitate și ficțiune, între basm și document, între personaj și personal, între alteritate și identitate.

„De ce fierbe copilul în mămăligă”, în cadrul Festivalului Universităților de Teatru și Management Cultural

Producție a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală, „De ce fierbe copilul în mămăligă” este un spectacol de one-woman show care surprinde o paletă largă de situații pline de umor, sensibilitate, forță și candoare. Este un spectacol care invită publicul să participe la parcursul personajului Aglaja, pe care tânăra actriță Andreea Preda reușește să-l reprezinte prin voce, corp, emoție și întregul ei univers artistic.

„De ce fierbe copilul în mămăligă”, textul după Aglaja Veteranyi, regia Iustinian Turcu, cu Andreea Preda, va fi prezentat în 23 august, ora 23:00, la Cavas ULBS. Rezervări la telefon: 0740 907 337.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Departamentul de Artă Teatrală și Teatrul Național „Radu Stanca”, organizează anual Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural, cea mai importantă manifestare de gen din Europa, care propune publicului spectacolele de referință ale școlilor de teatru din întreaga lume.

„OMMA”, de Josef Nadj

În spectacolul „OMMA”, Josef Nadj aduce laolaltă opt dansatori din țări precum Mali, Senegal, Coasta de Fildeș, Burkina Faso și cele două republici Congo. Împreună, aceștia formează un corp colectiv în care fiecare își afirmă propria limbă, propria identitate, propriul dans, alcătuind o buclă de reacție între individ și grup, ducându-ne inevitabil cu gândul spre omul universal.

Josef Nadj își duce dansatorii într-o călătorie înspre rădăcinile dansului ce poate revela echilibrul universului. Urmând principiul ciclului vieții, acest spectacol coregrafic analizează esența capacității noastre de a privi lucrurile din jur în așa fel încât să ne înțelegem universul interior, al destinului comun. Reprezentația este programată în data de 23 august, ora 19:00, la Fabrica de Cultură IACM Construcții SA– UniCredit – Sala Eugenio Barba.

„Orologiul cu suflet”, de Cia La Tal

Scena din Piața Habermann se va umple de cavaleri și de clovni, de pasiuni și certuri, în 23 august, la ora 20:00, când ne vom întâlni cu spectacolul „Orologiul de suflet”.

Din interiorul ceasului, magia inundă spațiul și mințile. Personajele par ceasornicari elvețieni ce ies din mecanismul de ceas și dansează în universul comic al spectacolului.

„Oameni fără chip”, de Radu Ignat

În absența luminii ce ne pune în evidență trăsăturile, n-am avea identitate; fără diferențele create de lumină, cu toții am arăta la fel. Lumina este singurul element ce ne poate da sau lua identitatea.

În 23 august, la ora 21:00, în Parcul Astra.

„Râsul e magic”, de Lucchettino Classic

Spectacolul este „retrospectiva celor mai bune creații” ale lui Luca și Tino, o combinație de comedie vizuală și magie. În 2016, la Paris, Luca și Tino au câștigat Premiul „Mandrake d’Or”, echivalentul Premiilor Oscar pentru magie.

Vom putea râde cu ei în 23 august, de la orele 19:15 și 21:34, la Piața Habermann – Zona A.