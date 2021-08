Viitorul neurochirurgiei se discută la Sibiu

În perioada 26-28 august 2021, la Sibiu, are loc o prestigioasă manifestare științifică cu participare internațională: “Conference – Dissemination results in neurosurgery and biomaterials”, cu derulare atât online cât și on-site (la fața locului), în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga”.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Brain IT – Brain Revealed: Innovative Technologies in Neurosurgery Study”, demarat în 2019 și finanțat prin programul Erasmus+. Conferința este organizată de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu – Secția Clinică Neurochirurgie și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină, în colaborare cu partenerii de proiect de peste hotare. Proiectul menționat este un proiect Erasmus Plus, câștigat de către echipa de Neurochirurgie a Facultății de Medicină din cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, în colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu precum și cu echipe din Spania (Universitad de Las Palmas de Grand Canaria) și Italia (Univesita Nicolo Cusano). În cadrul conferinței vor fi diseminate către participanți rezultatele obținute și va fi subliniată importanța tehnologiei în neurochirurgia modernă precum și impactul metodelor inovatoare în practica de zi cu zi.

“În zilele noastre viața cotidiană este plină de dispozitive de înaltă performanță iar progresele tehnologice continuă să ne uimească de la un an la altul. Toate aceste progrese au schimbat viața oamenilor dar și medicina, care beneficiază în fiecare zi de noi posibilități. Tocmai de aceea, prin acest proiect am urmărit introducerea de noi oportunități în neurochirurgie”, declară Șef lucrări Dr. Vicențiu Săcelanu, Medic șef al Secției Clinice Neurochirurgie a SCJU Sibiu și managerul proiectului.

Proiectul BrainIT a urmărit să îndeplinească mai multe obiective printre care implementarea tehnologiei ICT în activitățile de predare și instruire prin utilizarea de telemedicină sub forma de transmisii live din sala de operații; crearea de materiale interactive de predare prin utilizarea de tehnologii 3D pentru reconstrucția fidelă a craniului pe diverse patologii: tumori, traume; organizarea a trei școli de vară; publicarea unei cărți și crearea unei platforme online cu acces la materialele educative inovative și de actualitate în domeniul neurochirurgiei și al bioingineriei.

„Studenții, rezidenții, medicii și toți cei pasionați de tehnologiile inovatoare în medicină sunt bineveniți să ni se alăture în acest eveniment care sintetizează munca noastră din ultimii trei ani din cadrul proiectului, care a fost o oportunitate extraordinară pentru medicina sibiană și care ne va conduce la dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii în neurochirurgie. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi”, concluzionează Șef lucrări Dr. Vicențiu Săcelanu.