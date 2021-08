Israel Galván, Akram Khan Company și Sol Dance Company prezenți în cea de-a șasea zi la FITS

Israel Galván, Akram Khan Company și Sol Dance Company, în programul celei de-a șasea zile a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

„Ritualul primăverii”, în regia și coregrafia lui Israel Galván, este programat începând cu ora 18:00, la Filarmonica de Stat, unde publicul se va putea bucura de măiestria dansatorului spaniol, alături de arta a două pianiste românce, Andrada Ștefan și Sabina Oprea.

„Galván se află pentru prima dată față în față cu o partitură… Ceea ce nu înseamnă că totul e deja scris. Pentru cei trei artiști îndrăzneți, „Ritualul primăverii” oferă pericole dintre cele mai seducătoare. Iar ei își propun să ajungă la măduva acestui colos al muzicii, ce sfidează toate legile anatomiei muzicale. Mai mult, încearcă să recapteze esența, muzica așa cum este ea înainte de a fi transpusă pe hârtie”, este modul în care este descris acest spectacol.

Cea de-a doua întâlnire cu talentul incontestabil al unui artist de nivel mondial este programată la ora 20:00, la Fabrica de Cultură IACM Construcții SA– UniCredit – Sala Lulu.

Spectacolul „Diavolul din noi”, al Akram Khan Company, este creat și interpretat de Ching-Ying Chien, Jasper Narvaez, Dominique Petit, Mythili Prakash, Sam Asa Pratt, James Vu Anh Pham, în regia și coregrafia lui Akram Khan.

Noul spectacol al lui Akram Khan prezintă un capitol zbuciumat din viața tânărului Ghilgameș, povestită de același personaj la vârstă înaintată, pe patul de moarte. Istorisirea urmărește domesticirea de către Ghilgameș a sălbaticului Enkidu și prietenia dintre cei doi, călătoria acestora în pădurea de cedri în care trăiesc tot felul de creaturi sălbatice și de spirite, dar și uciderea monstrului Humbaba.

„De-a viața”, o producție a Sol Dance Company – House of Dance, cu textul și coregrafia de Eyal Dadon, este un spectacol ce are ca temă capacitatea noastră de a ne privi cinic, de a râde de noi înșine și, în special, de a ne analiza obsesia față de frumusețea externă, spune reprezentanții companiei.

Este programat în 25 și în 26 august, ora 21:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” și în 27 august la ora 20:00.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se desfășoară în perioada 20-29 august 2021, cu tema „Construim speranța împreună”, iar spectatorii au la dispoziție aplicația de mobil FITS, care poate fi descărcată gratuit din APP Store și Google Play, un proiect realizat în parteneriat cu UniCredit Bank.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU

PROGRAMUL ZILEI DE 25 AUGUST

Spectacole fizice

Indoor+ outdoor

08:00

Piața Mică

DIN NOU ÎMPREUNĂ!

TOGETHER AGAIN!

OGE Group

ISR-DEU / instalație / 16h

Acces gratuit

16:00

TNRS – Sala Mare

AUTOBAHN

De: Neil LaBute

REGIA: ANDREI ȘI ANDREEA GROSU

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 1h30min

Nerecomandat celor sub 18 ani

Spectacol în limba română, cu traducere în engleză

Bilet: 60 / 40 RON

16:00

Teatrul Gong (Sala etaj)

NASSIM

De: Nassim Soleimanpour

REGIA: OMAR ELERIAN

Nassim Soleimanpour Productions

DEU / teatru / 1h20min

Nerecomandat celor sub 12 ani

Spectacol în limba română, cu traducere în engleză

Bilet: 100 / 60 RON

17:00

CAVAS – ULBS

MEDEEA

MEDEA

De: Euripide

REGIA: IRISZ KOVACS

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru și Film

ROU / teatru studențesc / 40min

Nerecomandat celor sub 16 ani

Spectacol în limba română, cu traducere în engleză

Acces gratuit

17:00

Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor)

BEETHOVEN 250: SONATELE PENTRU PIAN ȘI VIOLONCEL

BEETHOVEN 250: BEETHOVEN’S CELLO SONATAS

De: Ludiwg van Beethoven

Florescu-Fernandez & Friends

ROU / muzică / 55min

Bilet: 40 / 30 RON

18:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Faust”)

UȘA

THE DOOR

Un spectacol de: Jo Strømgren

Lithuanian National Drama Theatre

LIT / teatru-dans / 1h20min

Spectacol în limbaj absurd, fără traducere

Bilet: 100 / 60 RON

18:00

Filarmonica de Stat

RITUALUL PRIMĂVERII

THE RITE OF SPRING

UN SPECTACOL DE ISRAEL GALVÁN

Israel Galván Company

ESP / dans / 1h10min

Bilet: 150 / 100 RON

18:00

Biserica Romano-Catolică

ORIGINI

ORIGINS

De: Inês Graça

PRT / muzică (fado) / 50min

Bilet: 40 / 30 RON

18:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

PARADA FANFAREI DE LA COZMEȘTI

THE PARADE

Fanfara de la Cozmești

ROU / muzică / 30min

Acces gratuit

18:30

Piața Habermann

ÎN FAŢA UŞII

FUORI PORTA – JOURNEY TO THE BORDERS OF REALITY

Dolly Bomba

ITA / teatru / 40min

Acces gratuit

19:00

Pietonala Nicolae Bălcescu

FLAMENCO PE PICIOROANGE

DANZANTI

Teatro Pavana

NLD / dans / 30min

Acces gratuit

19:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

SUFLET DE STATUIE

SOUL OF A STATUE

Fundația Abracadabra

ROU / teatru / 1h

Acces gratuit

19:30

Piața Habermann

DANSUL CA RITUAL DE SEDUCŢIE

ROMEO, ROMEO, ROMEO

Joshua Monten

CHE / dans / 30 min

Acces gratuit

20:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Lulu”)

DIAVOLUL DIN NOI

OUTWITTING THE DEVIL

REGIA & COREGRAFIA: AKRAM KHAN

Akram Khan Company

GBR / dans / 1h10min

Spectacol în limba franceză, cu traducere în română și engleză

Bilet: 150 / 100 RON

20:00

Teatrul Gong (Sala parter)

SEA / WOMAN

De: Henrik Ibsen

După: Heathcote Williams, Anna Furse, Maja Mitic

REGIA: ANNA FURSE & MAJA MITIC

Athelets of the heart

GBR-SRB / teatru / 50min

Spectacol în limba engleză, cu traducere în română

Bilet: 60 / 40 RON

20:00

Biserica Fortificată Cisnădioara

MARIA MAZZOTTA

MARIA MAZZOTTA

ITA / muzică / 1h15min

Bilet: 40 / 30 RON

20:00

Biserica Ursulinelor

COMPASIUNE

MERCY TOUR

REGIA: CRYSTAL KASSI

The London African Gospel Choir

GBR / muzică / 50min

Bilet: 40 / 30 RON

20:15

Piața Mare

SUSPENDAŢI ÎN… ANII ’80

WANTED

eVenti Verticali

ITA/ circ contemporan / 50min

Acces gratuit

20:15

Piața Habermann

BACKSTAGE STORY

Compania de Teatru OKaua

ROU / dans / 1h15min

Acces gratuit

20:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

FLAMENCO PE PICIOROANGE

DANZANTI

Teatro Pavana

NLD / dans / 45min

Acces gratuit

20:30

Parcul ASTRA

PARADA FANFAREI DE LA COZMEȘTI

THE PARADE

Fanfara de la Cozmești

ROU / muzică / 30min

Acces gratuit

21:00

Centrul Cultural „Ion Besoiu”

DE-A VIAȚA

TOML

COREGRAFIA: EYAL DADON

Sol Dance Company

ISR / dans / 1h

Bilet: 100 / 60 RON

21:00

Parcul ASTRA

OAMENI FĂRĂ CHIP

FACELESSMEN

Radu Ignat

ROU / instalație / 3h

Acces gratuit

21:15

Piața Mare

LIVE SKA CONCERT

Suburbia11

ROU / muzica / 50min

Acces gratuit

21:30

Piața Habermann

ÎN FAŢA UŞII

FUORI PORTA – JOURNEY TO THE BORDERS OF REALITY

Dolly Bomba

ITA / teatru / 40min

Acces gratuit

22:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Eugenio Barba”)

DOSARELE SIBERIEI

THE SIBERIA FILES

De: Petru Hadârcă & Mariana Onceanu, Ecaterina Chele, Margareta Spânu-Cemârtan, Ion Moraru

REGIA: PETRU HADÂRCĂ

Teatrul Național „Mihai Eminescu”

MLD / teatru / 2h15min (cu pauză)

Nerecomandat celor sub 16 ani

Spectacol în limba română, cu traducere în engleză

Bilet: 60 / 40 RON

22:15

Piața Mare

LIVE CONCERT

Domino

ROU / muzica / 50min

Acces gratuit

22:30

Piața Habermann

DANSUL CA RITUAL DE SEDUCŢIE

ROMEO, ROMEO, ROMEO

Joshua Monten

CHE / dans / 30 min

Acces gratuit

23:00

CAVAS – ULBS

SERIOZITATEA BURLESCULUI

THIS IS NOT A BURLESQUE SHOW

UN SPECTACOL DE: JENNY SKINNER

Leeds Beckett University

GBR / teatru studențesc / 50min

Nerecomandat celor sub 10 ani

Spectacol în limba engleză, cu traducere în română

Acces gratuit

23:15

Piața Mare

SUSPENDAŢI ÎN… ANII ’80

WANTED

eVenti Verticali

ITA/ circ contemporan / 50min

Acces gratuit

23:15

Piața Habermann

BLESTEMUL LUI DECEBAL

DECEBAL’S CURSE

Young Till Death

ROU / dans / 40min

Acces gratuit

Evenimente speciale

Fizic

Zidul exterior TNRS

SOFT ESCAPE

Instalație

Ștefan Radu Crețu

ROU / expoziții / 24h

Acces gratuit

Zidul exterior TNRS

ZIARUL ORIZONTAL VOL. 8

THE HORIZONTAL NEWSPAPER, VOL. 8

Dan Perjovschi

ROU / Platforma de Arte Vizuale / 24h

Acces gratuit

Teatrul Național „Radu Stanca”

CERUL DE MAGNEȚI

THE MAGNET SKY

Dan Perjovschi

ROU / Platforma de Arte Vizuale / 24h

Acces gratuit

Piața Mică, Podul Minciunilor

IGNIS

Sculptură textilă

Ida Blazicko

HRV / expoziții / 24h

Acces gratuit

09:00

Muzeul de Artă Contemporană

DE LA CIORAN – TREI ECOURI ARTISTICE LA SCRIERILE LUI CIORAN

FROM CIORAN – THREE ARTISTIC ECHOES TO CIORAN’S WRITINGS

Expoziție de pictură, grafică și tablouri de sticlă

Laurence Bourgeois, Jean-Marc Barrier și Mirela Vasile

FRA-ROU / expoziție / 8h

Biletele se găsesc la intrare

09:00

Muzeul Brukenthal, Palatul de Cartografie

MONUMENTAL – DRAWING INSIDE AND OUT

Expoziție de grafică

Bruno Maria Brandt

ROU / expoziție / 8h

Biletele se găsesc la intrare

09:00

Muzeul de Artă Contemporană

MONUMENTAL – DRAWING INSIDE AND OUT

Expoziție de grafică

Bruno Maria Brandt

ROU / expoziție / 8h

Biletele se găsesc la intrare

09:00

Muzeul Brukenthal

TREI SECOLE BRUKENTHAL, ARTA EUROPEANĂ 1500-1800

THREE CENTURIES OF BRUKENTHAL, EUROPEAN ART 1500-1800

Expoziție de gravură

Colecția av. George Șerban

Expoziție / 8h

Biletele se găsesc la intrare

09:00

Primăria Municipiului Sibiu (Centrul de Informare Turistică)

DESENE ÎN SPATELE SCENEI. STÜRMER – PURCĂRETE

DRAWINGS BEHIND THE STAGE. STÜRMER – PURCĂRETE

Expoziție de desene

Helmut Stürmer & Silviu Purcărete

ROU-FRA-DEU / expoziție / 11h

Acces gratuit

09:00

Muzeul Brukenthal

SALONUL INTERJUDEȚEAN DE ARTE VIZUALE AL FILIALEI UAP ȘI INVITAȚII

Expoziție de pictură, grafică, fotografie, artă decorativă și sculptură

ROU / expoziție / 8h

Biletele se găsesc la intrare

10:00

Cercul Militar – Sala Festivă

OGLINZILE LUI BRÂNCUȘI

MIRRORS OF BRÂNCUȘI

Expoziție interactivă

Silvana Dulamă-Popa, Alin Popa, Diana Perrion, Viorel Petric, Dilma Yordanova, Zoli Toth

Fundația Art Production

ROU / expoziție / 8h

Acces gratuit

10:00

Hotel MyContinental – Sala Turandot (Bursa de Spectacole)

FESTIVALURI ÎN DIALOG

TALKING FESTIVALS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h45min (cu pauză)

Acces pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile

10:00

CJPCT „Cindrelul – Junii” Sibiu

ATELIER CU MICHĖLE NOIRET

WORKSHOP WITH MICHĖLE NOIRET

Michėle Noiret Company

BEL / ateliere / 3h

Eveniment în limba engleză

Acces gratuit, pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile

10:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ FITS

PRESS CONFERENCE FITS

Moderator: Octavian Saiu

conferințe și seminarii / 1h

Eveniment în limbile română și engleză

Traducere în limbile română și engleză

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

10:00

Centrul Cultural Habitus

CHIMONOUL ÎNTÂLNEȘTE IA

THE KIMONO MEETS IA

Expoziție de textile tradiționale de colecție

Iulia Gorneanu & Laura Caraman

ROU / expoziție / 8h

Acces gratuit

10:00

Teatrul Gong

CUVINTE INTRUPATE 2.0. SCENE LA CUTIE. EXTRASE DIN UNIVERSUL DRAMATURGIC AL LUI MATEI VISNIEC

EMBODIED WORDS 2.0. SCENES IN A BOX. EXCERPTS FROM MATEI VISNIEC’S DRAMATURGICAL UNIVERSE

Expoziție de fotografie, arta instalației și muzică

Luana Popa, Dumitru Dinel Teodorescu, Tibor Cari

ROU / expoziție / 12h

Acces gratuit

10:00

Galeria UAP

SALONUL INTERJUDEȚEAN DE ARTE VIZUALE AL FILIALEI UAP ȘI INVITAȚII

Expoziție de pictură, grafică, fotografie, artă decorativă și sculptură

ROU / expoziție / 5h30min

Acces gratuit

10:00

Facultatea de Litere și Arte (ULBS)

GENICA ATHANASIOU: MUZĂ ȘI PARTENERĂ A LUI ANTONIN ARTAUD

GENICA ATHANASIOU: MUSE AND PARTNER OF ANTONIN ARTAUD

Expoziție de fotografie

Muzeul Național al Literaturii Române

ROU / expoziție / 12h

Acces gratuit

12:00

Hotel MyContinental – Sala Turandot (Bursa de Spectacole)

PREZENTĂRILE PARTICIPANȚILOR

PARTICIPANTS PRESENTATIONS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h45min

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

12:00

NO!HAI Ambasada Creativă (Piața Mică, nr. 3)

EYE SB-YOU!

Expoziție de pictură

Alexandru Cînean

ROU / expoziție / 10h

Acces gratuit

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

ANTOLOGIA PIESELOR PREZENTATE ÎN SECȚIUNEA SPECTACOLE-LECTURĂ

THE ANTHOLOGY OF PLAYS PRESENTED IN THE PLAY-READING SECTION

Selecție de: Claudia Domnicar

Editura Paideia, 2020; Editura Paideia, 2021

Invitați: Octavian Saiu, Claudia Maior, Ion M. Tomuș, Diana Nechit

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

CONSTRUIM SPERANȚA ÎMPREUNĂ. O ANTOLOGIE DE TEXTE

BUILDING HOPE TOGETHER. AN ANTHOLOGY OF TEXTS

Coord.: Diana Nechit, Ion M. Tomuș

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2021

Invitați: Octavian Saiu, Claudia Maior, Ion M. Tomuș, Diana Nechit

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

CONVERSAȚII CULTURALE

CULTURAL CONVERSATIONS

Coord.: Ion M. Tomuș

Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2020; Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2021

Invitați: Octavian Saiu, Claudia Maior, Ion M. Tomuș, Diana Nechit

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

JURNALUL ARTELOR SPECTACOLULUI, NR. 1 – 2/2020 ȘI NR. 1/2021

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

14:00

Hotel MyContinental – Sala Turandot (Bursa de Spectacole)

SPEED NETWORKING

Bursa de Spectacole / 2h

Acces pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile

14:00

Atrium Café (Bursa de Spectacole)

CONVERSAȚII CULTURALE

CULTURAL CONVERSATIONS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h30min

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

14:00

Centrul Cultural Habitus

DISPARIȚII

DISAPPEARING

De: Elise Wilk

Regia: Bogdan Sărătean

Eveniment moderat de: Bobi Pricop și Andrei C. Șerban

ROU / spectacole-lectură / 1h30min

Eveniment în limba română

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

16:00

Centrul Cultural Habitus

MICRO-FOLIE SIBIU – HOTSPOT CULTURAL BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Muzeu digital, realitate virtuală

ROU-FRA / expoziție / 5h

Acces gratuit

Spectacole online

04:00

NEBUNI DE AMOR SAU MAGNETISMUL INDUBITABIL AL DOMNULUI CARAGIALE (IV, V)

CRAZY ABOUT LOVE OR THE UNDOUBTED MAGNETISM OF MR. CARAGIALE (IV, V)

Asociația Goong București / Oana Pellea

ROU / teatru / 33min

Nerecomandat celor sub 12 ani

Spectacol în limba română

online – înregistrat

Acces gratuit

05:00

DIE GEISTERHAND

De: Barbara Pereyra

CONCEPT: COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ

Compagnie Mossoux-Bonté

BEL / dans / 22min

online – înregistrat

Acces gratuit

07:00

UNCANNY VALLEY

UN SPECTACOL DE: STEFAN KAEGI

Rimini Protokoll

DEU / teatru / 1h

Spectacol în limba germană, cu traducere în română și engleză

online – înregistrat

Bilet: 30 RON

09:00

ZIUA Z

Z DAY

De: Ionuț Sociu

REGIA: BOBI PRICOP

Teatrul de Stat Constanța

ROU / teatru / 1h

Nerecomandat celor sub 16 ani

Spectacol în limba română, cu traducere în engleză

online – înregistrat

Bilet: 25 RON

10:00

CONFERINȚA IRANIANĂ

THE IRANIAN CONFERENCE

De: Ivan Vîrîpaev

REGIA: BOBI PRICOP

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 1h50min

Spectacol în limba română, cu traducere în engleză

online – înregistrat

Bilet: 25 RON

16:00

NEBUNI DE AMOR SAU MAGNETISMUL INDUBITABIL AL DOMNULUI CARAGIALE (VI, VII)

CRAZY ABOUT LOVE OR THE UNDOUBTED MAGNETISM OF MR. CARAGIALE (VI, VII)

Asociația Goong București / Oana Pellea

ROU / teatru / 46min

Nerecomandat celor sub 12 ani

Spectacol în limba română

online – înregistrat

Acces gratuit

17:00

PERSONAJUL CE NU POATE MURI

A CHARACTER THAT CANNOT DIE

De: Julia Varley

REGIA: EUGENIO BARBA

Odin Teatret – Nordisk Teaterlaboratorium

DNK / teatru / 1h05min

Nerecomandat celor sub 12 ani

Spectacol în limba engleză, cu traducere în română

online – înregistrat

Acces gratuit

18:00

ORIGINI

ORIGINS

De: Inês Graça

PRT / muzică (fado) / 50min

online – în direct

Bilet: 20 RON

19:00

CEHOV – UN EXPERIMENT

CHEKHOVOS /AN EXPERIMENTAL GAME/

După: A.P. Cehov

REGIA: IGOR GOLYAK

Arlekin’s Zero Gravity (zero-G) Lab & The Cherry Orchard Festival Foundation

USA / teatru / 1h18min

Spectacol în limba engleză, cu traducere în română

online – în direct (accesibil doar prin Zoom)

Bilet: 50 RON

19:00

MAESTRUL DANSULUI

MAESTRO DE BARRA

UN SPECTACOL DE ISRAEL GALVÁN

Israel Galván Company

ESP / dans / 35min

online – înregistrat

Bilet: 30 RON

21:00

MARIA STUART

MARY STUART

De: Friedrich Schiller

REGIA: ANNE LENK

Deutsches Theater Berlin

DEU / teatru / 2h15min

Spectacol în limba germană, cu traducere în engleză și română

online – înregistrat

Bilet: 30 RON

22:00

AUTOBAHN

De: Neil LaBute

REGIA: ANDREI ȘI ANDREEA GROSU

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 3h17min

Nerecomandat celor sub 18 ani

Spectacol în limba română, cu traducere în engleză

online – înregistrat

Bilet: 25 RON

23:00

CEHOV – UN EXPERIMENT

CHEKHOVOS /AN EXPERIMENTAL GAME/

După: A.P. Cehov

REGIA: IGOR GOLYAK

Arlekin’s Zero Gravity (zero-G) Lab & The Cherry Orchard Festival Foundation

USA / teatru / 1h18min

Spectacol în limba engleză, cu traducere în română

online – în direct (accesibil doar prin Zoom)

Bilet: 50 RON

Evenimente speciale

Online

02:00

CASA CU TREI MÂINI

HAUS MIT DREI ARMEN

De: Marija Karaklajić

Traducerea de: Theodora Cristez

REGIA: ANDREI ȘI ANDREEA GROSU

SRB / spectacole- lectură / 1h

Eveniment în limba română

Acces gratuit

Online înregistrat

03:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU EUGEN JEBELEANU

GEORGE BANU IN DIALOGUE WITH EUGEN JEBELEANU

ROU-FRA / conferințe speciale / 1h04min

Eveniment în limba română

Traducere în limba engleză

Acces gratuit

Online înregistrat

10:00

FESTIVALURI ÎN DIALOG

TALKING FESTIVALS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h45min (cu pauză)

Acces pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile

Online – în direct

12:00

PREZENTĂRILE PARTICIPANȚILOR

PARTICIPANTS PRESENTATIONS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h45min

Acces gratuit, în limita locurilor disponibile

Online – în direct

14:00

SPEED NETWORKING

Bursa de Spectacole / 2h

Acces pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile

Online – în direct

14:00

TAG

De: Bashkim Hoxha

Traducerea de: Ledia Mușat

REGIA: BOBI PRICOP

ALB / spectacole-lectură / 1h

Eveniment în limba română

Acces gratuit

Online înregistrat

15:00

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU NASSIM SOLEIMANPOUR

OCTAVIAN SAIU IN DIALOGUE WITH NASSIM SOLEIMANPOUR

ROU-DEU-IRN / conferințe speciale / 1h10min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

Acces gratuit

Online înregistrat