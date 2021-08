Teatru aerian, conferințe și lansări de carte în a cincea zi de FITS

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ajuns în cea de-a cincea zi de desfășurare, aduce marți, în sălile de teatru, în spațiile de conferințe, în biserici sau în aer liber o varietate de evenimente dedicate artelor spectacolului. Reprezentații ale unor regizori cu faimă internațională, conversații culturale, ateliere, teatru aerian sau acrobații se regăsesc în programul acestei zile.

Dramaturgul iranian Nassim Soleimanpour aduce, cu spectacolul „Nassim”, un nou experiment teatral îndrăzneț. În fiecare seară, acestuia i se alătură pe scenă un alt actor, în timp ce scenariul se află într-o cutie sigilată… Un emoționant spectacol autobiografic puternic, universal, „Nassim” este o demonstrație teatrală frapantă despre forța unificatoare și totodată dezbinătoare a limbajului. Îl vom putea urmări începând cu ora 17:00, la Teatrul GONG – sala etaj.

În spectacolul „OMMA”, Josef Nadj aduce laolaltă opt dansatori din țări precum Mali, Senegal, Coasta de Fildeș, Burkina Faso și cele două republici Congo. Împreună, aceștia formează un corp colectiv în care fiecare își afirmă propria limbă, propria identitate, propriul dans, alcătuind o buclă de reacție între individ și grup, ducându-ne inevitabil cu gândul spre omul universal. „OMMA” va fi prezentat la ora 19:00, la Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Eugenio Barba”).

Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” va fi gazda spectacolului „Conferința iraniană”, începând cu ora 20:00. Spectacolul semnat de Bobi Pricop pune degetul pe răni deschise, invitându-ne la o confruntare incisivă, problematică și simptomatică a realității ce sfidează legea kilometrului mort.

„În fața ușii” este un spectacol cu pantomimă, muzică, improvizație și fantezie, ce reflectă ușile vizibile și invizibile pe care le-am deschis și le-am închis pe parcursul vieții. Un spectacol ce îmbină abil tehnici de mimică și dramaturgie comică, în care acțiunea și firul narativ sunt exprimate prin gesturi și mișcare, iar expresia facială are o forță uriașă.

„Suspendați în… anii ’80” este un spectacol de teatru fizic aerian în care două personaje sunt atrase într-o lume de benzi desenate și filme de animație, prin intermediul unor proiecții video de mari dimensiuni, în timp ce fac echilibristică deasupra publicului, suspendați în hamuri. Vor avea loc reprezentații în Piața Mare, începând cu ora 20.45.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se desfășoară în perioada 20-29 august 2021, cu tema „Construim speranța împreună”, iar spectatorii au la dispoziție aplicația de mobil FITS, care poate fi descărcată gratuit din APP Store și Google Play, un proiect realizat în parteneriat cu UniCredit Bank.

PROGRAMUL COMPLET AL ZILEI DE 24 AUGUST 2021

Spectacole fizice

Indoor+ outdoor

15:00

Teatrul Gong (Sala parter)

DEMNITATE /DIGNITY

UN SPECTACOL DE: IGNASI VIDAL

Teatrul Avangardia

ROU / teatru / 1h20min

Spectacol în limba română, trad.în engleză

BILETE: 100 / 60 RON

15:00

CAVAS – ULBS

THE CLIMBERS

De: Volker Schmidt

REGIA: OFELIA POPII

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ROU / teatru / 1h30min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

ACCES GRATUIT

17:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Faust”)

UȘA /THE DOOR

UN SPECTACOL DE: JO STRØMGREN

Lithuanian National Drama Theatre

LIT / teatru-dans / 1h20min

Spectacol în limbaj absurd, fără traducere

BILETE: 100 / 60 RON

17:00

Teatrul Gong (Sala etaj)

NASSIM

De: Nassim Soleimanpour

REGIA: OMAR ELERIAN

Nassim Soleimanpour Productions

DEU / teatru / 1h20min

Nerecomandat celor sub 12 ani

Spectacol în limba română, trad. în engleză

BILETE: 100 / 60 RON

17:00

CAVAS – ULBS

THE CLIMBERS

De: Volker Schmidt

REGIA: OFELIA POPII

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ROU / teatru / 1h30min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

ACCES GRATUIT

18:00

Centrul Cultural „Ion Besoiu”

FLACĂRA NOPȚII

FLAMENCO NIGHTS

UN SPECTACOL DE: DAVID GUTIÉRREZ

Barcelona Flamenco Ballet

ESP / dans / 1h20min

BILETE: 100 / 60 RON

18:00

Sinagogă

NADAYANA – CHEMAREA SUNETULUI INTERIOR

NADAYANA – The Call Of The Inner Sound

Nadayana

ROU/ muzică / 1h15min

BILETE: 40 / 30 RON

18:00

Biserica Fortificată Cisnădioara

AMINTIRI ȘI EMOȚII DE CINEMA

CINEMA MEMORIES AND EMOTIONS

De: Anca Arnău

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ROU / muzică / 50 min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

BILETE: 40 / 30 RON

18:30

Piața Habermann

ÎN FAŢA UŞII

FUORI PORTA – JOURNEY TO THE BORDERS OF REALITY

Dolly Bomba

ITA / teatru / 40min

ACCES GRATUIT

19:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Eugenio Barba”)

OMMA

COREGRAFIA: JOSEPH NADJ

Joseph Nadj

FRA-HUN / dans / 55min

Nerecomandat celor sub 14 ani

BILETE: 150 / 100 RON

19:00

Pietonala Nicolae Bălcescu

EVANTAI DE CULORI COLORS

Teatro Pavana

NLD / dans / 30min

ACCES GRATUIT

19:15

Piața Habermann

RÂSUL E MAGIC

LUCCHETTINO CLASSIC

Lucchettino

ITA / teatru / 30min

ACCES GRATUIT

19:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

SUFLET DE STATUIE

SOUL OF A STATUE

Fundația Abracadabra

ROU / teatru / 1h

ACCES GRATUIT

20:00

TNRS – Sala Mare

CONFERINȚA IRANIANĂ

THE IRANIAN CONFERENCE

De: Ivan Vîrîpaev

REGIA: BOBI PRICOP

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 1h50min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

BILETE: 60 / 40 RON

20:00

Biserica Ursulinelor

MARIA MAZZOTTA

UN SPECTACOL DE: MARIA MAZZOTTA 

ITA / muzică / 1h15min

BILETE: 40 / 30 RON

20:00

Piața Habermann

DANSUL CA RITUAL DE SEDUCŢIE

ROMEO, ROMEO, ROMEO

Joshua Monten

CHE / dans / 30 min

ACCES GRATUIT

20:30

Pietonala Nicolae Bălcescu

EVANTAI DE CULORI COLORS

Teatro Pavana

NLD / dans / 45min

ACCES GRATUIT

20:45

Piața Mare

SUSPENDAŢI ÎN… ANII ‘80 WANTED

eVenti Verticali

ITA/ circ contemporan / 50min

ACCES GRATUIT

20:45

Piața Habermann

OROLOGIUL CU SUFLET

CARILLÓ

Cia La Tal

ESP / teatru / 40min

ACCES GRATUIT

21:00

Teatrul Gong (Sala parter)

DEMNITATE /DIGNITY

Un spectacol de: Ignasi Vidal

Teatrul Avangardia

ROU / teatru / 1h20min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

BILETE: 100 / 60 RON

21:00

Parcul ASTRA

OAMENI FĂRĂ CHIP FACELESSMEN

Radu Ignat

ROU / instalație / 3h

ACCES GRATUIT

21:30

Piața Habermann

ÎN FAŢA UŞII

FUORI PORTA – JOURNEY TO THE BORDERS OF REALITY

Dolly Bomba

ITA / teatru / 40min

ACCES GRATUIT

22:00

Fabrica de Cultură IACM Construcții SA – UniCredit (Sala „Faust”)

UȘA /THE DOOR

UN SPECTACOL DE: JO STRØMGREN

Lithuanian National Drama Theatre

LIT / teatru-dans / 1h20min

Spectacol în limbaj absurd, fără traducere

BILETE: 100 / 60 RON

22:00

CAVAS – ULBS

ZIUA IERTĂRII

FORGIVENESS DAY

De: Hanna Azoulay-Hasfari

REGIA: EUGEN GYEMANT

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru studențesc / 1h30min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

Nerecomandat celor sub 16 ani

ACCES GRATUIT

22:15

Piața Habermann

RÂSUL E MAGIC LUCCHETTINO CLASSIC

Lucchettino

ITA / teatru / 30min

ACCES GRATUIT

22:45

Piața Mare

SUSPENDAŢI ÎN… ANII ‘80 WANTED

eVenti Verticali

 ITA/ circ contemporan / 50min

ACCES GRATUIT

23:00

Piața Habermann

DANSUL CA RITUAL DE SEDUCŢIE

ROMEO, ROMEO, ROMEO

Joshua Monten

CHE / dans / 30 min

ACCES GRATUIT

Evenimente speciale

Fizic

Zidul exterior TNRS

SOFT ESCAPE

Instalație

ȘTEFAN RADU CREȚU / Be SpectACTive

ROU / expoziții / 24h

ACCES GRATUIT

Zidul exterior TNRS

ZIARUL ORIZONTAL VOL. 8

THE HORIZONTAL NEWSPAPER, VOL. 8

DAN PERJOVSCHI

ROU / Platforma de Arte Vizuale / 24h ACCES GRATUIT

Teatrul Național „Radu Stanca”

CERUL DE MAGNEȚI

THE MAGNET SKY

DAN PERJOVSCHI

ROU / Platforma de Arte Vizuale / 24h

ACCES GRATUIT

Piața Mică, Podul Minciunilor

IGNIS

Sculptură textilă

IDA BLAZICKO / Be SpectACTive  HRV / expoziții / 24h

ACCES GRATUIT

09:00

Primăria Municipiului Sibiu (Centrul de Informare Turistică)

DESENE ÎN SPATELE SCENEI. STÜRMER – PURCĂRETE

DRAWINGS BEHIND THE STAGE. STÜRMER – PURCĂRETE

Expoziție de desene

HELMUT STÜRMER & SILVIU PURCĂRETE

ROU-FRA-DEU / expoziție / 11h

ACCES GRATUIT

10:00

Hotel MyContinental – Sala Turandot (Bursa de Spectacole)

FESTIVALURI ÎN DIALOG

TALKING FESTIVALS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h30min (cu pauză)

ACCES PE BAZĂ DE ÎNSCRIERE, în limita locurilor disponibile

10:00

Cercul Militar – Sala Festivă

OGLINZILE LUI BRÂNCUȘI

MIRRORS OF BRÂNCUȘI

Expoziție interactivă

SILVANA DULAMĂ-POPA, ALIN POPA, DIANA PERRION, VIOREL PETRIC, DILMA YORDANOVA, ZOLI TOTH

Fundația Art Production

ROU / expoziție / 8h

ACCES GRATUIT

10:00

CJPCT „Cindrelul – Junii” Sibiu

ATELIER CU MICHĖLE NOIRET

WORKSHOP WITH MICHĖLE NOIRET

Michėle Noiret Company

BEL / ateliere / 3h

Eveniment în limba engleză

ACCES GRATUIT, pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile

10:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ FITS

PRESS CONFERENCE FITS

Moderator: Octavian Saiu

conferințe și seminarii / 1h

Eveniment în limbile română și engleză

Traducere în limbile română și engleză

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

10:00

Centrul Cultural Habitus

CHIMONOUL ÎNTÂLNEȘTE IA

THE KIMONO MEETS IA

Expoziție de textile tradiționale de colecție

IULIA GORNEANU – CURATOR

LAURA CARAMAN – DESIGNER DE CHIMONO

ROU / expoziție / 8h

ACCES GRATUIT

10:00

Teatrul Gong

CUVINTE INTRUPATE 2.0. SCENE LA CUTIE. EXTRASE DIN UNIVERSUL DRAMATURGIC AL LUI MATEI VISNIEC

EMBODIED WORDS 2.0. SCENES IN A BOX. EXCERPTS FROM MATEI VISNIEC’S DRAMATURGICAL UNIVERSE

Expoziție de fotografie, arta instalației și muzică

LUANA POPA, DUMITRU DINEL TEODORESCU, TIBOR CARI

ROU / expoziție / 12h

ACCES GRATUIT

10:00

Galeria UAP

SALONUL INTERJUDEȚEAN DE ARTE VIZUALE AL FILIALEI UAP ȘI INVITAȚII

Expoziție de pictură, grafică, fotografie, artă decorativă și sculptură

ROU / expoziție / 5h30min

ACCES GRATUIT

10:00

Facultatea de Litere și Arte (ULBS)

GENICA ATHANASIOU: MUZĂ ȘI PARTENERĂ A LUI ANTONIN ARTAUD

GENICA ATHANASIOU: MUSE AND PARTNER OF ANTONIN ARTAUD

Expoziție de fotografie

Muzeul Național al Literaturii Române

ROU / expoziție / 12h

ACCES GRATUIT

11:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

OCTAVIAN SAIU ÎN DIALOG CU JOSEPH NADJ

OCTAVIAN SAIU IN DIALOGUE WITH JOSEPH NADJ

ROU-FRA-HUN / conferințe și seminarii / 1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

12:00

Hotel MyContinental – Sala Turandot (Bursa de Spectacole)

PREZENTĂRILE PARTICIPANȚILOR

PARTICIPANTS PRESENTATIONS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h45min

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

12:00

NO!HAI Ambasada Creativă (Piața Mică, nr. 3)

EYE SB-YOU!

Expoziție de pictură

ALEXANDRU CÎNEAN

ROU / expoziție / 10h

ACCES GRATUIT

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU SEVER VOINESCU

GEORGE BANU IN DIALOGUE WITH SEVER VOINESCU

TEATRUL ȘI SCENA LUMII

THEATER AND THE SCENE OF THE WORLD

ROU / conferințe și seminarii / 1h

Eveniment în limba română

Traducere în limba engleză

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

13:00

Filarmonica de Stat (Sala Mică)

VIAȚĂ ȘI TEATRU PE SCENA LUMII

De: George Banu

Editura Polirom, 2021

INVITAȚI: GEORGE BANU, SEVER VOINESCU

ROU / carte / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

14:00

Hotel MyContinental – Sala Turandot (Bursa de Spectacole)

CREAȚIE – EDUCAȚIE – DISEMINARE

CREATION – EDUCATION – DISSEMINATION

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h30min

ACCES PE BAZĂ DE ÎNSCRIERE, în limita locurilor disponibile

14:00

Atrium Café (Bursa de Spectacole)

CONVERSAȚII CULTURALE

CULTURAL CONVERSATIONS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h30min

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

14:00

Centrul Cultural Habitus

SĂ PLANTEZI UN COPAC

PLANTER UN ARBRE

De: Alexei Jitkovski

Traducerea de: Raluca Rădulescu

REGIA: BOGDAN SĂRĂTEAN

Eveniment moderat de: Bobi Pricop și Andrei C. Șerban

RUS / spectacole-lectură / 1h30min

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

16:00

Centrul Cultural Habitus

MICRO-FOLIE SIBIU – HOTSPOT CULTURAL BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Muzeu digital, realitate virtuală

ROU-FRA / expoziție / 5h ACCES GRATUIT

Spectacole online

04:00

NEBUNI DE AMOR SAU MAGNETISMUL INDUBITABIL AL DOMNULUI CARAGIALE (I, II, III)

CRAZY ABOUT LOVE OR THE UNDOUBTED MAGNETISM OF MR. CARAGIALE (I, II, III)

Asociația Goong București / Oana Pellea

ROU / teatru / 1h10min

Nerecomandat celor sub 12 ani

Spectacol în limba română

online – înregistrat

ACCES GRATUIT

05:00

STATE OF DARKNESS

COREGRAFIA: MOLISSA FENLEY

The Joyce Theater Productions 

USA / dans / 36min

online – înregistrat

ACCES GRATUIT

10:00

DE CEALALTĂ PARTE A LUMII

ON THE OTHER SIDE OF THE WORLD

UN SPECTACOL DE: ALEXANDRA BADEA

Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu / BeSpectACTive

ROU / teatru / 1h55min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

online – înregistrat

BILET: 25 RON

16:00

NEBUNI DE AMOR SAU MAGNETISMUL INDUBITABIL AL DOMNULUI CARAGIALE (IV, V)

CRAZY ABOUT LOVE OR THE UNDOUBTED MAGNETISM OF MR. CARAGIALE (IV, V)

Asociația Goong București / Oana Pellea

ROU / teatru / 33min

Nerecomandat celor sub 12 ani

Spectacol în limba română

online – înregistrat

ACCES GRATUIT

17:00

DIE GEISTERHAND

De: Barbara Pereyra

CONCEPT: COMPAGNIE MOSSOUX-BONTÉ

Compagnie Mossoux-Bonté

BEL / dans / 22min

online – înregistrat

ACCES GRATUIT

18:00

NEVOIA DE MÂNGÂIERE

ASYLUM

COREGRAFIA: RAMI BE’ER

Kibbutz Contemporary Dance Company

ISR / dans / 1h

online – înregistrat

BILET: 30 RON

19:00

OMMA

COREGRAFIA: JOSEPH NADJ

Joseph Nadj

FRA-HUN / dans / 55min

Nerecomandat celor sub 14 ani

online – în direct

19:00

UNCANNY VALLEY

UN SPECTACOL DE: STEFAN KAEGI

Rimini Protokoll

DEU / teatru / 1h

Spectacol în limba germană

Traducere în română și engleză

online – înregistrat

BILET: 30 RON

20:00

MARIA MAZZOTTA

UN SPECTACOL DE: MARIA MAZZOTTA

ITA / muzică / 1h15min

online – în direct

BILET: 20 RON

21:00

ZIUA Z

ZDAY

De: Ionuț Sociu

REGIA: BOBI PRICOP

Teatrul de Stat Constanța

ROU / teatru / 1h

Nerecomandat celor sub 16 ani

Spectacol în limba română, trad. în engleză

online – înregistrat

BILET: 25 RON

22:00

CONFERINȚA IRANIANĂ

THE IRANIAN CONFERENCE

De: Ivan Vîrîpaev

REGIA: BOBI PRICOP

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

ROU / teatru / 1h50min

Spectacol în limba română, trad. în engleză

online – înregistrat

BILET: 25 RON

Evenimente speciale

Online

02:00

CEALALTĂ PARTE

DIE ANDERE SEITE

De: Dejan Dukovski

Traducerea de: Filip Ristovski

REGIA: EUGEN JEBELEANU

MKD / spectacole-lectură / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT

Online înregistrat

03:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU YANN VERBURGH

GEORGE BANU IN DIALOGUE WITH YANN VERBURGH

ROU-FRA / conferințe speciale / 57min

Eveniment în limba franceză

Traducere în limbile română și engleză

ACCES GRATUIT

Online înregistrat

10:00

FESTIVALURI ÎN DIALOG

TALKING FESTIVALS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h30min (cu pauză)

ACCES PE BAZĂ DE ÎNSCRIERE, în limita locurilor disponibile

Online – în direct

12:00

PREZENTĂRILE PARTICIPANȚILOR

PARTICIPANTS PRESENTATIONS

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h45min

ACCES GRATUIT, în limita locurilor disponibile

Online – în direct

14:00

CREAȚIE – EDUCAȚIE – DISEMINARE

CREATION – EDUCATION – DISSEMINATION

Bursa de Spectacole / conferințe și seminarii / 1h30min

ACCES PE BAZĂ DE ÎNSCRIERE, în limita locurilor disponibile

Online – în direct

14:00

CASA CU TREI MÂINI

HAUS MIT DREI ARMEN

De: Marija Karaklajić

Traducerea de: Theodora Cristez

REGIA: ANDREI ȘI ANDREEA GROSU

SRB / spectacole- lectură / 1h

Eveniment în limba română

ACCES GRATUIT

Online înregistrat

15:00

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU EUGEN JEBELEANU

GEORGE BANU IN DIALOGUE WITH EUGEN JEBELEANU

ROU-FRA / conferințe speciale / 1h04min

Eveniment în limba română

Traducere în limba engleză

ACCES GRATUIT

Online înregistrat