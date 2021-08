Numărul fumătorilor a crescut de când a început pandemia

Numărul fumătorilor cu vârste între 18 și 34 de ani a crescut în Anglia cu 25%de când a început pandemia.

Un nou studiu al cercetătorilor britanici arată că procentul tinerilor care se identifică drept fumători a crescut exponenţial în urma carantinei adoptate la nivel naţional, informează BBC, citat de Alpeh News.

Cel puţin în Anglia, procentul persoanelor cu vârste între 18 şi 34 de ani a crescut de la 21,5% la 26,8%. Concret, asta înseamnă o creştere de aproximativ 652.000 de tineri, conform Cancer Research UK. Datele analizate au fost colectate prin intermediul chestionarelor lunare, înainte de carantină şi în timpul acesteia.

Pe de altă parte, unii tineri, deja fumători, au văzut carantina ca pe o oportunitate de a deveni mai sănătoşi. Astfel, s-a înregistrat o creştere şi în rândul persoanelor care au renunţat complet la fumat în timpul pandemiei.

„Prima carantină a fost fără precedent, a schimbat viaţa de zi cu zi a oamenilor. Am constatat că mulţi fumători au profitat de această ocazie pentru a se opri, ceea ce este fantastic. Cu toate acestea, carantina a fost, de asemenea, o perioadă de stres pentru mulţi oameni şi am văzut că rata fumatului şi a băutului a crescut printre grupurile cele mai afectate de pandemie. Este important să urmărim cu atenţie modul în care aceste rate evoluează în timp, pentru a oferi ajutorul adecvat oricui are nevoie,” a spus Dr. Sarah Jackson, cea care a condus studiul, de la University College London.