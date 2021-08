Bugetarea participativă, motiv de discuții la ședința de Consiliu Local – USR-ul a cerut explicații Primarului Astrid Fodor

Bugetarea participativă este un program care a antrenat sibienii și i-a implicat în comunitate. Zeci dintre ei au depus proiecte pentru a schimba aspectul orașului. Unele au fost acceptate pentru finanțare și chiar extinse, cum este cazul modernizării Parcului Cetății. Dar că de anul trecut proiectul a fost întrerupt. Consilierii locali USR Plus și-ar dori continuitate în acest sens, dar primarul Astrid Fodor a explicat de ce nu s-a făcut acest lucru.

Diana Mureșan, consilier USR Plus, a spus în timpul ședinței de Consiliu Local că proiectul de bugetare participativă ar trebui să aibă continuitate ”Dacă dorim ca acest proiect să aducă beneficiile pe care le poate aduce comunității trebuie să fie un proces care are continuitate și să aibă loc anual. Înțeleg că din cauza pandemiei a fost întrerupt, dar poate se găsesc soluții pentru ediții viitoare”, a spus Diana Mureșan.

Primarul Astrid Fodor spune că nu pandemia a fost motivul pentru care proiectul nu a avut continuitate, ci faptul că proiectele sibienilor au fost extinse, astfel că s-au alocat sume mai mari de bani decât cele prevăzute inițial.

”Nu am pornit o nouă procedură pentru că trebuie să ajungem aproape la zi, deși nu se poate ajunge la zi cu toate proiectele care s-au depus, pentru că noi nu am mers la acel proiect minimal de 250.000 de lei, la aproape toate proiectele am majorat valoarea pentru a nu ne facem că facem niște obiective. Cele mai multe proiecte au devenit proiecte mult mai mari decât s-a gândit cetățeanul. Nu pandemia a fost principalul motiv, ci că ne-am propus să ajungem la zi cu proiectele deja selectate. Avem în vedere să continuăm acest proces. Dacă rămânem strict la proiectele pe care le depun cetățenii și diminuăm din bani, poate reușim. Dar dacă acele proiect le transformăm în proiecte mari necesită proiectare, studii, achiziții, deci la acea valoare discutăm deja de proceduri mult mai lungi. Dar, dacă ne încadrăm strict la proiectul pe care îl depune cetățeanul putem să mergem mult mai repede cu ele, pentru că altfel se adună liste de proiecte care nu se realizează, dar scopul este chiar să le facem”, a explicat Astrid Fodor.