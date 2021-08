Klaus Iohannis: Ne aflăm în valul patru al pandemiei de COVID-19

Preşedintele României a declarat că țara noastră se află în valul patru al pandemiei, iar efectele acestui val depind foarte mult de gradul de vaccinare.

„Ne aflăm în valul patru al pandemiei de COVID- 19 şi am ţinut să discut cu cei doi miniştri, pe de o parte despre gradul de pregătire a sistemului medical, iar pe de altă parte despre începerea noului an şcolar. Este cert, amploarea efectelor acestui val pandemic depinde direct de gradul de vaccinare a populaţiei României”, a afirmat Klaus Iohannis, după şedinţa de lucru privind începerea noului an şcolar, cu ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, şi ministrul Educaţiei, Sorin-Mihai Cîmpeanu.