Imagini de la accidentul din Cisnădie – Motociclist: „Am încercat să evit impactul, dar am intrat cu capul în geamul mașinii”

Un accident rutier a avut loc în noaptea de joi spre vineri la intrarea în Cisnădie. Un bărbat aflat la volanul unui taxi s-a izbit de o motocicletă condusă regulamentar. În urma impactului, motociclistul, un tânăr în vârstă de 18 ani, dar și pasagera care se afla cu el, au fost transportați la spital, fiind răniți.

Evenimentul rutier s-a petrecut în zona unei benzinării pe strada Grigore Ionescu din Cisnădie. Șoferul taxi-ului a virat la stânga pentru a intra în stația peco și, fiindcă nu s-a asigurat, s-a izbit de motocicleta condusă din sens opus.

În urma impactului, atât motociclistul din Cisnădie, în vârstă de 18 ani, cât și o adolescentă din Sibiu care se afla cu el, au fost răniți. Taximetristul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Motociclistul a încercat să evite impactul

Tânărul aflat pe motocicletă spune că a încercat să evite impactul, însă nu a reușit. S-a lovit violent cu capul de geamul mașinii și a căpătat o serie de zgârieturi. A purtat cască, dar tot a fost rănit.

„Taximetristul a virat stânga fără să se asigure, chiar când am ajuns aproape de el. Eu am încercat să evit impactul și am virat stânga, dar am intrat cu capul prin geamul din ușa din spate. Acum sunt la spital, am mâna stângă ruptă în două locuri, va trebui să fac o operație. Mai am o tăietură la gât unde a fost cusut”, povestește tânărul accidentat.

Adolescenta care se afla cu el pe motocicletă se simte mai bine, prezintă câteva zgârieturi și escoriații. Tânăra a purtat, de asemenea, cască de protecție.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutieri Sibiu desfășoară cercetări în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.