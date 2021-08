House of Art – salonul unde frumuseţea întâlneşte ştiinţa, prin produse şi servicii de top

House of Art Salon a venit cu un concept nou în domeniul frumuseţii la Sibiu. La un an de la inaugurare a devenit unul dintre cele mai apreciate şi solicitate centre de beauty din Sibiu. House of Art a fost gândit pornind de la câteva valori fundamentale, foarte importante în relaţia cu clientul: calitate, respect şi încredere.

Frumuseţe şi ştiinţă

Salonul House of Art din Sibiu a oferit încă de la deschidere o gamă complexă şi inovativă de servicii de îngrijire personală la cele mai înalte standarde. Iar acum, salonul a implementat un nou sistem, cu produsele de top System Professional by Wella. Colaborarea cu compania Wella, unul dintre cei mai mari producători din industria haircare din lume, care au ales House of Art ca salon Prestige în cadrul căruia puteţi beneficia de tratamentele deluxe System Professional, vine ca o confirmare a standardelor înalte la care se situează salonul.

System Professional are la bază formula patentată cu tehnologia LipidCode, formulă de maximă performanţă, dezvoltată în laborator. Produsele din această gamă oferă tratamente intensive cu beneficii de lungă durată, care permit stilistului să obţină rezultate extraordinare. Astfel, firul de păr este regenerat de la miez, oferindu-i posibilitatea să devină mai sănătos şi mult mai rezistent. Lipidele identice firului de păr din tehnologia LipidCode pătrund adânc în structura părului şi îl regenerează în profunzime. După folosirea acestui tratament, firul de păr devine de zece ori mai rezistent la rupere, cu 60% mai neted prin utilizarea constantă şi va avea cu 20% mai multă strălucire. ,,Am reuşit în doar un an de zile de la deschiderea salonului să oferim clienţilor noştri această gamă profesională de păr. Sunt produse care te obligă să oferi calitate la standarde înalte, să lucrezi cu o echipă specializată la un anumit nivel şi să dispui de un spaţiu dotat corespunzător. Tratamentele sunt 100% personalizate în funcţie de problemele părului, respectiv scalpului”, explică managementul House of Art.

Servicii variate şi branduri de top

Fiecare tratament începe cu consultanţa LipidCode pentru a identifica nevoile părului

şi ale scalpului. Totul se face prin intermediul aplicaţiei dedicate, în cadrul căreia fiecare clientă alege nevoile pe care vrea să le adreseze. Acest pas permite specialiştilor House of Art să înţeleagă profilul personal al părului şi să determine astfel rutina de îngrijire personalizată de care acesta are nevoie pentru a obţine rezultate maxime. La House of Art, se pot bucura de îngrijire şi de tratamente pentru păr şi scalp, şi domnii, care vor fi răsfăţaţi cu produse de la Sebastian, unul dintre brandurile de top dedicate exclusiv bărbaţilor.

Salonul oferă de asemenea şi servicii excelente de manichiură şi pedichiură doar cu produse OPI, laminare gene, pus gene fir cu fir, gama Bruno Vassari fiind alegerea ideală pentru ca tenul şi pielea doamnelor şi domnişoarelor să aibă un aspect cât mai sănătos şi luminos.

Confort şi ospitalitate

La House of Art, confortul şi ambianţa sunt la ele acasă. Pe terasa special amenajată, clienţii pot servi din partea salonului, o savuroasă ceaşcă de cafea, un pahar cu apă sau o limonadă răcoritoare în zilele călduroase de vară. Ospitalitatea este încă un capitol, la care salonul House of Art este numărul 1. ,,Când ne-am propus să deschidem acest salon, ne-am dorit să venim cu acel ceva în plus. Am lucrat intens împreună cu echipa, astfel încât să oferim nu doar un loc frumos, ci şi servicii high class. Faptul că Wella ne-a ales ca salon Prestige şi putem oferi tratamentele System Professional, e o confirmare pentru toată munca pe care am depus-o pana acum”, precizează managementul House of Art. Salonul House of Art are propriul site , dar poate fi găsit şi pe reţelele de socializare, pe pagina de Facebook House of Art.