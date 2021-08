A.F.C. Hermannstadt întâlnește F.C. Csikszereda Miercurea Ciuc

A.F.C. Hermannstadt joacă pe teren propriu în etapa cu numărul 5 din Liga 2, contra celor de la F.C. Csikszereda Miercurea Ciuc. Va fi o confruntare între două candidate declarate la promovarea în Liga 1, înainte de startul noului sezon de Liga 2.

În acest moment, FCH ocupă locul 4 în Liga 2, cu 10 puncte după 3 victorii și un rezultat de egalitate în primele patru etape, în timp ce F.C. Csikszereda Miercurea Ciuc sunt pe locul 18, fără nici un punct obținut și cu un golaveraj negativ (0-7). Chiar și așa, Marius Măldărășanu, antrenorul principal al sibienilor, este convins că dincolo de situația actuală în clasament partida va fi una dificilă.

,,Va fi un meci împotriva unei echipe care anul trecut a jucat în play-off, iar eu îi vedeam mult mai sus decât locul pe care au terminat. Și-au anunțat și în acest sezon dorința de a promova și este o surpriză pentru mine începutul lor. Îmi doresc să nu cădem în capcana locului pe care îl ocupă în acest moment sau a punctelor pe care le au acum. Lăsând la o parte problemele lor, noi trebuie să fim concentrați și să ne vedem de joc. Trebuie să luăm cele trei puncte foarte importante pentru promovarea în Liga 1. Sunt momente în care crezi că ești net superior adversarului, dar fotbalul te taxează. Îl cunosc pe Valentin Suciu, am fost colegi la Licența PRO. Practică un fotbal frumos, calitativ, pune accent pe posesie. Stilul lui a rămas același la Miercurea Ciuc, dar problemele pe care le-au avut ei în primele meciuri au fost pe fondul unor greșeli individuale. Sunt sigur că vor să le remedieze, dar sper ca fotbaliștii noștri să profite de ele, dacă acestea se vor repeta. Este clar că datorită lipsei de puncte ei vor gândi un joc ofenisv. Noi la fel, dacă vrem să câștigăm trebuie să înscriem și să o facem măcar cu un gol mai mult decât ei. Încă nu suntem așa cum aș vrea eu sau cum am dori cu toții, dar sper să arătăm ca o echipă pe care cu siguranță și-o doresc toți sibienii – una capabilă să promoveze în Liga 1. În ceea ce privește lotul nostru, Plazonja și-a revenit, Năstăsie are ceva probleme, Mățel are probleme vechi, dar atmosfera este foarte bună și totul este propice pentru un rezultat pozitiv cu Miercurea Ciuc.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt.

Evoluțiile bune și constanța în meciurile disputate până acum, i-au adus o convocare la Echipa Națională U20 mijlocașului lateral FCH – Alexandru Oroian. Acesta face parte din lotul României U20, pregătit de selecționerul Bogdan Lobonț, pentru meciurile amicale cu Portugalia și Anglia de la începutul lunii septembrie. Născut și format în județul Sibiu, Alexandru Oroian are 20 de ani, 1,75m înălțime, poate evolua pe ambele benzi în linia mediană, dar și ca mijlocaș ofensiv. Alex este la FCH din returul campionatului trecut, după aproape două sezoane la UTA Arad.

,,M-am bucurat foarte mult de vestea aceasta, de convocarea la U20. Se văd rezultatele muncii mele. Sper să fac o figură frumoasă la Echipa Națională și să fie bine. Cu Miercurea Ciuc știm din sezoanele trecute că mereu au pus probleme echipelor candidate la promovare. Va fi un meci de luptă, dar sper să ieșim învingători. Sper să luăm cele trei puncte și cu ei și în celelalte etape. Vreau să mulțumesc suporterilor că sunt prezenți cu noi la fiecare meci și că sunt al 12-lea jucător de fiecare dată.” , a declarat Alexandru Oroian, mijlocaș lateral A.F.C.Hermannstadt

Cu două goluri și o pasă de gol în primele patru meciuri, mijlocașul Baba Alhassan a fost o piesă de bază pentru FCH în acest început de campionat. Înainte de meciul cu FC Csikszereda Miercurea Ciuc, mijlocașul ghanez în vârstă de 21 de ani a făcut o analiză despre lupta începută aici pentru revenirea în Liga 1 și despre atmofera la FCH.

,,Sunt foarte mândru de cum decurg lucrurile aici, fiindcă suntem o echipă și am rămas împreună. Muncim în continuu. Sperăm că vom menține acest ritm bun și vom promova. Toate meciurile au fost grele până acum. Toate echipele vor cele trei puncte puse în joc, iar adversarii dau tot ce au mai bun pentru asta. Nu contează unde primesc mingea, dacă am ocazia să trag pe poartă, o fac. Legat de meciul cu Miercurea Ciuc, am muncit foarte mult în această săptămână la antrenamente. Cu totii ne dăm tot interesul, tot ce știm să facem mai bine. Toata echipa este foarte, foarte concentrată pentru următoarea partidă! Avem nevoie de suportul fanilor sa ne susțină din ce în ce mai mult. Trebuie să muncim mai mult ca să le dăm rezultate bune și să merităm susținerea suporterilor.”, a declarat Baba Alhassan, mijlocaș A.F.C.Hermannstadt.

A.F.C. Hermannstadt vs F.C. Csikszereda Miercurea Ciuc va avea loc luni, 30.08.2021, ora 14:00, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș. Pentru acest meci, A.F.C.Hermannstadt a scos la vânzare bilete online pe siteul www.bilete.ro, disponibile aici: https://bit.ly/3kHDOKD

De asemenea, cei interesați vor putea să cumpere bilete în ziua meciului de la casa de bilete de la tribuna 2 a Stadionului Gaz Metan Mediaș, începând cu ora 12:00.

BACKGROUND INFO Accesul suporterilor în stadion (FRF.RO)

Accesul spectatorilor în tribune se poate face la o capacitate maximă de 50%, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID-19 din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

5% din numărul de spectatori va fi destinat echipei oaspete (în spațiile special amenajate, în conformitate cu ROAF). Aceștia vor fi obligați să respecte toate regulile impuse de prezentul regulament.

Persoanele eligibile pentru a asista la un meci de fotbal

-persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

-persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

-persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARSCoV-2