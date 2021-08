ANRE: Preţul încasat de un furnizor de gaze şi electricitate este de aproape trei ori mai mare decât cel afişat

Prețul real încasat de un furnizor de energie electrică și gaze din Ardeal, având incluse toate taxele, era de 2,64 ori mai mare decât din oferta comercială, potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

„În urma unei reclamații primite la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, referitoare la practici comerciale incorecte folosite în activitate de către un operator economic din domeniul furnizării de energie electrică și gaz, o echipă de control a realizat verificări în teren.

Concluziile comisarilor CJPC Timiș au fost că operatorul economic în cauză afișa, pe site-ul propriu, sintagma <beneficiază de cel mai bun preț la gaz> care nu a putut fi probată de reprezentanții companiei, comparatorul de oferte demonstrând chiar contrariul, precum și modul în care a fost prezentată oferta consumatorilor la energie electrică și gaz. Astfel, oferta comercială preciza că prețul energiei active este, în februarie 2021, de 239,95 lei/MWh, fără accize și TVA. După calcularea prețului complet, s-a ajuns la concluzia că prețul real ajungea la valoarea de 634,03 lei/MWh (având incluse toate taxele), ceea ce înseamnă că prețul final era de 2,64 ori mai mare decât cel afișat în ofertă”, potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Conform sursei citate, același lucru s-a întâmplat și în cazul ofertei de gaz, în februarie 2021, prețul prezentat fiind de 63 lei/MWh, fără taxe incluse. Prețul final care conținea toate taxele ajungea la 123,88 lei/MWh, adică aproape dublu față de cel prezentat.

Echipa de control de la CJPC Timiș a considerat că informația astfel prezentată de operatorul economic în oferta sa, atrage mult mai ușor consumatorul, acesta constatând după încheierea contractului că, de fapt, prețul final pe care urmează să-l plătească este altul, mult mai mare. Operatorul economic avea obligația, conform legii, să prezinte în ofertă prețul final al utilităților furnizate, modul în care a acționat contravenind prevederilor Legii nr. 363/2007.

„Manifestăm toleranță zero față de practicile comerciale incorecte folosite de unii operatori economici din domeniul furnizării de energie electrică și gaze naturale, precum și față de modalitățile de informare incomplete sau înșelătoare, atunci când acestea sunt utilizate – în conformitate cu competențele legale pe care le are Autoritatea, în domeniu. Consumatorii se pot baza pe sprijinul nostru, așa cum am demonstrat de fiecare dată și anume, că le apărăm drepturile și interesele în raport cu operatorii economici, în timpul actului comercial”, a precizat Claudiu Dolot, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

În urma controlului, echipa de comisari de la CJPC Timiș a dispus o măsură de încetare a practicii comerciale incorecte constatate, urmând ca, în cel mai scurt timp, operatorul economic să informeze CJPC Timiș cu privire la conformarea în raport cu măsura dispusă.