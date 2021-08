VIDEO: Bărbat amenințat cu pușca la Sărata – „A tras în aer și a îndreptat-o de trei ori spre noi”

S-au tras focuri de armă vineri dimineața în localitatea Sărata din județul Sibiu. Două familii din sat s-au certat, iar de la vorbe grele până la amenințări cu pușca a fost un singur pas. Se pare că un pădurar a ieșit cu arma din casă și s-a deplasat la locuința unui vecin, acolo unde a început să o fluture în aer. Poliția face acum cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Două familii din localitatea Sărata nu se pot înțelege sub nicio formă. În cursul săptămânii trecute, un scandal a izbucnit între un pădurar și un cetățean care duce mașini la fier vechi. Se pare că totul a pornit de la un autoturism parcat pe marginea drumului.

„În urmă cu câteva zile, marțea trecută, cumnatul meu a avut o dispută cu un vecin. Vecinul respectiv, care stă la câteva case de noi, a trecut cu tractorul și cu căruța pe stradă și când a ajuns în dreptul nostru a început să facă scandal că nu are loc să treacă din cauza unei mașini parcată pe marginea drumului. A chemat poliția, a continuat cearta și, degeaba, căci s-a constatat că mașina nu încurca pe nimeni”, povestește cumnatul sibianului.

Focuri de armă – „A tras o dată și apoi a îndreptat arma spre noi”

La trei zile distanță de la acest eveniment, pădurarul a venit în grabă la casa vecinului său, fiind însoțit de soție. Din depărtare, acesta a îndreptat pușca către vecini și, la un moment dat, a tras un glonț în aer. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate pe casa sibianului.

„Vineri dimineață, la ora 7, a venit la noi. Cumnatul meu era afară din curte cu un alt bărbat, încărca niște mașini să le ducă la fier vechi. Din depărtare, pădurarul a strigat la noi <<Bă, țiganilor, vă împușc>>. Noi suntem maghiari de etnie romă și nu ne e rușine să recunoaștem, dar nu e normal să se adreseze așa. (…) A început să țipe că ocupăm strada, că furăm mașini, dar noi suntem oameni cinstiți. Mașinile pe care le ducem la fiare vechi noi le cumpărăm, nu ne ocupăm cu ilegalități. (…) Cum se vede și pe camere, a venit cu pușca, a îndreptat-o de trei ori înspre noi. Era afara mama, fratele meu, cumnatul și omul care încărca camioneta. A tras un foc în aer, așa că am sunat la poliție. Până să vină poliția, nevasta lui a strâns cartușul de pe jos, să nu se vadă că a tras”, povestește sibianul.

Încăierare într-o curte

Sâmbătă dimineața, un nou conflict a avut loc, potrivit sibianului care se ocupă cu ducerea mașinilor la fiare vechi. „A doua zi, el împreună cu nevasta și băiatul lor, au trecut pe lângă poarta noastră. Eram în curte, spălam mașina și aveam porțile deschise. Erau pregătiți cu doi pari. Au intrat peste noi în curte și, vă dați seama, ne-am luat la bătaie. Dacă ei au dat, ne-am apărat și noi. Erau supărați că din cauza noastră le-a confiscat poliția puștile. Pe mama au lovit-o, am dus-o la spital, are și certificat medico-legal. Am făcut din nou plângeri”, spune acesta.

Cercetări pentru uz de armă letală

La fața locului s-au deplasat polițiștii, astfel că acum se fac cercetări.

„La nivelul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Sibiu se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de armă letală fără drept. Cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.

Sătenii amenințați cu pușca spun că acesta nu este un caz singular. Potrivit acestora, pădurarul ar fi recurs deseori la acest gest și cu alți oameni.