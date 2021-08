VIDEO: Polițistul viral din Sibiu aleargă pentru copiii născuți prematur – „Vreau să strâng 200.000 de lei”

Polițistul viral al Sibiului, Viorel Teacă, a ajuns în atenția publicului larg datorită faptelor de umanitate pe care le face în oraș. Este îndrăgit de toți copiii și apreciat de sibienii de toate vârstele datorită empatiei pe care o are față de cei din jur. În iarnă s-a bulgărit cu mai mulți copii, la începutul verii i-a distrat pe niște micuți cu ajutorul sirenei de poliție, după care a inițiat o campanie de conștientizare a sportului. Acum, polițistul celebru s-a înscris și la Maratonul Internațional Sibiu unde vrea să alerge pentru bebelușii născuți prematur.

Viorel Teacă aleargă la Maratonul Internațional al Sibiului pentru copiii născuți prematur. Campania se numește „Dăm Startul În Viață” și este inițiată de asociația Baby Care Sibiu. Astfel, polițistul vine în atenția oamenilor pentru a-l susține donând pentru această cauză. Cu ajutorul banilor strânși se pot achiziționa ventilatoare pentru Secția Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Am nevoie de ajutorul vostru încă o data! Posted by Viorel Teaca on Monday, August 30, 2021

„M-am alăturat unei campanii. Campania se numește Dăm Startul în Viață și este organizată de Baby Care Sibiu. La începutul lunii octombrie va avea loc Maratonul Internațional Sibiu la care m-am înscris și eu. Practic, urmăresc, eu însumi, cu sprijinul dumneavoastră, să cumpăr un aparat sau mai multe incubatoare pentru cei născuți prematuri. Și Spitalul Clinic Sibiu are nevoie de aceste ventilatoare fără de care copiii născuți înainte de termen, să spunem așa, nu ar avea nicio șansă de supraviețuire. În România se nasc anual 20.000 de copii prematur, dintre care doar 10.000 supraviețuiesc, iar asta din cauza faptului că nu sunt destule ventilatoare, incubatoare. (…) M-am convins că trebuie să demarez campania asta și doresc să cumpăr cel puțin un ventilator cu sprijinul dumneavoastră. Dacă am dona fiecare câte 2 lei, gândiți-vă câți bani s-ar putea strânge și câte vieți am putea salva”, spune Viorel Teacă.

Viorel Teacă își propune să strângă 200.000 de lei pentru copiii născuți prematur. ÎL PUTEȚI SUSȚINE CU DONAȚII AICI.