Ce înseamnă rata de plată (RTP) la păcănele?

Dacă îți place să joci frecvent în cazino, fie că alegi păcănele, jocuri de masă sau jocuri cu dealer live, cu siguranță te-ai întrebat măcar o dată cum sunt decise câștigurile și de ce factori depind acestea. Este de ajuns să ne uităm pe internet și să realizăm că unele persoane au devenit milionare în euro peste noapte cu mize de doar 15 cenți la sloturi, în timp ce altele joacă de ani buni și nu au prins niciodată jackpot-ul cel mare.

Răspunsul scurt este că șansele de câștig ale jucătorilor depind de mai mulți factori – RTP (rată de plată), avantajul casei și nivelul de volatilitate. Noi ți-i vom explica în termeni cât mai simpli de înțeles ca data viitoare să-ți fie mai ușor să alegi slotul potrivit și să te bucuri de sesiuni de joc profitabile:

Rata de plată

Rata de plată, denumită și RTP pe scurt sau Return-To-Player în limba engleză se referă la procentajul din mizele totale plasate la un joc de cazino care îi revine înapoi jucătorului. Acest scor nu poate fi niciodată 100% pentru că asta ar însemna că pariorul câștigă mereu, iar cazinoul pierde mereu.

Tocmai de aceea există și un avantaj al casei care nu poate fi influențat în niciun fel de jucător. Atunci când vorbim despre păcănele, este important să menționăm că rata de plată medie a acestora este de 95%, adică avantajul casei este de doar 5%. Cu alte cuvinte, în teorie, pentru fiecare 100 RON pariați, te poți aștepta să câștigi înapoi 95 RON.

Din acest motiv, păcănelele sunt printre cele mai populare jocuri de cazino la ora actuală. Așadar, concluzia, pe scurt, este că vei avea mereu șanse de câștig mai mari dacă alegi titluri cu rată de plată de peste 95%. Unele păcănele sunt extrem de profitabile – de exemplu, Book of 99 al celor de la Relax Gaming are un RTP de 99%, în timp ce Bloodsuckers de la NetEnt are un RTP de 98%.

Nivelul de volatilitate

Nivelul de volatilitate este o specificație tehnică stabilită de dezvoltatorul de software al unui anumit slot și se referă la probabilitatea ca jucătorul să obțină un câștig pe termen scurt. În practică, acest indicator influențează câștigurile astfel:

Sloturile cu nivel mic de volatilitate sunt programate să plătească frecvent, dar să ofere câștiguri de valoare monetară mică

Sloturile cu nivel mare de volatilitate sunt programate să plătească mai rar, dar câștigurile oferite sunt de obicei semnificative (ex: jackpoturi progresive).

Un alt concept important pe care să-l ții minte poartă numele de hit frequency și se referă la cât de des un slot va genera o combinație câștigătoare. Și această informație este de regulă împărtășită de dezvoltatorii de software pentru a te ajuta să-ți calculezi mai bine șansele. De exemplu, dacă un joc de păcănele are hit frequency de 33%, asta înseamnă că 33 din 100 de rotiri vor fi câștigătoare.

Pot cazinourile să manipuleze ratele de plată ale jocurilor?

Deși acesta este unul dintre cele mai răspândite mituri în rândul jucătorilor, adevărul este că acest lucru nu este posibil dacă alegi cazinouri licențiate și cu o reputație bună pe piață. Operatorii de cazino recunoscuți din România lucrează doar cu furnizori acreditați al căror software a fost verificat de autorități independente pentru a se asigura că ratele de plată sunt predictibile și respectate în practică.

Mai mult, rezultatele rotirilor la sloturile moderne nu pot fi măsluite, sunt aleatorii de fiecare dată pentru că utilizează un model matematic – RNG sau Random Number Generator (Generator Aleatoriu de Numere).

Licență ONJN Nr. 2432 / 26.11.2020. Interzis utilizatorilor sub 18 ani.