Unsprezece zile de ’’Street Food Park’’ la Sibiu – Festin culinar, concerte, retro party și miniparc de distracții în Parcul Tineretului

Sibienii sunt invitați la un adevărat festin culinar, timp de unsprezece zile la ”Street Food Park” în Parcul Tineretului, amenajat în cadrul evenimentelor ”Sibiul de Odinioară” și ”Foodie – Street Food Cuisine”. Zece food-truck-uri vă așteaptă să le treceți pragul și să degustați produsele lor. Cei mici se vor putea răsfăța într-un mini parc de distracții. Primele patru zile la ’’Sibiul de Odinioară’’ sunt programate concerte, party-uri și Armonia disco & retro cu N&D, Geo da Silva, Vali Bărbulescu, Mirror djs și mulți alții. La ’’Foodie’’ vor mixa la platane Rareș Circa, FunkyDrop, Rareș Luca, Alex Zara, Cipi Hampu, ARIAS, AFGO și Jay Ko.

Toamna lui 2021 vine cu vești bune pentru gurmanzii sibieni. Evenimentele ”Sibiul de Odinioară” și ”Foodie – Street Food Cuisine”, găzduiesc în cadrul lor doisprezece food – truck-uri culinare. Astfel în perioada 2-12 septembrie, timp de unsprezece zile sunteți invitați să gustați produsele pregătite în ”Street Food Park”, amenajat în Parcul Tineretului de pe Bulevardul Corneliu Coposu.

Răsfățul culinar aduce laolaltă, zeci de specialiști în arta gastronomică stradală, gata să dezlănțuie papilele gustative ale sibienilor și turiștilor.

Bătrânu Sas, Pleșcavița Van, Gastro, Famous Waffles, Gulyaș Master, La Pommerie, Mimi’s Delices, The Best of Viena, Sucre și Olha Coffee – sunt maeștrii culinari care vor poposi preț de unsprezece zile la ’’Street Food Park’’.

Muzică retro și concerte la Sibiul de Odinioară

Cele zece zile debutează cu ’’Sibiul de Odinioară’’, între 2 și 5 septembrie.

Ediția din acest an este dedicată în premieră celor care iubesc muzica retro și în special hiturile anilor 80-90. Organizatorii au pregătit ceva special în fiecare din cele patru zile de festival. Joi, 2 septembrie, ne distrăm la ”retro party” cu unul din cei mai cunoscuți DJ din Sibiu. Radu Mereș va fi la pupitru pe o scenă care ne aduce aminte de ARMONIA muzicală de acum mai bine de 30 de ani.

Pe 3 septembrie sunteți invitați să fredonați și să dansați pe piesele uneia din cele mai celebre trupe a anilor 90 în România. Este vorba despre N&D, iar din recitalul lui Nick&co nu vor lipsi piesele ”Vino la mine” sau ”Nu vreau să te pierd”.

Atmosfera este întreținută la platane de probabil cel mai celebru DJ din aceeiași perioadă de timp. Geo da Silva, ne va readuce aminte de cum ne distram cu toții în discotecile de pe Litoral și toată țara, așa că e obligatoriu să veniți în Parcul Tineretului.

Sâmbătă, 4 septembrie este rândul unui alt DJ extrem de cunoscut în anii 90, să vină la platane pe scena din parcul Tineretului. Vali Bărbulescu, te va face să dansezi și să te distrezi la ”retro party” cu muzică ce odinioară a făcut furori pe tot mapamondul.

Ultima zi de la Sibiul de Odinioară, aduce și ”cireașa de pe tort” pentru ediția din acest an. Pe scena ”Armonia”, vor mixa cei mai cunoscuți DJ de disco & retro, la ora actuală în România. La pupitru vor fi Marusha N, Mirror djs, DJ Nedelcu și DJ Maverick.

DJ de top și răsfăț culinar la Foodie

Imediat după ’’Sibiul de Odinioară’’, în aceeiași locație din Parcul Tineretului, răsfățul culinar continuă cu ’’Foodie – Street Food Cuisine’’. Preț de șapte zile, între 6 și 12 septembrie, gurmanzii sunt așteptați să continue să deguste preparatele pregătite la cele doisprezece food truck-uri.

Și pentru că mâncarea și muzica fac casă bună împreună, pe scena special amenajată în Parcul Tineretului vor mixa la platane, Rareș Circa, FunkyDrop, Rareș Luca, Alex Zara, Cipi Hampu, ARIAS, AFGO și Jay Ko.

Mini parc de distracții pentru copii

Cei mici sunt așteptați aici cu multe surprize și zone de distracție dedicate lor. Program activități pentru copii, îi întâmpină pe aceștia cu o zonă de ateliere de creație. Desigur cei mici se vor distra și se vor întrece în cadrul mai multor competiții atractive atât pentru ei cât și pentru părinții și bunici!

Micuții vor avea la dispoziție și un un mini-parc de distracții. Tobogane și multe alte instalații de distracție îi așteaptă pe doritori în cele 11 zile de Street Food Park

’’Sibiul de Odinioară’’ și „Foodie – Street Food Cuisine” sunt acțiuni cofinanțate de Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu și organizate de Asociația Sibiul de Odinioară.

Cu sprijinul: GLS România

Parteneri de evenimente: Armonia, Backyard

Evenimentele sunt susținute de Magnolia Residence

Parteneri media: Ora de Sibiu, Turnul Sfatului, Tribuna, Sibiu100%, Mesagerul de Sibiu, Știri de Sibiu.