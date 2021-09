VIDEO: Condiții infernale pe o stradă din Sibiu – „Ne intră apa în case, umblăm în cizme prin noroaie”

Imagini desprinse parcă din Evul Mediu în cartierul Gușterița din municipiul Sibiu. Locuitorii de pe strada Carpenului se simt uitați de lume din cauză că, în ciuda cererilor făcute către municipalitate, de zeci de ani nu au asfalt pe stradă. Atunci când plouă, drumul, care este unul de pământ, se inundă și se umple cu noroi. Apa ajunge și în curțile și locuințele lor, iar de cele mai multe ori este nevoie de intervenția pompierilor.

După fiecare ploaie, strada Carpenului este inundată. Fiind o stradă de pământ, cu ușurință se formează și bălți și noroaie. Oamenii care locuiesc aici spun că, în fiecare an, așteaptă ca drumul să se asfalteze. Vara aceasta, mai mult ca oricând, au crezut că cererile pe care le-au transmis Primăriei sunt luate în considerare.

„Anul acesta au fost asfaltate toate străzile din Gușterița. Podului, Pinului, Măceșului, toate au asfalt acum. Când am văzut că au ajuns muncitorii și lucrau la drumurile de lângă noi, am făcut cerere la Primărie. Am primit răspuns că va fi asfaltată și Carpenului în viitor. E o străduță de 100 de metri, se înfundă la un moment dat. Am 31 de ani și de la 5 ani locuiesc aici, de când o știu eu, strada aia e așa”, povestește o sibiancă care locuiește pe strada de pământ.

Noroaie pe stradă și apă adunată în curțile oamenilor

Când sunt ploi puternice, apa ajunge în curțile oamenilor, dar și în casele lor. Nu de puține ori au fost chemați pompierii sibieni pentru a-i ajuta. „Sunt vreo 13 case aici. La mulți vecini apa le ajunge în curte și în casă, fiind lucrată mai jos. Avem vecini la care au venit pompierii de foarte multe ori să scoată apa”, spune sibianca.

Oamenii se chinuie cu lopețile să facă scurgere pentru apă. După fiecare ploaie, ies toți pe drum și încearcă să rezolve situația.

Chiar și atunci când nu plouă, strada arată la fel de dezastruos, spune femeia. „Mereu sunt noroaie. La copii le dau cizme în picioare și gata. Vara dacă plouă e și mai rău, fiindcă cei mici s-ar duce la joacă. Nu poți să le dai cizme la căldura aia și dacă umblă fără, răcesc, că intră în apă. Ce să fac, îi țin în casă. Am ajuns să ne descurcăm așa cum putem. Plătim impozite, dar ei nu fac nimic pentru noi”, mai spune aceasta.