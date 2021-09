Turul Ciclist al României ajunge şi la Sibiu în acest an – Finish de etapă la Păltiniş

Ediția cu numărul 54 a Turului Ciclist al României, care aliniază la start 16 echipe din zece țări, a început în 30 august la Timișoara și se termină în 5 septembrie la București. Traseul are peste 800 de km și trece prin Lugoj, Hunedoara, Deva, Orăștie, Sebeș, Sibiu, Făgăraș, Râșnov, Brașov, Ploiești.

La Sibiu, fanii ciclismului sunt așteptați să-i aplaude pe cicliști în 2 septembrie, la finalul etapei 2, Deva-Păltiniș (155 km), care se termină pe Arena Platoș, dar și în 3 septembrie, la startul etapei 3, Sibiu-Poiana Brașov (187 km), care pleacă din Piața Mare. În 2 septembrie, cicliștii amatori din toată țara sunt așteptați să concureze la King of the Mountain, pe ultima parte a traseului profesioniștilor – cățărarea de la Păltiniș. Programul Turului României la Sibiu este următorul:

2 SEPTEMBRIE

King of the Mountain, Păltiniș, între orele 12:00-16.00. Competiția propune două trasee: unul pe șosea și unul offroad, cu sosire comună. Preluare numere de concurs, Curmătura Ștezii, între orele 12:30-13:30; alinierea la start, ora 13:55; start ora 14:00. Detalii pe King of the Mountain.

Sosire pluton Turul României, Arena Platoș, ora 16:30 (estimată).

Festivitatea de premiere etapa 2, Arena Platoș, ora 16:50.

Circulația va fi restricționată pe traseul de sosire în Păltiniș (zona Arena Platoș): DJ106A. Restricționarea se va face cu 15 minute înainte de sosirea cicliștilor, respectiv în intervalul aproximativ 16:15-16:45, dar acesta poate suferi modificări în funcție de evoluția cursei.

3 SEPTEMBRIE

Start festiv etapa 3 (Sibiu-Poiana Brașov), Piața Mare Sibiu, 11:00. Echipele vor fi prezente la start de la ora 09:50 pentru semnături.

Organizatorul competiției, Federația Română de Ciclism, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Auchan Retail România, sunt bucuroși să ofere iubitorilor ciclismului un eveniment la standardele Uniunii Cicliste Internaționale și așteaptă pe traseul Turului, în punctele de start și de finiș, cât mai mulți suporteri care să-i încurajeze pe cicliști, cu respectarea măsurilor de securitate sanitare specifice acestei perioade.

Cei care nu pot ajunge pe traseu pot urmări Turul live, la acest link: https://bit.ly/38kpDFl

Anul acesta există și o aplicație care poate fi descărcată gratuit din Google Play și permite posesorilor de telefoane cu sistem de operare android să primească, tot live, notificări despre evoluția cursei. Aplicația poate fi descărcată de aici: https://bit.ly/2UVU1mt