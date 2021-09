Cât au cheltuit românii pe vacanţe în străinătate şi cât au cheltuit turiştii străini în România

Luna iulie a acestui an a fost cea mai bună lună pentru turism, astfel că, românii care au plecat în afara ţării au lăsat peste jumătate de miliard de euro pe vacanţe, conform datelor Băncii Naţionale a României. Luna iulie din acest an a înregistrat un nivel mai mare faţă de aceeaşi lună din 2019, considerat cel mai bun an pentru turism.

Apetitul românilor de a călători a crescut considerabil odată cu relaxarea măsurilor atât din România, cât şi la nivelul ţărilor europene, astfel că, mulţi români au început să îşi facă concediile mai devreme în acest an. Lunile de vară din acest an au fost printre cele mai bune de la începutul pandemiei, iar comparativ cu anul 2019, lunile iunie şi iulie 2021 au fost peste cele de dinainte de pandemie.