Raed Arafat amenințat cu moartea de un antivaccinist membru PSD

Într-o postare pe Facebook, Cătălin Mărincuş, membru PSD, antivaccinist şi simpatizant Noua Dreapta, l-a ameninţat cu moartea, pe secretarul de stat Raed Arafat.

Clujeanul a fost enervat de ultimele declaraţii ale medicului privind măsurile care-i vizează pe cei care nu s-au vaccinat.

„Am ascultat stupefiat declaraţia lui Raed Arafat în care spunea că cei ce nu doresc să se vaccineze trebuie să se testeze săptămânal pe banii lor, iar cei nevaccinaţi nu vor putea participa la nunţi, botezuri călătorii şi alte adunări”, a susţinut într-o postare extremistul clujean.

Membru PSD şi simpatizant Noua Dreaptă, acesta susţine că 80% din populaţia României e şantajată să se vaccineze.

„Niciun procuror nu se sesizează pentru şantajarea de a ne vaccina. Chiar toţi sunteţi vânduţi din sistemul acesta? Pe mine Raed Arafat, consider, că mă condamnă la moarte. El crede, sau îmi spune că vrea să-mi facă un bine, un bine pe care eu nu îl vreau! Vrea să-mi administreze un act medical pe care eu nu îl doresc, nu-l consider necesar, ba mai mult, consider că îmi pune în pericol viaţa.

Păi dacă eu vreau să-i fac un bine lui Raed Arafat, iar el nu e de acord, pentru că îi pune în pericol viaţa, voi fi chemat la Poliţie? Cu siguranţă! Dar nu mă tem să fiu cheamat la nicio audiere, voi veni cu televiziunile fără discuţie. Eu consider că Raed Arafat îmi pune în pericol viaţa, pe lângă faptul că mi-a laut libertate, iar eu mă aflu în postura de a mă apăra. O să iau în considerare şi faptul să îl omor pe Raed Arafat. Eu mă gândesc că punându-mi viaţa în pericol, vreau să iau în considerare şi faptul ăsta. Mă cheamă cineva de la Poliţie să mă întrebe dacă vreau să-l omor pe Raed Arafat.

Îmi doresc ca Raed Arafat să fie eliminat. Vreau să văd cine mă cheamă la Poliţie? Nu se sesizează nimeni? Milioane de români acceptă să fie şantajaţi. În ce limbă gândeşti măi, Raed Arafat, că în româneşte sigur nu. Cum adică să mă testez săptămânal ca să-i dovedesc că sunt sănătos? E vina mea că sunt sănătos?

Nu vreau să mă vaccinez pentru că nu am încredere în vaccinuri, pentru că pun viaţa în pericol. Eu sunt sănătos! Nu am de ce să mă vaccinez. Sănătatea mea este dată de stilul meu de viaţă, de sistemul meu imunitar şi de Dumnezeu, în primul rând!”, a declarat Călin Mărincuş. El a mai spus că de la PSD, unde este şi el membru, nu are aşteptări pentru că „este la ATI”.

Mărincuş a mai afirmat că se va duce la închisoare ca un erou, zâmbind, şi că se va sacrifica pentru ”milioane de români”.„Băi, Raed Arafat, cine te crezi tu până la urmă”. „Iau în considerar să-l ucid pe Raed Arafat, pentru că-mi pune în pericol viaţa. Vorbesc foarte serios”, a încheiat el, scrie Adevărul.