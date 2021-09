Un director ASF dezvăluie falimentul City Insurance, deși compania are peste trei milioane de polițe emise

Un director de la Autoritatea de Reglementare Financiară, face dezvăluiri despre ce se ascunde la City Insurance.

Compania a plătit dobânzi reale de 18 milioane de euro la împrumuturi false pe care le-ar fi acordat Vivendi, acţionarul majoritar al companiei, spune Valentin Ionescu. Premierul Florin Cîțu a comentat problemele apărute la compania de asigurări City Insurance.

ASF, , începe să vorbească despre ce a găsit în bilanţurile City Insurance, cel mai mare asigurator RCA din România trimis oficial vineri seară în faliment, conform ZF.

Valentin Ionescu, director în ASF responsabil din primăvară de piaţa asigurărilor, spune că în urma unor controale făcute în România şi Elveţia au descoperit că Vivendi, acţionarul majoritar a acordat împrumuturi fictive companiei pentru care se plăteau dobânzi reale la o rată de 10-12%.

„City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an” a spus el.

Vivendi este o companie unde Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase, este unicul asociat.

Valentin Ionescu a fost trimis director la sectorul asigurărilor în primăvara acestui an pentru a gestiona cazul City Insurance care s-a soldat cu descoperirea unor falsuri.

Situaţia City Insurance era complicată de mai mulţi ani, dar fiecare conducere a plasat dosarul următoarei conduceri.

Nicu Marcu, actualul preşedinte care a fost numit în 2020, a declanşat controalele extinse la companiile de asigurări, inclusiv la operaţiunile din străinătate.

Înaintea lui Nicu Marcu preşedintele ASF a fost Leonardo Badea, actual viceguvernator al BNR, iar înainte de el a fost Mişu Negriţoiu care a fost dat jos în timpul mandatului de către Liviu Dragnea, liderul PSD care avea majoritate parlamentară.

Cei care erau vicepreşedinţi ASF pe sectorul asigurărilor au pasat dosarul Ciy Insurance de la unul la altul, astfel încât s-a ajuns la situaţia de astăzi în care gaura ar putea ajunge la 300 milioane de euro, faţă de 50 milioane de euro în 2017.

Nu există până acum răspunsuri la întrebări: unde sunt banii de la City Insurance şi cum toate autorităţile au lăsat să se umfle acest caz, scrie Aleph News.