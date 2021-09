Fotbalistul Jimmy Greaves, campion mondial în 1966, a murit din cauza dependenței de alcool

Jimmy Greaves, fostul mare atacant englez a murit azi dimineaţă la doar 81 de ani. Greaves este golgheterul tuturor timpurile al Premier League şi al echipei Tottenham. S-a luptat cu alcoolismul, iar în 2015 suferise un accident vascular cerebral.

Fotbalistul Jimmy Greaves, unul dintre cei mai mari atacanţi ai Angliei, cel mai bun marcator din istoria Primei Divizii (înainte de a deveni Premier League) şi câştigător al Cupei Mondiale din 1966, s-a stins din viaţă la vârsta de 81 de ani.

„Suntem extrem de întristaţi aflând despre dispariţia marelui Jimmy Greaves, nu doar golgheterul lui Tottenham Hotspur, ci şi cel mai bun bomber pe care această ţară l-a văzut vreodată. Jimmy a murit acasă, la primele ore ale acestei duminici”, este comunicatul grupării londoneze.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

Considerat unul dintre cei mai buni marcatori ai generaţiei sale, Greaves şi-a făcut un renume la Chelsea, marcând 132 de goluri în 169 de jocuri, între 1957-1961. Apoi, a urmat transferul în Italia, la Milano, unde a rămas puţin timp (9 goluri în doar 10 jocuri).

Din cauza incompatibilităţii cu Nereo Rocco, se întoarce prematur în Anglia. Arată cel mai bun fotbal la Tottenham: 266 de goluri în 379 de apariţii, golgheterul din toate timpurile al lui Spurs şi membru al echipei istorice care a câştigat Cupa Cupelor în 1963 (primul trofeu european câştigat de un club englez).

Al patrulea tunar al naţionalei

Cu echipa naţională, Greaves a marcat 44 de goluri (6 hat-trick-uri) în 57 de meciuri. La Cupa Mondială din 1966 a jucat în toate cele trei jocuri de grupă, dar a fost accidentat în ultimul dintre acestea, împotriva Franţei, şi şi-a pierdut locul în faţa lui Geoff Hurst, care a fost decisiv în finala împotriva Germaniei de Vest.

Greaves este al patrulea golgheter din toate timpurile din Anglia, după Gary Lineker, Bobby Charlton şi Wayne Rooney.

După retragere, Greaves s-a luptat cu alcoolismul. În 2003, a declarat în The Guardian: „Am pierdut complet anii ’70. Au trecut pe lângă mine. Am fost beat din 1972 până în 1977. M-am trezit într-o dimineaţă şi mi-am dat seama că era o lume diferită”.

După un stagiu la West Ham United, Greaves s-a retras din fotbal în 1980. După o campanie a fanilor, a primit medalia revenită câştigătorilor Cupei Mondiale, pe care nu o avusese, doar a revândut-o în 2014.

În mai 2015, Greaves a suferit un accident vascular cerebral sever care l-a lăsat imobilizat într-un scaun cu rotile, iar în februarie anul următor, medicii l-au anunţat că nu va mai putea niciodată să meargă.