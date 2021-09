Fake news despre zborul președintelui Iohannis în SUA – Informații și imagini vechi de patru ani, preluate ca fiind actuale

Președintele României, Klaus Iohannis, participă zilele acestea la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) care are loc în New York (SUA). Șeful statului participă, de asemenea, și la un summit ce are ca temă răspunsul global la pandemia de COVID-19, la invitația președintelui american Joe Biden. O serie de informații și imagini de tip fake news au apărut în presă cu privire la zborul președintelui Iohannis. Au fost preluate astfel informații din articole vechi de patru ani, atunci când președintele a fost în SUA cu un avion business jet închiriat de Administrația Prezidențială.

Klaus Iohannis a plecat în Statele Unite ale Americii, la New York, unde participă, în perioada 21-23 septembrie la Adunarea Generală a ONU și la un summit pe tema pandemiei. Acesta a zburat duminică din București, via Sibiu, cu un avion privat.

„Președintele României a zburat duminică, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X (LX-LXL) închiriat de la Global Jet. Președintele participă în zilele ce urmează la Adunarea Generală ONU organizată la NY și la un summit pe tema pandemiei organizat de Administrația Prezidențială a SUA”, se arată pe pagina de Facebook BoardingPass.

Presa națională a scris despre evenimentele la care va participa șeful statului, însă mai multe informații și imagini apărute în spațiul public au fost false. De exemplu, publicații ca antena3.ro și dcnews.ro au preluat informații de pe boardingpass.ro vechi de patru ani. Articolul citat de cele două publicații a fost scris în 6 iunie 2017 și poate fi vizualizat aici. Mai multe ziare locale au preluat, mai apoi, fără să verifice data publicării articolului, aceste informații.

Ce face președintele Iohannis în SUA

Preşedintele Klaus Iohannis conduce, de marţi până joi, delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care se desfăşoară la New York, în Statele Unite ale Americii. Alături de şeful statului este prezent ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, scrie Agerpres.

Tema celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale este „Construirea rezilienţei prin speranţă vizând recuperarea după pandemia de COVID-19, reconstrucţia durabilă, răspunsul la nevoile planetei, respectarea drepturilor omului şi revitalizarea Organizaţiei Naţiunilor Unite”.

„Participarea preşedintelui României la această sesiune va constitui o oportunitate de evidenţiere a poziţiei ţării noastre cu privire la actualele provocări globale, care necesită soluţii comune, solidaritate şi cooperare, bazate pe principii democratice solide şi respectarea dreptului internaţional. Preşedintele Klaus Iohannis va sublinia importanţa ordinii internaţionale bazate pe reguli, precum şi a unui multilateralism eficient şi echitabil, în beneficiul tuturor cetăţenilor statelor membre ONU”, a arătat Administraţia Prezidenţială.

Miercuri, şeful statului va participa la „Evenimentul Informal la Nivel Înalt privind Acţiunea Transformativă pentru Natură şi Oameni”. Totodată, şeful statului va lua parte, la invitaţia preşedintelui SUA, Joe Biden, miercuri, la Summitul Global pe tema coordonării răspunsului internaţional în contextul noului coronavirus (Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the Next), organizat de către acesta.

Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele Klaus Iohannis va transmite un mesaj prin care vor fi reliefate eforturile ţării noastre de combatere a pandemiei, precum şi susţinerea pentru construirea unei arhitecturi globale rezistente de securitate a sănătăţii, care să permită gestionarea adecvată a crizelor neprevăzute.

Programul preşedintelui Iohannis cuprinde, de asemenea, o serie de evenimente formale consacrate în programul fiecărui segment de nivel înalt al Adunării Generale a ONU. În marja participării la Adunarea Generală a ONU, miercuri, şeful statului va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai Organizaţiei American Jewish Committee (AJC). La sesiunea din acest an a Adunării Generale a ONU, pentru prima dată de la începutul pandemiei de COVID-19, lucrările evenimentului se derulează cu prezenţa fizică a şefilor de stat sau de guvern din statele membre ONU.