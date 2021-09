Proprietari de food truck-uri din Sibiu şi Mediaş ţepuiţi la un festival – Organizatorii nu le-au dat banii pe vânzări

Mai multe restaurante și cafenele care au asigurat zona de food&drinks de la Hustle Music Festival Bistriţa, prin food truck-uri din Sibiu şi Mediaş, acuză organizatorii festivalului că nu i-au plătit pentru serviciile prestate. Culmea, oamenii nu mai reușesc să dea nici de organizatorii festivalului, pentru a le cere socoteală.

Hustle Music Festival, desfășurat în perioada 2-5 septembrie la Bistrița, le-a lăsat un gust amar celor care au asigurat zona de food&drinks, în cadrul evenimentului. Mai mulți prestatori de astfel de servicii, care au venit la festival cu un food truck, au contactat Bistrițeanul.ro susținând că nu au fost plătiți pentru mâncarea și băuturile preparate și vândute.

Ei bine, sistemul pus la punct de organizatori, inspirat de la alte festivaluri, prevedea ca în zona de food&drinks să se plătească doar cu carduri speciale, care la fiecare plată erau scanate cu un POS. Practic, fiecare participant își încărca cardul respectiv la intrare cu diferite sume de bani și cu acel card plătea consumația.

Banii ajungeau într-un cont comun, iar prin contractul semnat cu prestatorii de servicii, organizatorii se obligau să efectueze plățile în maxim 5 zile lucrătoare, adică până în data de 10 septembrie. Potrivit celor care au asigurat zona de food, contractul mai prevedea ca 20% din încasări să meargă la organizatori.

Deși au trecut 10 zile de la data scadentă, food truckerii acuză organizatorii festivalului că le-au dat țeapă și că nu i-au plătit.

„În contract se spunea că banii nu îi încasăm noi cash sau card de la clienți, ci merg prin acele carduri într-un cont al lor și la 5 zile lucrătoare de la eveniment primeam banii. Acum 10 zile trebuia să primim banii, nu dăm de ei, nu răspund la telefon. Cu cine am discutat, alte 5-6 food truck-uri din țară, din Mediaș, Sibiu, Iași, Bistrița, niciunul nu și-a luat banii. Au mai greșit și contabilitatea la unii. Nu au făcut totalul corect pe toate zilele de festival”, precizează Alin Petric, care a fost prezent cu food truck-ul D`ale Gustului.

Alin Petric a venit la Bistrița tocmai din Alba și le-a pus la dispoziție participanților clătite dulci și sărate și alte specialități de acest gen. Trebuia să încaseze 5.500 de lei de la organizatori.

Același lucru l-a pățit și Mihai Tiberiu, de la lanțul de cafenele The Been. Acesta a spus că are de încasat de la organizatori 9.700 de lei. N-au scăpat nici fetele de la Yoyo Turqoise Burger din Bistrița, care au vândut burgeri de 15.000 de lei și n-au văzut niciun ban.

Lucrurile sunt cu atât mai neplăcute, cu cât majoritatea celor care au oferit aceste servicii se bazau pe aceste încasări pentru a-și plăti furnizorii și oamenii cu care au lucrat pe perioada festivalului.

Nici măcar intermediarul, cel care a asigurat prezența food truck-urilor la Bistrița nu și-a primit comisionul perceput. Sebastian Maul a confirmat pentru Bistrițeanul.ro că nu și-a primit banii și că i-au confirmat ceilalți cu food truck-uri că nu au fost nici ei plătiți.

Antreprenorii spun că au auzit că acestea nu ar fi singurele servicii neplătite. Nu și-ar fi încasat banii nici cei care au asigurat sistemul de plată cu ajutorul cartelelor.

Oamenii se plâng că de câteva zile Robert Munthiu, unul dintre organizatorii evenimentului și acționar al firmei Virtual Escape SRL, cu care au încheiat contractul, nu mai răspunde nici măcar la telefon, iar zvonurile sunt îngrijorătoare, tot mai mulți prestatori de servicii și chiar artiști se plâng că nu și-au primit banii de la organizatori.

Bistriteanul.ro a încercat să îl contacteze pe Robert Munthiu, fiul consilierului local (PNL) Cristian Munthiu, unul dintre organizatorii Husle Festival indicați de cei păgubiți că fiind omul cu care au ținut legătura și care le-a garantat că își vor primi banii. Acesta nu a răspuns însă la telefon. Imediat ce vom avea poziția organizatorilor o vom publica.