Singurul vagon-salon de mocăniță din România cadru de expoziție în Piaţa Mică

Vagonul garat în Piața Mică marchează Săptămâna Europeană a Mobilității și Anul European al Căilor Ferate, fiind cel mai vechi și singurul vagon-salon de mocăniță din țară. Acesta a fost adus în centrul Sibiului în cadrul proiectului Orașul Artiștilor, la inițiativa Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS), cu sprijinul firmei Unimat și a asociației “Prietenii Mocăniței” și va mai putea fi vizitat până duminică, 26 septembrie.

Vagonul salon As 24 a fost construit în Elveția în anul 1880 pentru conducerea căii ferate Waldenburgerbahn de lângă Basel. A fost recondiționat în 1980, cu ocazia sărbătoririi centenarului liniei, după care a fost folosit sporadic până la închiderea liniei, în 2018. Prin grija fundației Ostgleis, acesta a fost donat în anul 2019 asociației Prietenii Mocăniței, pentru mocănița Văii Hârtibaciului, unde este folosit pe tronsonul Hosman-Cornățel la evenimente speciale.

Din Elveția la Hosman. De la Hosman în Piața Mică.

Vagonul de mocăniță a fost adus la Sibiu cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității, în cadrul proiectului Orașul Artiștilor, în interiorul lui fiind amenajată o expoziție de artă sub semnătura artistului Ștefan Radu Crețu. Expoziția, numită sugestiv “Bug-Buggy-Boghiu”, este un proiect derivat din ideea de mobilitate și exemplificarea acesteia prin locomoție și un joc de cuvinte cu înțelesuri derivate din substantivul bug. În cadrul expoziției, vagonul face parte din evoluția lanțului trofic, al mobilității artificiale. Acesta este prezentat, paradoxal, ca un muzeu static, iar povara mobilității este preluată și simulată de câțiva bugs (gândaci). Care la rândul lor stau la baza inspirației, cel puțin nominal, al triunghiului format: bug-buggy-boghiu.

„Ideea de miscare, cel puțin la nivel organic, vine însoțită de supraviețuire. Știm că viața multor ființe depinde de capacitatea lor de a se mobiliza. Noi, oamenii, am dus această capacitate la un alt nivel… Am inventat roata, ca bază a unei alte etape, inclusiv de supraviețuire, în care suntem și în prezent.” spune artistul Ștefan Radu Crețu în prezentarea expoziției.

Cine este Ștefan Radu Crețu?

Ștefan Radu Crețu este un artist născut în anul 1983, mutat la Sibiu din 2007, atras de faptul că orașul era Capitală Culturală Europeană. „Deși am absolvit Universitatea de Arte și Design din Cluj, apoi am făcut un master și un doctorat la Universitata Națională de Arte din București, nu pot spune că am luat amprenta niciuneia dintre aceste scoli. Poate, dimpotrivă, m-au stimulat să fiu eu, cel dinaintea studiilor, dar cu bagajul de cunoștințe necesar pentru a-mi înțelege identitatea si natura artistică. Pur și simplu fac ce-mi place și, întâmplător, printre aceste lucruri se întâmplă să fie arta.” spune artistul.

Despre Orașul Artiștilor

Oraşul Artiştilor, proiectul în cadrul căruia este organizată expoziția din vagonul amplasat în Piața Mică, este un proiect inițiat în urmă cu cinci ani de către Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (AIOS), fiind cofinanțat de către Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. Orașul Artiștilor are loc în fiecare an în Piaţa Mică, în faţa Turnului Sfatului, şi aşteaptă curioşii cu o galerie de artă adusă în stradă, cu ateliere de pictură amenajate chiar aici, în spaţiul public, cu workshopuri pentru copii şi adulţi, cu ateliere cu părinţii şi chiar şi cu o bibliotecă din care se pot răsfoi și cărţi despre artă.

Pe toată durata verii, în cadrul proiectului Orașul Artiștilor sunt organizate expoziții de artă deschise în spațiul public. Aici au expus, de-a lungul timpului, zeci de artiști cunoscuți pe plan local, național și internațional. Expoziția “Bug-Buggy-Boghiu” semnată Ștefan Radu Crețu este oferită de firma Unimat și asociației “Prietenii Mocăniței”.