VIDEO FOTO – Familii disperate la Apoldu de Jos – „Primarul ne scoate în stradă. Ne amenință cu mascații”

În Apoldu de Jos, o comună de altfel liniștită, de câteva luni, tensiunea plutește în aer. Conflictul dintre câțiva zeci de locuitori și primarul independent Florin Barbu este pe față. Totul a pornit de la faptul că primarul, în urma unei decizii judecătorești, le-a pus în vedere oamenilor care locuiesc într-un bloc al Primăriei, să evacueze locuințele. Oamenii se lamentează și spun că locuiesc acolo de zeci de ani și că nu au unde merge. Fiecare cu partea lui de adevăr…dar în câteva zile executorul judecătoresc va bate la ușa apolzanilor.

În Apoldu de Jos există un singur bloc, construit în perioada comunistă. Aici locuiesc zeci de persoane, mulți dintre ei vârstnici, ații cu copii mai mici sau de școală. De câteva luni spun că trăiesc un coșmar, de când au fost înștiințați de către primar că trebuie să își găsească alte locuințe și să plece din bloc. Oamenii sunt revoltați și se consideră neîndreptățiți. ”Noi locuim aici de zeci de ani. Când ne-am mutat blocul stătea să cadă. Noi am renovat, ne-am pus geamuri, uși. Am mai vândut una alta ca să ne facem locuințele. Primarii de dinainte ne-au spus că putem să facem asta pentru că se va rezolva cu actele pe bloc și ne va vinde apartamentele. Acum a venit alt primar care ne dă afară. Păci cum se poate așa ceva? Noi am băgat niște bani aici, că am avut încredere ce a spus celălalt primar”, spune una din femeile care locuiește în bloc.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Buletine și facturi pe adresa blocului

Oamenii spun că motivul pentru care sunt dați afară este faptul că s-a spart o țeavă la subsolul blocului, iar în fața construcției stă din când în când un câine vagabond. ”Păi astea sunt motive să ne dea afară? Oriunde se poate întâmpla să se spargă o țeavă. Avem copii care merg la coală, unde să mergem cu ei? I-am spus că am băgat aici niște bani pentru că ni s-a promis că ne vor vinde sau dacă nu, plătim chirie. Am fost la Primărie și i-am spus primarului că plătim chirie. Să stabilească o sumă și plătim. Dar să ne dea afară….De ce?”, spune o altă locatară.

O parte dintre cei care locuiesc în bloc spun că au buletine pe adresa construcției, buletine făcute în septembrie 2020. În plus, au facturi de apă și electricitate, tot pe numele lor, pe care, spun ei, le plătesc. Și atunci, se întreabă, cum stau acolo ilegal și nu pot înțelege de ce sunt dați afară.

Primarul spune că totul e legal

De cealaltă parte a baricadei, primarul Florin Barbu spune că întreaga acțiune este spre binele comunității. ”Oamenii stau acolo ilegal. Dacă ei au băgat niște bani pe niște promisiuni, nu e vina mea. Nu au acte pe acele locuințe și nici nu se pot face. Noi trebuie să luăm niște măsuri care să aducă un plus Primăriei și comunei. Ori dacă ei stau acolo, nu plătesc curentul, nu plătesc facturi, unde e plusul? De exemplu erau niște contoare de electricitate pe holul blocului. Pe unul l-am scos, pentru că nu plătea nimeni, facturile au fost achitate de primărie. Pe restul care sunt în case nu le-am putut lua, dar facturile vin tot la noi și trebuie plătite. eu cum recuperez prejudiciul? Am căutat soluții legale. Să vindem sau închiria apartamentele nu se poate. Apartamentele trebuie măsurate, făcute dezmembrări, chemați experți. Păi astea costă. Iar banii nu îi recuperăm. Și după asta vine Curtea de Conturi și ne trage la răspundere. Evacuarea unor oameni care locuiesc ilegal e singura soluție. Le-am pus în vedere de atâta timp, au avut luni de zile la dispoziție să-și caute un alt loc”, explică pe scurt primarul.

Decizia de evacuare a fost luată de Consiliul Local, decizie care apoi a ajuns în instanță pentru a putea fi pusă în practică. Judecătoria Săliște a dat o decizie de evacuare, care este executorie. ”Această clădire se află în proprietatea privată a Primăriei Apoldu de Jos. Nu a fost niciodată întabulată sau încadrată pe undeva ca o clădire socială. De aici problema, nu poate funcționa așa. Iar decizia judecătoriei este executorie, adică se poate executa chiar dacă există un apel la Sibiu”, spune Ionuț Cazacu, consilier juridic la Primăria Apoldu de Jos.

Că toată acțiunea este legală, nu este de pus la îndoială. Dar, ce se întâmplă cu latura umană? Primarul spune că Serviciul social al Primăriei nu are o soluție. ”Nu avem unde să îi ducem. Mă doare sufletul, dar nu am ce face. Eu sunt pus aici să aduc un plus comunei, să gestionez fonduri și să rezolv probleme. Faptul că ei locuiesc acolo ilegal nu e problema primăriei. Am încercat totuși să găsim pentru un domn bolnav un loc la azil, dacă mai pot și găsesc, dau telefoane și mai căutăm locuri pentru cei vârstnici. Iar cei mai tineri să își găsească gazdă. Dar, oriunde merg trebuie să plătească chirie, spre deosebire de aici, nu?”, spune primarul.

Executorul judecătoresc le va bate la ușă oamenilor în câteva zile, după ce va fi emis ordinul de evacuare. Oamenii spun că sunt amenințați cu mascații, primarul spune că asta e procedura și că i-a rugat să nu se ajungă aici. După ce blocul va fi eliberat, tot Consiliul Local va decide ce se va întâmpla cu construcția. ”Probabil un azil de bătrâni, în tandem cu încă unul la fosta școală din Sângătin”, spune Primarul.