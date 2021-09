Detalii despre decesul bărbatului vaccinat din Sibiu – „Ne-au zis să ne luăm adio că e grav”

Încă trei persoane infectate cu coronavirus au decedat în Sibiu. Printre persoanele raportate miercuri de reprezentanții Prefecturii se numără și un bărbat în vârstă de 75 de ani care era vaccinat. În urma aflării teribilei vești, familia îndoliată a fost îngrozită. O femeie apropiată de fiica bărbatului spune că nimeni nu se aștepta ca acesta să moară, mai ales că nu avea alte afecțiuni. „Când l-am dus la spital ne-au zis să ne luăm adio de la el că este foarte grav”, povestește aceasta.

Bărbatul decedat raportat miercuri de Prefectura Sibiu a ajuns pe patul spitalului joia trecută. Apropiații familiei acestuia spun că săptămâna trecută s-a simțit bine, însă starea lui s-a schimbat brusc.

„Eu sunt prietenă cu fiica lui. Am ajutat-o și m-am ocupat de el de când a fost internat. (…) O săptămână el s-a simțit somnolent, acesta a fost singurul simptom. Fiica lui a stat cu el numai acasă. A ieșit pe stradă la un moment dat, s-a simțit mai bine, chiar râdea cu un vecin. Nu avea febră, nu tușea, nu nimic. Și dintr-odată a început să se simtă mai rău. L-au dus la 10 seara la spital, joia trecută. La ora 02:00 deja se știa că are covid. Și prietena mea și-a făcut test PCR, dar la ea a fost gata rezultatul în 8 ore”, spune sibianca.

„Ne-au zis să ne luăm adio de la el”

Femeia spune că, atunci când au ajuns la spital, o asistentă le-ar fi spus că bărbatul nu are șanse să trăiască. „Ne-au zis să ne luăm adio de la el că este foarte grav. Noi știam că nu are nicio boală. Dar se pare că avea o pată pe plămâni mai veche. Dar cine poate ști. A fost stabil oricum. I-au pus a doua zi o mască mică, dar era totul ok. Am putut să-i ducem mâncare și am știut mereu despre starea lui. El mânca singur, cu mâna lui. Doctorii ne-au zis că e bine, că o să-l mute pe salon la Infecțioase și când colo… luni a murit”, spune aceasta.

„N-am știut până azi că a fost intubat”

Familia bărbatului acuză medicii că ar fi aplicat o schemă de tratament greșită și spun că ei nu au știut că omul a fost intubat.

„Noi știam că e bine, nu știam că e intubat. Poate l-au intubat în ultima jumătate de oră înainte să moară, nu avem de unde ști. Am înțeles că l-au resuscitat 45 de minute… Cert este că în dimineața aceea el era bine, apoi pe la ora 3 i s-a făcut rău. La ora 4 a murit. Noi am sunat la 5 și am aflat, au zis că n-au apucat să ne sune. Eram în șoc. (…) Am fost extrem de supărați fiindcă după ce i-au schimbat schema de tratament starea lui s-a agravat. Ar fi trebuit să trateze cazul specific, mai ales că nu avea nicio boală. El nu a fost niciodată la medic. Nu spun că a fost vina cuiva… dar să aibă mai multă grija, să nu mai aplice aceeași schemă de tratament la toată lumea”, spune femeia.

Bărbatul avea 75 de ani și a fost vaccinat cu serul produs de Pfizer în luna aprilie. Acesta a decedat în cursul zilei de luni.