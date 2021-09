Un nou trend in designul interior: sobele moderne cu aspect traditional!

Chiar daca design-ul interior a cunoscut o perioada de modernizare si s-a pus tot mai mult accent pe formele futuriste si minimaliste, unii clienti prefera in continuare sa se bucure de aerul traditional, taranesc in locuintele lor, optand astfel pentru sobe tip semineu second-hand cu un aspect vintage! Deoarece ne dorim sa fim mereu la curent cu ultimele tendinte, in catalogul nostru puteti gasi o gama variata de sobe pe lemne moderne, cu design traditional si rustic, care vor fi prezentate pe parcursul articolului. Vorbim despre sobele din fonta turnata din seria ,,K”!

Acest tip de sobe tip seminee ieftine iti permite sa te bucuri de acelasi aspect impresionant al flacarilor, asemenea unui semineu clasic pe lemne, insa prezinta beneficii importante precum un pret accesibil atat la achizitie cat si in ceea ce priveste montajul, o instalare facila si intr-un timp scurt, o racordare usoara la cosul de fum cu un diametru de diemnsiuni reduse la interior, dispozitive ideale chiar si pentru hornurile traditionale din caramida! Poti avea parte de un produs inovativ cu aspect vechi, durabil si o garantie de 5 ani!

SOBA K9

Descopera o selectie complexa de sobe din fonta cu aspect rustic care aduce laolalta inovatia si traditionalul, intr-un produs eficient!

Soba K9 se defineste in special prin design-ul autentic si forma deosebita care permite admirarea focului prin cele doua geamuri de sticla laterale, avand forme rotunjite si un decor traditional la exterior, reprezentand astfel modelul de referinta, multumita duratei lungi de viata si dimensiunilor impunatoare!

Alegand sa achizitionezi un astfel de dispozitiv, te vei bucura de confort termic pe viata, la un pret accesibil, datorita materialelor de calitate, grosimii mari a peretilor sobei (80 mm), garantia de 5 ani dovedind eficienta si siguranta acestei sobe!

Beneficiile alegerii unei sobe godin cu aspect rustic:

Optiunea de racordare a sobei la cosul de fum pe doua parti, prin cea superioara sau prin spatele acesteia ;

Aspect unicat, versatil si care poate completa orice tip de design;

Maner detasabil pentru siguranta si usurinta in utilizare;

Sobele K9

Achizitioneaza o soba cu design traditional din fonta turnata, durabila si cu o eficienta crescuta!

Datorita faptului ca vrem sa indeplinim nevoile clientilor nostri, am proiectat o multime de tipuri de sobe din fonta, prezente in catalogul PE FOC, mai exact:

Varianta cu ASDP (reglaj automat a admisiei de aer) – asigura o ardere completa si un consum redus de lemne;

Varianta cu ventilator – contribuie la raspandirea in mod uniform a aerului in locuinta;

Varianta cu elemente decorative pe sticla – pentru un aspect cat mai autentic si traditional;

Varianta cu bazin de apa – acelasi principiu de functionare ca al unei centrale termice.

Pe langa asta, iti punem la dispozitie si alte accesorii pentru o utilizare cat mai facila a sobei cum ar fi placa din sticla sau tabla, cu rol de protectie a podelei impotriva jarului sau scanteilor, clapeta de tiraj sau set care ofera un aspect realist al focului, atunci cand soba nu este utilizata. Mai jos puteti vedea un video realizat de unul din clientii nostri care prezinta soba in timpul functionarii si aspectul inedit al focului!

Soba K6

Reprezinta ,,sora geamana” a sobei K9 insa vine intr-o varianta mai redusa ca marime, perfecta pentru asigurarea necesarului termic al unui spatiu de dimesniuni mai mici la casa sau cabana.

Datorita dimensiunilor reduse (cele 2 sticle laterale lipsind), pretul de achizitie este si el unul mai atractiv, prezentand in acelasi timp o calitate superioara si o tehnologie avansata de fabricare! Acest model l-am avut expus la standul companiei la Redal Expo Sibiu!

Beneficiile achizitionarii modelului K6:

Prezinta imbracaminte de sticla ceramica termorezistenta (pana la 800ºC);

Posibilitate de racordare la horn prin doua parti, superioara si prin spate;

Eficienta in generarea de caldura datorita randamentului mare (incalzeste cu usurinta diverse tipuri de incaperi);

Optiune de configurare cu reglaj automat si admisie de aer;

Prezinta sistem de curatare a sticlei, lucru ce reduce cantitatea de reziduuri si funingine pentru o imagine cat mai buna asupra focului

Varianta tip centrala (cu bazin de apa) ofera posibilitate de racordare la sistemul de incalzire al locuintei prin sistemul de calorifere;

In cele ce urmeaza puteti viziona o filmare cu o soba K6 montata cu succes de echipa PE FOC la Cabana ,,Sapte” din Muntii Fagaras:

Principala caracteristica ce determina notorietatea acestui model este principiul de pereti dubli din fonta care-i garanteaza durata lunga de viata si aspectul rustic!

Soba K7

Va prezentam modelul cu cele mai compacte dimensiuni din portofoliul PE FOC, un dispozitiv solicitat de clientii care doresc amplificarea design-ului interior al locuintei si eficienta in asigurarea confortului termic pe o suprafata mai redusa – un sistem economic cu design minimalist si care foloseste o cantitate scazuta de combustibil lemnos!

Soba ultra-minimalista K7

Iata o selectie impresionanta de poze cu sobe K7 montate in diverse locuinte, la case, case de vacanta sau cabane, cu aspect rustic, clasic sau inovativ!

Si cand vine vorba de aspectul financiar, soba K7 este foarte avantajoasa, incorporand in acelasi timp materiale de inalta calitate si elemente asemanatoare modelelor prezentate pana acum! Vei avea parte de un element ce exprima eleganta, cu o instalare si racordare la cosul de fum facile si rapide!

Totodata, locuinta ta va prelua un aer specific celor de la sat, traditional si inedit! Meritul acestei sobe ieftine este amplificat de prezenta picioarelor de sustinere din fonta si optiunea de racordare prin doua locuri (parte superioara si spate), alaturi de posibilitatea de racordare si pe cosuri de fum de dimensiuni mai mici, pe care au functionat in trecut alte sisteme termice (lucru datorat diametrului de fi 130 mm)!

Daca ne referim la beneficii, este esential sa enumeram posibilitatea de montare in spatii mai mici, un consum redus de combustibil lemnos, aspectul inedit pe care il ofera oricarei incaperi dar si imbracamintea cu ceramica termorezistenta de calitate superioara, plus un sistem de autocuratare a sticlei tip perdea de aer, maner detasabil si o garantie generoasa de 5 ani!

Soba K10

Modelul K10 se diferentiaza intr-un mod unic de restul sobelor de pe piata termicelor prin formele futuriste care redau ideea de contemporan, alaturi de un design traditional si rustic amplificat prin fonta turnata si picioarele de sustinere!

Soba pe lemne K10 prezinta de asemenea si o adancime ideala (aprox. 50 cm), alaturi de un aspect cu forme minimaliste, fiind o varianta potrivita pentru mai multe tipuri de locuinte. De asemenea, soba functioneaza si ca un dispozitiv de gatit, foarte eficient si multifunctional, lucru datorat plitelor ce pot fi amplasate in partea superioara!

Incorporeaza reglaj de aer dublu, prezentand trei configurari diferite, mai exact varianta standard, cu ventilator si cu reglaj de admisie de aer!

Soba K8

Acest model de soba brasov reprezinta inovatia in randul dispozitivelor prezente in catalogul PE FOC! Acest lucru este datorat formelor cu aspect rotunjit si futurist, fiind de asemenea si un element inedit de design in diverse decoruri, de la cel contemporan sau elegant, si pana la cel vechi, traditional si rustic, forma cilindrica reprezentand mixul subtil intre inovatie si traditie!

Printre beneficiile achizitionarii unei astfel de sobe amintim atat cele care tin de design, cat si de eficienta si anume peretii dubli confectionati din materiale durabile cu proprietati de retentie deosebite, sticla ceramica pe semi-rotund, care exprima stil si bun gust, finisaje subtile si o atentie sporita pentru cele mai mici detalii, maner detasabil pentru o utilizare sigura si un deflector pozitionat in conul focarului care contribuie la un schimb termic mai eficient!

Soba cilindrica K8

Mai jos poti observa aspectul unei sobe din fonta cu insertii rotunjite si sticla semirotunda K8, amplasata in locuinte cu design minimalist sau contemporan!

Mai mult, varianta standard a sobei K8 este completata de una mai speciala, si anume soba K8 tip tunel! Fiind prevazuta cu 2 laturi de sticla paralele, aceasta permite o perspectiva inedita asupra focului din doua parti opuse, reprezentand elementul perfect pentru livingurile mari, incaperile tip open-space, cu posibilitate de amplasare chiar in mijloc pentru a atrage toata atentia!

Soba WEKTOR

Iti prezentam si un tip de soba mai inedit, regasit in portofoliul nostru, si anume un dispozitiv de dimensiuni ideale, cu un aspect autentic datorat imbracamintii de cahle decorative ceramice, disponibila in varianta alb sau negru!

Vorbim despre un focar de semineu cu samota la interior, cu imbracaminte de placi ceramice cu un aer elegant si traditional, soba incorporand tehnologie avansata si forme futuriste, cu un design rustic, traditional si taranesc, oferind in acelasi timp o eficienta crescuta si o ardere impecabila!

Ai posibilitatea de a alege dintre cele doua variante ale sobei, si anume cea cu imbracaminte cu cahle albe-crem si cea cu cahle negre, in functie de design-ul interior al incaperii de amplasare!

Si eficienta sobei WK este una ridicata, utilizarea acesteia fiind sigura si cu un control exact asupra arderii! Sticla ceramica termorezistenta poate face fata unor valori de pana la 800ºC iar sistemul de ardere presupune reziduuri minime de cenusa si funingine!

Un astfel de dispozitiv reprezinta varianta ideala la clasicul semineu pe lemne, multumita duratei lungi de viata de care da dovada dar si aspectului traditional si deosebit, pretul la achizitie si costurile ulterioare fiind mult mai avantajoase, cu o montare usoara si rapida!

Soba BLANKA

Si acest tip de soba se aseamana cu un semineu modular, proiectat dintr-un focar din otel cu samota la interior, cu o performanta ridicata si imbracaminte ceramica cu placi durabile la exterior!

Imita indeaproape vechile sobe arad din teracota in ceea ce priveste aspectul exterior, insa la interior incorporeaza o tehnologie de fabricare moderna, fiind o varianta perfecta pentru orice design interior atat la casa, cat si la casa de vacanta: rustic, clasic, modern, vintage sau contemporan!

Proprietatile excelente dovedite in retentia caldurii, captuseala cu samota la interior de inalta calitate (Accumota), procesul eficient de ardere determina ca necesarul termic al locuintei sa fie asigurat pe o perioada cat mai lunga de timp! Si montajul este realizabil in doar cativa pasi simpli, fara a fi nevoie de manopera sau constructii adiacente, ci doar de o simpla racordare la cosul de fum!

In momentul in care focarul este alimentat la capacitate maxima, arderea va avea loc pe o perioada de 5 h, caldura fiind degajata in incapere in mod treptat! In ceea ce priveste evacuarea, soba Blanka are posibilitate de racordare la cos prin partea superioara sau prin spatele acesteia, conform spatiului in care este amplasata!

Prezinta o greutate mare, de aproape 300 kg, lucru ce-i determina durabilitatea crescuta, incorporand si un gratar de fonta si un cenusar, doua elemente care faciliteaza colectarea cenusii si a reziduurilor! Soba este prezenta in doua variante, si anume cu cahle decorative albe si negre, cu un aspect lucios si un design elegant!

Prin urmare, aici ia sfarsit prezentarea cu privire la sobele godin din fonta sau cu imbracaminte deosebita din cahle ceramice, care ofera un aer rustic si traditional, dar incorporeaza tehnologie avansata de ultima ora, care le determina eficienta in utilizare! Nu esti nevoit sa optezi pentru un dispozitiv la mana a doua, care ar putea sa iti ofere surprize neplacute in ceea ce priveste functionalitatea, ci achizitioneaza o soba din fonta, cu tehnologie moderna si aspect rustic din catalogul PE FOC!

Pentru o utilizare cat mai sigura si facila, iti punem la dispozitie si elementele necesare unei racordari si accesorizari corespunzatoare, pentru un montaj simplu si mentenanta in timp:

Tabla/sticla pentru protectia care se pozitioneaza sub soba pentru a nu deterioara podeaua/parchetul;

Burlane de racordare pe o varietate larga de dimensiuni si diametre;

Multiple game de solutii de curatare, aprindere si metenanta a sobei;

Cosuri de fum profesionale pentru soba achizitionata, daca este necesar;

Spray-uri termorezistene pentru retusuri exterioare necesare (dupa o utilizare de lunga durata).

Prin urmare, daca vrei sa optezi pentru o lucrare la gata care implica atat achizitionarea sobei, cat si montarea ei, echipa PE FOC iti sta la dispozitie cu recomandari ale meseriasilor colaboratori de pe teritoriul tarii, profesionisti in domeniul termic si care dovedesc siguranta si eficienta in amplasarea de dispozitive termice! In cazul in care intampini accidente precum spargerea sticlei sau daca samota interioara crapa, la noi gasesti si piese de schimb – livrate in mod rapid si eficient direct din stoc!