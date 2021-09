Raed Arafat, despre congresul PNL: „Nu s-au făcut derogări. Noi nu dăm avize”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat, vineri, în legătură cu organizarea congresului PNL cu 5.000 de participanți, în plină pandemie, că DSU nu dă derogări și că reglementările în vigoare prevăd posibilitatea organizării întâlnirilor partidelor.

În cadrul unei conferințe de presă, Raed Arafat a fost întrebat de ce, în contextul în care cazurile noi de infectări cu coronavirus au crescut, Partidului Național Liberal i-a fost permisă organizarea congresului cu 5.000 de delegați.

„Nu s-a dat nicio derogare. Nu s-au dat derogări. Am fost întrebați, am răspuns în baza legii. Hotărârile de guvern existente prevăd situația organizațiilor de a organiza întâlniri statutare, cum e AGA, cum e o formațiune politică care își organizează o altă întâlnire. Azi am primit o întrebare de la altă formațiune și vom da exact același răspuns, care vine de la hotărârile de guvern pe care le avem. Nu s-au făcut derogări și noi nu dăm avize. Noi doar explicăm legea și ce măsuri obligatorii trebuie luate – ca distanțare, suprafața, dacă trebuie folosit certificatul verde”, a afirmat Read Arafat.

În răspunsul datat 20 septembrie şi transmis PNL cu privire la condiţiile de desfăşurare a Congresului, programat la Romexpo, cu 5.000 de delegaţi, șeful DSU face referire la Congres ca la un eveniment statutar de partid, fără a menţiona explicit articolul din toate prevederile legale referitoare la starea de alertă la care se încadrează Congresul PNL.

La final, Raed Arafat menţionează că, în cazul unei incidenţe a îmbolnăvirilor peste 3 la mie, va fi necesar certificatul digital.

Toți participanții vor avea certificat pentru a dovedi că sunt vaccinați, au trecut prin boală sau au rezultat negativ la testarea COVID. Documentul va fi solicitat la intrarea în sala unde va fi congresul și va fi verificat de șefii delegațiilor din țară. Președinții filialelor PNL sunt obligați să se asigure că membrii delegației au toate documentele asupra lor și vor semna o declarație pe propria răspundere. Nicio delegație nu va putea avea invitați din cauza regulilor anti-COVID.

În weekend, subprefectul capitalei Antonela Ghiță a anunțat că, în condițiile actuale, evenimentul PNL ar putea fi organizat doar cu jumătate din numărul anunțat de participanți din cauza creșterii numărului de persoane infectate în București. În aer liber pot fi mai multe persoane doar dacă acestea sunt vaccinate, conform regulii.

„Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu un număr mai mare de 2500 de spectatori este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare”, scrie în decizia autorităților.

Liderii PNL au afirmat constant că vor fi respectate regulile sanitare şi că vor fi făcute şi teste, estimând că 80% dintre participanţii la Congres sunt vaccinaţi.

Congresul PNL se va desfășura la Romexpo.