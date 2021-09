Dacian Cioloş: „Nu intenţionez să intru în guvern”

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, într-o întâlnire online cu membrii din diaspora, că nu este interesat să devină ministru sau vicepremier dacă USR PLUS se va întoarce la guvernare, susţin surse politice pentru News.ro. Dacian Cioloş a insistat că PNL trebuie să vină cu o altă propunere de premier pentru refacerea coaliţiei de guvernare, varianta Florin Cîţu fiind exclusă.

“Nu, nu intenţionez să intru în guvern, nici ca ministru, nici ca vicepremier. Dacă ajung preşedintele USR PLUS, am spus că demisionez din fruntea grupului Renew, dar nu din Parlamentul European. Voi conduce partidul, dar nu voi face parte din guvern. Dar mai întâi PNL să ne propună alt premier ca sa putem discuta despre o eventuală intrare la guvernare. Exclus să continuăm cu Cîţu”, a spus Dacian Cioloş la o întâlnire cu membrii USR PLUS diaspora, întrebat dacă vizează intrarea în guvern, relatează news.ro.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, la Congresul PNL, că va intra în Guvernul Cîţu dacă Dacian Cioloş va accepta la rândul său o poziţie de ministru şi, astfel, s-ar reface coaliţia de guvernare.

Premierul Florin Cîţu a declarat, întrebat sâmbătă la Congresul PNL dacă i s-a părut o schimbare în aceste zile a lui Dacian Cioloş în sensul acceptării sale ca premier, că va face tot posibilul şi sunt cele mai mari şanse ca pe viitor să fie refăcută coaliţia de guvernare în formula PNL – USR PLUS – UDMR, cu sprijinul minorităţilor în Parlament şi cu el în funcţia de şef a Executivului.

„Cele mai mari şanse le are coaliţia de guvernare”, a afirmat Florin Cîţu, sâmbătă la Romexpo, întrebat ce are mai mari şanse un guvern PNL- UDMR sau un guvern PNL – USR PLUS – UDMR.

Dacian Cioloş a anunţat duminică pe Facebook că nu a discutat nimic cu Florin Cîţu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor, reiterând că USR PLUS nu se întoarce la guvernare decât în condiţiile deja expuse: alt premier şi calendar clar de reforme. La rândul său, co-preşedintele USR PLUS, Dan Barna, a afirmat că nu a existat niciun fel de discuţie cu premierul Florin Cîţu în ultima perioadă şi cătoate informaţiile că ei s-ar fi întâlnit şi i-ar fi fost oferite anumite funcţii reprezentau dezinformări de campanie electorală.