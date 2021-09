La Teatrul „Gong” doar cu certificat verde – Primele spectacole: „Kunterbunt” și „Hermann visează”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu își actualizează programul și regulile de acces la evenimente în conformitate cu normele sanitare valabile pentru o rată de incidență a cazurilor de COVID-19 între 3 și 6‰ locuitori.

Primele reprezentații pentru care scanarea certificatului digital al Uniunii Europene devine obligatorie sunt „Kunterbunt” și „Hermann visează”. Copiii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la această regulă. Purtarea măștii de protecție în toate spațiile, precum și pe toată durata evenimentelor rămâne obligatorie, cu excepția copiilor cu vârsta sub 5 ani.

Desfășurarea spectacolelor este permisă conform reglementărilor legale în vigoare cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a sălii și doar pentru:

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,

persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Persoanele care participă la spectacole sunt obligate să facă dovada acestor situații prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital COVID-19 al Uniunii Europene. Certificatul verde va fi însoțit de un act de identitate. Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se aplică în cazul persoanelor cu vârsta mai mare de 12 ani.

„Noi funcționam deja la un grad de ocupare de doar 50% din capacitatea sălilor, ca o măsură de protecție suplimentară, așadar toate biletele vândute anterior rămân valabile. De asemenea, nebulizarea sălilor de spectacol se face după fiecare eveniment, nu doar săptămânal. Le recomandăm spectatorilor să ajungă în timp util în foaierul teatrului pentru respectarea protocolului de siguranță sanitară și distanțare socială. Vom limita totuși vânzarea biletelor în avans la cel mult două săptămâni, astfel încât să ne putem adapta rapid la eventuale noi măsuri de siguranță. Țin să subliniez în mod deosebit că prin măsurarea temperaturii sau prin scanarea certificatelor verzi nu stocăm date de niciun fel.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Teatrul „Gong” continuă să spună povești copiilor din oraș

„Kunterbunt” este o adaptare după povestea Peștelui Curcubeu de Marcus Pfister, în regia Anei Crăciun Lambru. Producția de la Sibiu prezintă aventurile celui mai frumos peștișor din ocean în încercarea de a-și recupera prietenii, după ce rămâne singur și izolat din cauza atitudinii sale egoiste. Exaltant și muzical, reunind situații dintre cele mai comice, cu rechini furioși și crabi ce știu karate, dar și pilde pline de gingășie prin înțelepciunea Caracatiței, spectacolul deschide un dialog despre generozitate, admirație și prietenie. Angela Páskuy și Claudia Stühler articulează tot acest univers, printr-un joc tehnic și dinamic, ce aduce povestea în fața publicului de toate vârstele. Producția spectacolului reunește echipa Free Puppet Theatre, ce semnează întreaga scenografie pentru acest proiect, de la păpuși (Maria Mandea și Ana Crăciun-Lambru) la costume și decor (Alexandra Budianu, Elena Iorga și Paul Budan). Producția Teatrului „Gong” se bucură, de asemenea, de contribuția unuia dintre cei mai dinamici compozitori români, Marius Popa fiind la a treia colaborare cu teatrul sibian. Traducerea textului și a cântecelor din limba română în limba germană a fost asigurată de Ciprian Marinescu și Frank Weigand. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 3 ani. Spectacolul va fi prezentat în limba germană, cu supratitrare în limba română, joi, 30 septembrie, de la ora 18:00. Toate biletele pentru acest spectacol au fost deja epuizate.

Spectacolul „Hermann visează”, după un text de Daniel Chirilă, se constituie ca o declarație urbană de dragoste adusă Sibiului, marcând cu gingășie farmecul orașului prin casele cu ochi, Piața Mare, Brukenthal sau desenele lui Dan Perjovschi. Sărbătorind patrimoniul cultural local, producția imaginată de tânăra visătoare Eliza Păuna reușește să încânte publicul de orice vârste prin puterea creatoare a dialogului dintre generații. Hermann este un băiețel ca oricare altul. Are numai 8 ani și are toate grijile pe care le poate avea un copil la vârsta lui: școala e prea grea, timpul nu-i mai ajunge pentru joacă și este dojenit permanent de părinți și profesori fiindcă toți vor să-l schimbe, dar el vrea să rămână același copil visător și jucăuș. Imaginația este una dintre super-calitățile lui Hermann, astfel, un drum banal spre școală, devine o aventură în care Hermann este eroul care îi salvează pe părinți, profesori și chiar întregul oraș. Textul lui Daniel Chirilă are dinamica și inteligența necesară pentru a le vorbi copiilor despre temerile lor față de responsabilități, despre schimbare, despre valoarea timpului, despre necesitatea dialogului cu părinții și cu profesorii într-un mod tandru și cu mult umor. Pasional și jucăuș, Charlie Fălămaș articulează această călătorie prin muzica sa, alături de actorii Raluca Răduca, Adrian Prohaska și Lucia Barbu, ce redau bucuria teatrului de animație printr-un joc exaltant și tehnic. Producția de la Sibiu se bucură de contribuția scenografului Romulus Boicu, ce susține imaginarul poveștii într-o construcție versatilă, cu precizia unei științe a visului. Spectacolul are o durată de aproximativ 55 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 5 ani. „Hermann visează” va putea fi urmărit sâmbătă, 2 octombrie, de la orele 11:00 și 18:00, dar și duminică, 3 octombrie, de la ora 11:00.

Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare online, pe teatrulgong.ro, în limita locurilor disponibile, ca măsură de siguranță sanitară. Prețul unui bilet este de 12 lei, tarif unic cu opțiune flexibilă, pentru a permite anularea locului și relocarea acestuia pentru un alt spectacol al teatrului, o singură dată, în limita locurilor disponibile în momentul cererii, astfel încât spectatorii să se poată bucura fără griji de evenimente culturale. Pentru mai multe detalii și condițiile generale de acces, vă rugăm să vizitați teatrulgong.ro cu o zi înainte de începerea fiecărui eveniment pentru care ați achiziționat bilete.