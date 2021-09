Uniunea Europeană va veni cu sfaturi privind compensarea facturilor la energie

Uniunea Europeană va acorda diverse sfaturi în perioada următoare privind compensarea facturilor la energie, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Săptămâna trecută am fost la Consiliul de Miniştri UE ai Energiei unde am discutat despre problema preţului, am fost primul care a ridicat această problemă, iar mesajul a fost preluat de colegii greci. Împreună vom redacta o poziţie comună”, a spus ministrul.

El a arătat că aşteaptă zilele următoare un răspuns de la Comisie.

„S-a obţinut din partea Comisiei Europene să încercăm să găsim la nivel european un mecanism de ajutor pentru ca populaţia să depăşească această perioadă cu preţuri mari. Vom avea un răspuns în aceste zile, un set de recomandări de măsuri care pot fi luate în această perioadă de către statele membre, astfel încât să nu încalce politica comună europeană în materie de ajutor de stat”, a continuat Popescu.

Oficialul a amintit că Guvernul are în plan compensarea facturilor la energie pentru 13 milioane de români, printr-o ordonanţă de urgenţă, şi lucrează la o măsură de ajutor şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

„Se încadrează consumatorii casnici care au un consum de până la 200 kWh pe lună la electricitate şi până în 1.200 de metri cubi pe an la gaze”, a reiterat ministrul.

Întrebat ce se va întâmpla cu un consumator dacă într-o lună depăşeşte acest plafon de 200 de kWh, el a răspuns că se va face o regularizare la cinci luni.

Una dintre cauzele care au dus la creşterea preţurilor este preţul certificatului de emisii de carbon, care a crescut de la 15 euro anul trecut, la peste 60 de euro în acest an.

„Când toată UE şi-a asumat reducerea emisiilor cu 55% până în 2030 şi neutralitatea până în 2050, acest lucru presupune o schimbare de paradigmă a întregului sistem energetic, inclusiv în România”, a arătat Virgil Popescu.

El a mai spus că, pentru iarna următoare, cotaţiile futures la gaze pe bursa de la Viena sunt la jumătate faţă de această iarnă, astfel că preţul gazelor va scădea şi în România, dar nu mai devreme de lunile februarie-martie anul viitor, odată cu punerea în funcţiune a conductei Nord Stream 2.

Comisia de anchetă privind preţul energiei îşi va continua lucrările miercuri, când vor fi audiaţi reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), transmite Agerpres.