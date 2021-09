CSU s-a calificat în sferturile Cupei României – Sibiul debutează vineri în campionat

CSU Sibiu s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după două victorii împotriva nou promovatei CSM Ploiești. Baschetbaliștii sibieni au reușit victoria și în meciul din deplasare, disputat luni seara în Sala Olimpia din Ploiești, scor 80-65 (18-16, 19-15, 24-17, 19-17). CSU debutează în campionat vineri, 1 octombrie, acasă cu BC Athletic Constanța.

BC CSU Sibiu a început partida cu multă energie și dorință de a-și asigura calificarea mai departe, deși elevii lui Dan Fleșeriu știau că adversarii vor face tot posibilul pentru a încerca să întoarcă rezultatul din meciul tur. Baschetbaliștii sibieni însă nu au cedat niciun moment, reușind să câștige fiecare secvență a partidei, și implicit, duelul, până la final. BC CSU Sibiu se califica, așadar, în turul al doilea al Cupei României, după două victorii clare în fața celor de la CSM Ploiești.

Fleșeriu, bucuros pentru calificare

”O victorie importantă, greu obținută, mult mai greu decât o arată rezultatul și continui să cred că Ploieștiul are o echipă completă și foarte bună, pentru o nou promovată. Cu siguranță va pune probleme oricui, de foarte multe ori, în campionat și cred că au un obiectiv realizabil de calificare în PlayOff. Din punctul nostru de vedere, cred că am făcut un meci destul de bun, nu cel mai bun posibil al nostru, dar în condițiile în care am avut o rotație foarte scurtă, a trebuit să apelăm și la jucătorii noștri tineri. Cristian Cerbu a reușit să facă minute bune în teren și mă bucur că ne putem baza pe el. Sunt sigur că dacă va rămâne serios și concentrat va reuși să își câștige încrederea. Mă bucur pentru calificare și, așa cum am mai zis și înainte de meci, trebuie să ne jucăm șansa pentru că nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat, având o situație grea din punct de vedere al rotației. Băieții au arătat caracter și determinare și sper ca acestea să ne ajute să devenim o echipă mai bună”, a spus Dan Fleșeriu, antrenorul principal al BC CSU Sibiu.

Cel mai bun jucător al BC CSU Sibiu în partida retur a fost Justas Tamulis cu 23 de puncte, 5 rec., 2 ass., urmat de Evan Fitzner cu 19p,4 rec., Rareș Uță care a terminat în double-double cu 14p, 13 rec., Monyea Pratt cu 13p, 9 rec., 3 ass., Lucas Tohătan 9p, 4 ass., Mirel Dragoste 2p, 4 ass.. În partida de luni a mai evoluat Cristian Cerbu.

Vineri jucăm cu Constanța

BC CSU Sibiu debutează în Liga Națională de Baschet Masculin vineri, 1 octombrie, de la ora 18:00, la Sala Transilvania. În prima etapa din LNBM, baschetbașiltii sibieni primesc vizita celor de la BC Athletic Neptun Constanța. Partida nu va fi televizată iar biletele s-au pus în vânzare pe platforma www.bilete.ro

Accesul se face în limita a 30 la sută din capacitatea Sălii, conform restricțiilor impuse de autorități, în baza certificatului digital Covid și tichetelor de acces care costa 20 de lei.

Elevii de până la 14 ani beneficiază de reducere de 50 la sută din prețul biletelor, iar la acces li se poate solicita documentul doveditor al vârstei (certificat de naștere, act de identitate, carnet de elev). Copiii până la 6 ani au acces gratuit, fără a li se asigura loc.

Masca de protecție este obligatorie a fi purtată pe întreaga durată a perioadei petrecute în incinta Sălii Transilvani și rugăm spectatorii care participă la evenimentul sportiv să ocupe doar locul înscris pe tichetul de acces si să păstreze distanțarea de 1 metru.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Sport 2021 și de Consiliul Județean Sibiu prin Serviciul Public Sala Transilvania.