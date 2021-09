Drumul Ocna Sibiului – Țapu modernizat de Consiliul Judeţean Sibiu

Consiliului Județean Sibiu și SC DRUMSERV SA, au semnat marți, 28 septembrie 2021, contractul pentru execuția lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 106 B – A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu. Lucrările vor fi realizate pe o lungime de 35 km, în termen de 24 luni.

Opt asocieri de firme din țară și străinătate, însumând 48 de operatori economici au fost interesați să depună oferte pentru realizarea lucrărilor de modernizare a drumului DJ 106B, iar în urma evaluării acestora a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de către firma SC DRUMSERV SA din Târgu Mureș.

Valoarea contractului este de 89.344.597,75 lei fără TVA, cu 18% mai puțin față de valoarea estimată 107.574.917,68 lei fără TVA.

În cadrul contractului, constructorul va realiza lucrări pentru consolidarea drumului în zonele vulnerabile la alunecări de teren, va moderniza două treceri la nivel cu cale ferată, va reabilita cinci poduri și va construi două poduri, iar platforma rutieră va fi refăcută. De asemenea, va realiza rigole, lucrări de reabilitare a podețelor și va amenaja drumurile laterale, accesul la proprietăți, parcări și stații de autobuz cu opt adăposturi pentru călători.

”Modernizarea acestui drum județean este o necesitate pentru comunitatea din zonă și am depus eforturi pentru a depăși provocările pe care le-am întâmpinat, însă, am încredere că prin semnarea contractului de azi, vom reuși ca, în următorii doi ani, să le oferim celor care îl tranzitează acces la un drum la standarde europene. Așa cum am mai spus, ne dorim o rețea de drumuri județene modernizate care să garanteze conectivitatea între microregiunile din județul Sibiu, dezvoltare economică, dar și călătorii în siguranță pentru turiști și nu numai”, a declarat Daniela Cîmpean președinta Consiliului Județean Sibiu,.

Modernizarea drumului DJ 106 B – A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu este unul dintre cele trei mari proiecte derulate de către Consiliul Județean Sibiu cu sprijinul fondurilor europene atrase prin Programul Operațional Regional (POR 2014 – 2020), celelalte două fiind: Reabilitarea și modernizarea DJ 106 Agnita – Sighișoara și Reabilitare și modernizare DJ141 Mediaș – Moșna – Pelișor – Bârghiș