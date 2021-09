Salariaţii vor putea verifica online datele transmise de angajatori datorită noului REGES

Salariaţii vor putea verifica online datele transmise de angajatori cu privire la contractul lor de muncă, datorită noului REGES, a declarat Andreea Tudorie, director în cadrul Inspecţiei Muncii, într-o dezbatere despre digitalizare organizată de Blocul Naţional Sindical.

„Un avantaj foarte important pentru salariat este acela că va avea posibilitatea ca singur să îşi verifice activitatea pe care angajatorul la care lucrează sau angajatorii la care a lucrat, dacă aceştia i-au declarat corect datele în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor. Acest lucru se va face tot online: pe baza unui credenţial şi a unei parole care vor fi eliberate de Inspectoratul Teritorial de Muncă, salariatul va putea să-şi verifice personal activitatea. La această dată se întâmplă următorul fenomen: vin la inspectorat cu buletinul, le verificăm activităţile şi de multe ori vedem că de fapt angajatorul nu le-a transmis datele din contractul individual de muncă în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor”, a afirmat Andreea Tudorie.

Aceasta a explicat că noul REGES va permite angajatorilor să completeze datele privind angajaţii direct online, fără să mai fie nevoiţi să dedice un calculator special pentru acest registru.

„Există o digitalizare legată de Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, registru care în 2006 a fost implementat ca un instrument de lucru al inspectorului de muncă, în care angajatorii introduc date, iar inspectorii de muncă verifică valabilitatea acestora pe teren. Din 2006 avem acest Registru General de Evidenţă a Salariaţilor, care a suferit modificări prin realizarea unor versiuni care au ajuns la această dată la versiunea 608 şi trebuie să vă spun că prin PNRR noi avem aprobat unul din proiectele pe care Inspecţia Muncii le va implementa, Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor online, noul REGES. Acest lucru va aduce avantaje din punctul de vedere al angajatorului, dar şi din punctul de vedere al angajatului. Angajatorul va avea posibilitatea să completeze Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor online, fără a mai fi nevoiţi să fie dedicat la sediul social al angajatorului un calculator pentru acest registru. El va putea completa acest registru inclusiv dacă alege să lucreze în regim de telemuncă, de acasă”, a menţionat Tudorie.

Potrivit acesteia, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) poate verifica direct în timpul controalelor realizate în trafic dacă şoferii vehiculelor de transport au contract de muncă valid şi transmis în REGES.

„Dezvoltăm parteneriate cu instituţii ale statului şi am interconectat bazele de date – vorbesc de Ministerul Muncii şi de alte instituţii ale statului cu care inclusiv Inspecţia Muncii are încheiate protocoale de colaborare pentru accesul direct la datele din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor. Vorbesc de instituţii gen ANAF, Casa Naţională de Pensii, ANOFM, ANPIS, Direcţia pentru persoane cu handicap… Săptămâna trecută am semnat protocol de colaborare cu ISCTR, deci cei care fac controale şi opresc transportatorii au acces direct să verifice dacă şoferul respectiv oprit în trafic are sau nu are contract individual de muncă şi transmis în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor. La fel, cei de la investiţii rurale, AFIR, avem protocol de colaborare cu dânşii pentru acces direct în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor. Deci datele privind toţi salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă (…) sunt puse la dispoziţia instituţiilor, care au dreptul legal de a interoga bazele de date, pe baza protocoalelor pe care instituţia noastră e are încheiate”, a adăugat Andreea Tudorie, scrie Agerpres.