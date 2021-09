Copiii din satul natal al lui Constantin Chiriac primesc tablete şi premii în bani

Cea de-a VII-a ediție a Premiilor Constantin Chiriac va avea loc în 30 septembrie 2021, în Prisăcani, satul natal al lui Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, cel care a inițiat această competiție prin care elevii sunt recompensați pentru creațiile lor literare. Cei 16 elevi din localitatea Prisăcani, care au trimis eseuri pentru concurs, vor primi câte o tabletă, iar în plus vor fi oferite un premiu I, două premii II, trei premii III și două mențiuni.

Elevii au fost provocați să conceapă eseuri despre școala online și modul în care ei au perceput această nouă realitate din învățământ, răspunzând la o serie de întrebări lansate de Constantin Chiriac: Aș dori să aud părerea voastră despre actualul și viitorul învățământ online, Ce ați învățat cu adevărat folositor, pentru fiecare dintre voi, în perioada de pandemie? Ce ați dori, fiecare dintre voi, să facă profesorii și părinții pentru ca voi să aveți cu adevărat un nivel de cunoștințe competitiv? Ce avantaje ați identificat pentru faptul că studiați la Prisăcani, în pofida greutăților zilnice pe care le aveți?

„Profesori universitari au citit aceste lucrări și toți au fost de părere că sunt de o profunzime, și de o asumare, și de un adevăr de viață năucitoare. Îndemn personalitățile din România să facă un lucru similar pentru copiii din localitățile unde s-au născut – cred că s-ar produce un miracol. A devenit, probabil, cel mai important moment al comunității. De fiecare dată, întregul proces al selectării lucrărilor este prin competiție, mă consult cu profesorii lor, sunt atent la rezultatele pe care ei le au ca elevi, la implicarea lor, la deschiderea lor, dar sunt foarte atent și la situația lor socială. Deja sunt copii care au terminat liceul și unii dintre ei sunt studenți la universități din Marea Britanie, din alte țări. De fiecare dată, temele pe care le-am avut au însemnat proiecte de-ale lor despre comunitatea cărora le aparțin, despre felul în care ei gândesc, felul în care proiectează în viitor destinul lor legat de destinul localității în care s-au născut”, spune Constantin Chiriac.

Toți cei 16 elevi vor primi câte o tabletă, din partea partenerului TNRS – Dentestet, alături de produse, iar câștigătorii competiției vor primi și premii în bani, oferite de Constantin Chiriac și Celestin Constantin, directorul Polisano, precum și o donație din partea Medlife.

Ediția din acest an a premiilor este marcată și printr-o apariție editorială de excepție. Antologia Premiilor Constantin Chiriac, lucrare apărută la Editura Pim, reunește lucrările elevilor care au câștigat Premiile Constantin Chiric de-a lungul edițiilor precedente

Eseuri și povești de viață emoționante

Creațiile copiilor sunt de o calitate excepțională, dovadă a unei impresionante viziuni asupra importanței școlii, asupra actului educațional, dar și asupra modului în care un copil se raportează la propria comunitate și poate trece peste provocările unui trai în condiții dificile.

„Am învățat să folosesc internetul, am lucrat pe fișe și am primit feed-back-ul imediat, am vizionat diferite filmulețe cu lecțiile prezentate de domnii profesori, am citit mai mult, dar tot școala față în față rămâne sănătoasă și constructivă. Valorile pe care am reușit să mi le dobândesc în această grea perioadă sunt: încrederea care sprijină respectul, echitatea bazată pe responsabilitate și șanse egale, solidaritatea. Suportul încrederii mele au fost bunicii, în principal bunica, conducerea școlii și bineînțeles, profesorii. Eram mereu întrebați cum ne simțim, ce face familia noastră, dacă suntem bine, lucru pe care l-am apreciat foarte mult. Această perioadă ne-a apropiat foarte mult! Din păcate, bunica mea a murit în perioada pandemiei, vestea primind-o la scoală. Am și acum în gând și imagine acea zi când am ieșit de la ore și m-am îndreptat spre casă fără să știu că voi rămâne fără ajutorul meu neprețuit, draga mea bunică. Am rămas cu acea zi în gând și imagine, iar acum îmi lipsește povața bunicii, încurajarea și sprijinul oferit. Tatăl meu a murit de când eram mică, nu îl știu decât din poze, iar mama s-a recăsătorit, momentan locuind în altă țară. Acolo am frați pe care nu îi cunosc încă, nu i-am văzut niciodată. Sper ca după terminarea clasei a VIII-a să merg să îi văd, poate mă ajută Maica Domnului. Bunicul este operat la gât, are cancer, iar eu sunt alături de el, gândindu-mă mereu la bunătatea și hărnicia bunicii. Faptul că studiez la Școala Gimnazială Prisăcani este o oportunitate pentru mine, în pofida tuturor greutăților zilnice, chiar dacă fac naveta la 8 km de casă. Îmi place mult școala unde învăț, frumoasă, modernă, cu bibliotecă, sală de sport și colegi minunați. Le mulțumesc cadrelor didactice pentru încredere și pentru modelul oferit pentru noi, elevii. Mereu au știut cum să ne încurajeze de fiecare dată, să ne stârnească curiozitatea prin diferite activități creative în perioada on-line și nu numai”, sunt rânduri cuprinse într-unul dintre eseuri și care ilustrează talentul, forța și sensibilitatea acestor copii.