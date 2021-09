Investigații ASF despre City Insurance – Un cont declarat în Elveţia nu există

„În ultimul an de zile, am făcut investigaţii foarte intense, verificări ample cu autorităţi europene EIOPA şi Autoritatea Federală din Elveţia. De asemenea, verificări ample cu paradisuri fiscale, cu autorităţile din Caiman, Barbados şi Insula Nevis. Dacă autorităţile din Europa au fost mai prompte în a ne da răspunsuri, autorităţile din aceste paradisuri fiscale au răspuns foarte greu sau deloc. De ce scot în evidenţă aceste colaborări? Pentru că în Elveţia această companie a declarat că are o sumă de bani care o ajuta la solvabilitate, iar în reasigurare avea cedat 90% din primele brute subscrise, erau cedate în reasigurare în aceste paradisuri fiscale. Aceste două elemente ajutau compania să-şi menţină solvabilitatea. Nu este nimic incorect din punct de vedere legal în a ţine banii într-o bancă din Europa sau a-şi face reasigurare în afara Europei, depinde cum îţi face această asigurare şi depinde dacă acei bani există. Noi am constatat că nici reasigurarea nu era făcută bine, deci nu erau cu adevărat transferate riscuri. Este o întreagă discuţie aici. Şi, de asemenea, am constatat, cu ajutorul autorităţii elveţiene, într-un final că acel cont declarat în Elveţia prin documente apostilate, traduse şi legalizate de această companie, nu ştiu cum au făcut acest lucru, am constatat că acel cont nu există”, a spus Valentin Ionescu.