VIDEO – Primăria dă amenzi, dar pubele pentru excrementele câinilor sunt stricate sau lipsesc – Sibienii se revoltă

Consilierii locali au votat în ședința din această lună amenzile pe care le vor primi posesorii de câini dacă nu adună excrementele animalelor atunci când ies la plimbare. O parte dintre sibieni este de acord cu măsura luată de autoritățile locale, dar o parte este nemulțumită, pentru că, spun oamenii, mai întâi Primăria ar trebui să pună la dispoziție mai multe coșuri de gunoi speciale și să le înlocuiască pe cele rupte și abia apoi să amendeze.

Încă din anul 2017 în Sibiu au fost amplasate coșuri de gunoi speciale pentru excrementele animalelor de companie. Unele dintre ele au și un recipient în care se găsesc pungi pe care proprietarii le pot folosi pentru a aduna resturile lăsate de animalele scoase la plimbare. Doar că în timp marea majoritate a celor 55 de astfel de coșuri de gunoi a fost deteriorată. Multe dintre ele sunt rupte, vandalizate, iar în locurile destinate pungilor sunt îndesate mucuri de țigară.

În schimb, sibienii care vor fi prinși că nu adună după animalele lor vor fi amendați. VEZI AICI SUMELE STABILITE PENTRU AMENZI

Sibienii sunt nemulțumiți de faptul că se stabilesc amenzi, dar nu sunt puse la dispoziție suficiente coșuri de gunoi speciale.

”Pai si cosurile de gunoi unde sunt? Orice cos, nu special pentru excremente. In Terezian cred ca sunt 3 cosuri de gunoi in tot cartierul (cosuri de gunoi pe stalpi, nu tomberoane in spatele blocurilor). Eu il strang in punga, dar unde il arunc? Il bag in buzunar si il duc inapoi acasa? Am facut si sesizare pe aplicatia primariei, dar nu m-a bagat nimeni in seama”, spune un sibian.

”Unde sunt coșurile amplasate pentru excrementele cățelușilor ???…in Valea Aurie….nici unul !!! ….dar amenzi repede dați !!!!….mai întâi puneți la punct ce trebuie !!!!”, este nemulțumirea unui alt sibian.

”Unde sunt amplasate coșurile speciale pentru excrementele cățeilor? Pe bulevardul Mihai Viteazu, este doar unul singur fără nici o punga. În străinătate sunt amplasate la 100-150 m . La noi nu se poate?”, se întreabă un alt proprietar de câine.

Reprezentanții Primăriei spun însă că în curând în oraș vor fi instalate alte câteva zeci de pubele speciale, pe lângă cele deja existente. ”În prezent în Sibiu sunt amplasate în teren 55 de astfel de coșuri pentru dejecțiile animalelor, în parcuri și zone intens tranzitate. Frecvența de alimentare cu pungi a acestui tip de coș este o dată pe săptămână, operațiunea fiind asigurată de firma contractată de Primăria Sibiu pentru salubrizarea domeniului public – SC Salubritate SA Deva. Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului se îngrijește de repararea coșurilor care sunt vandalizate sau deteriorate.

Menționăm că este în curs de desfășurare o procedură de achiziție pentru încă 40 de coșuri cu pungi și container pentru dejecții, oferind astfel un sprijin proprietarilor de animale în păstrarea curățeniei pe domeniul public.

Precizăm că dejecțiile animalelor de companie pot fi depozitate în aceste coșuri speciale, la platformele publice în recipientul pentru deșeuri reziduale sau în cazul locuitorilor la case, în recipientul negru și NU în coșurile de gunoi stradale.”, spune Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.