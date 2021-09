FC Hermannstadt joacă cu Ripensia – Sibiul poate ajunge pe primul loc

Sibiul poate ajunge pe primul loc! A.F.C.Hermannstadt va întâlni Ripensia Timișoara în etapa nr.9 din Liga 2.

După două meciuri în deplasare, încheiate cu victorii la limită (0-1 vs C.A.Oradea, Cupa României & 0-1 vs Unirea Slobozia, Liga 2), A.F.C.Hermannstadt revine pe teren propriu în etapa cu nr. 9 din Liga 2. Sibienii joacă în această rundă împotriva celor de la Ripensia Timișoara, locul 12 în clasament, cu 9 puncte obținute în 8 etape, având o linie de două meciuri castigate, trei înfrângeri și alte trei rezultate de egalitate. De cealaltă parte, FCH este pe locul 2 în clasamentul Ligii secunde, cu 20 de puncte obținute, fiind neînvinși până acum în campionat – 6 victorii și două rezultate de egalitate. Pentru această etapă, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt, Marius Măldărășanu, nu se va putea baza pe 5 fotbaliști din lot.

,,După meciul cu Slobozia, unde ați văzut că am fost nevoiți să facem 4 schimbări în scurt timp, am rămas cu ceva probleme de lot. Nu ne putem baza în acest meci pe Raul Opruț, Plazonja, Andrei Lungu și Călin Popescu, la care se adaugă și Antoche, care încă se reface după o accidentare mai veche. Chiar și așa, toți cei care vor intra pe teren, așa cum ați văzut în meciul anterior, vor trebui să își facă datoria față de echipă, față de oraș, suporteri și , nu în ultimul rând, față de ei înșiși. Întâlnim o echipă de tradiție din fotbalul românesc, care a reușit să se mențină în Liga 2, obținând câteva rezultate interesante și în sezonul în curs. Nu va fi un meci ușor, așa cum am declarat și în trecut. Toate meciurile sunt dificile în Liga 2, dar noi trebuie să câștigăm cele trei puncte de fiecare dată, ca să ne ducem misiunea la bun sfârșit, adică revenirea în Liga 1.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul principal A.F.C.Hermannstadt.

A.F.C.Hermannstadt vs Ripensia Timișoara va avea loc vineri, 01.10. 2021, ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Mediaș.

Pentru acest meci, A.F.C.Hermannstadt a scos la vânzare bilete online pe siteul www.bilete.ro, disponibile aici: https://bit.ly/3ALyf4v

De asemenea, cei interesați vor putea să cumpere bilete în ziua meciului de la casa de bilete de la tribuna 2 a Stadionului Gaz Metan Mediaș, începând cu ora 14:00.

BACKGROUND INFO Accesul suporterilor în stadion (FRF.RO)

Accesul spectatorilor în tribune se poate face la o capacitate maximă de 50%, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID-19 din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

5% din numărul de spectatori va fi destinat echipei oaspete (în spațiile special amenajate, în conformitate cu ROAF). Aceștia vor fi obligați să respecte toate regulile impuse de prezentul regulament.