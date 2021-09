O vilă din Sibiu si o cafenea din Mediaş, premiate de Google cu „Recenzia de Aur”

O vilă din Sibiu a fost premiată de Google cu trofeul „Recenzia de Aur”. Vila Bohemia se află printre cele 31 de afaceri din domeniul HoReCa ce au primit o apreciere a calităţii serviciilor şi produselor oferite. Aceiaşi apreciere a primit-o şi o The Bean Specialty Coffee din Mediaş (foto), o cafenea frumoasă din oraş.

Această apreciere este reflectată în recenziile de pe Google Maps, a anunţat, luni, compania de tehnologie. Premierea are loc cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, sărbătorită în fiecare an pe data de 27 septembrie.

Pentru a beneficia de „Recenţia de Aur” companiile trebuie să aibă profilul actualizat cu toate detaliile (adresă, program, telefon etc.) şi să fie active prin publicarea de actualizări constante, să aibă cel puţin o sută de recenzii pe Google Maps şi un minimum de 4,5 stele. Astfel, sunt premiate cele mai apreciate companii, ca rating şi număr de recenzii, din cele opt regiuni de dezvoltare ale României, pe patru domenii de activitate din zona HoReCa: restaurante, hoteluri, centre spa şi cafenele.

Pentru a putea fi luate în considerare pentru premiile „Recenzia de Aur”, afacerile trebuiau să fie înscrise și verificate în platforma „Google Compania mea”, să includă pe Google Maps adresa, programul, numărul de telefon și alte detalii importante, să ofere actualizări constante și să aibă cel puțin 100 de recenzii pe Maps, dar și un rating de peste 4,5 stele din 5.

Pe booking.com administratorii vilei spun că aceasta se află la mai puțin de 1 km de Turnul Sfatului, oferind cazare cu check-in și check-out expres, camere de nefumători, acces gratuit la internet WiFi în întreaga proprietate, terasă și grădină. Cuplurile apreciază în mod deosebit această locaţie. I-au dat scorul 9,7 pentru un sejur pentru 2 persoane.

Administratorii The Bean Specialty Coffee din Mediaş spun pe pagina de Facebook a locaţiei că acesta este „Locul in care se poate savura o cafea de specialitate ; vă invităm să pășiți alături de noi in tainele aromelor ascunse ale cafelei proaspăt prăjite.”

Tot eu au şi mulţumit pentru aprecierea primită. „Suntem bucuroși să vă anunțăm ca am primit premiul „Recenzia de aur” pentru cel mai bun Coffee Shop din regiunea ADR CENTRU, din partea Google România. Vă mulțumim vouă, oaspeți și prieteni pentru că de 4 ani ne sunteți alături.”, au transmis reprezenţii cafenelei.