Povestea femeii care a supraviețuit gripei spaniole și războiului, dar a murit de COVID-19

O femeie care a supraviețuit gripei spaniole și unui război, a murit la 105 ani din cauza infectării cu COVID-19.

A apărut pe lume în pandemie și s-a stins din viață la 105 ani tot în pandemie, cea de Covid-19. Aceasta este povestea Primettei din Statele Unite. Femeia a avut o viață demnă de un roman.

S-a născut pe vremea când gripa spaniolă a ucis sute de mii de oameni, inclusiv pe mama sa. A trăit într-o familie adoptivă în Italia, a lucrat ca și croitoreasă și s-a îndrăgostit de un pilot implicat în cel de-al doilea Război Mondial.

A trăit o frumoasă poveste de dragoste care s-a sfârșit tragic. Avionul lui s-a prăbușit lângă Malta, el fiind într-o misiune. Primatta și-a luat viața-n propriile mâini și a fugit din Europa, scăpând de teroarea regimuli fascist, chiar înainte de a fi dusă într-un lagăr de concentrare.

„O adevărată luptătoare” – așa o numește fiica ei, care îți spune prin ce a trecut Primatta, mama sa.

„A trebuit să călătorească singură într-un convoi prin statul francez și Spania lui Francisco Franco pentru a ajunge în Portugalia, unde a trebuit să ia o barcă foarte mică peste Atlantic. A fost o forță a naturii. Știi, a continuat să lupte. Nimic nu a oprit-o și am beneficiat de asta enorm pentru că a învățat cum să devină un avocat pentru mine”, a povestit Dorene Giacopini.

Fiica Primettei i-a făcut o vizită mamei sale, moment în care a văzut că tușea constant. Două zile mai târziu, aceasta era în spital și mai putea respira doar cu ajutorul măștii de oxigen.

După o viață de luptă, nu a mai avut puterea pentru încă una, la 105 ani…s-a stins din viață.

„Chiar am crezut că a trecut de pandemie. Am fost foarte atenți. Am crezut că suntem foarte atenți”, a conchis fiica femeii, relatează Aleph News.