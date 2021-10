Europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță cere ajutor de la UE – ”Suntem într-un scenariu catastrofal”

România se află pe locul doi în Europa la numărul deceselor asociate infectării cu covid 19. Cazurile noi au depășit cifrele valului 3 din toamna trecută, când spitalele au fost sufocate de cei bolnavi. Valul 4 este mult mai agresiv, iar medicii spun că încă nu s-a atins vârful infectărilor. În aceste condiții nu mai durează mult până când sistemul medical va fi depășit. Pentru a nu ajunge la limită, europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță a trimis o scrisoare către comisia de sănătate și cea pentru situații de urgență a Uniunii Europene.

Prin aceasta sibianul face cunoscută situația din România și încearcă să preîntâmpine nevoia de ajutor din partea Uniunii. ”Mi se pare că suntem într-un scenariu catastrofal în care infectările depășesc momentele critice din valurile anterioare. Am scris această scrisoare pentru că dacă UE are din timp semnalată o situație de criză poate declanșa mecanismul de protecție civilă mult mai rapid. Prin acesta se pot primi ajutoare în medicamente, echipamente medicale sau chiar medici care să vină să ajute colegii români. Eu am semnalat deocamdată situația, dar pentru declanșarea mecanismului de protecție civilă este nevoie de acțiunea guvernului român. Dar, situația se cunoaște acum, iar dacă este nevoie UE va reacționa mult mai rapid”, spune Nicu Ștefănuță.